Путь – у ваших ног, возможности бизнеса – в ваших руках

В интермодальном терминале - слаженная работа контейнерных кранов, беспрестанное движение грузовых автомобилей. Количество доставленных из Китая контейнеров постоянно увеличивается – повсюду можно увидеть надписи «COSCO Shipping» и «China Shipping». На складе привезённые из Китая посылки складываются большими штабелями. После сортировки их направляют в разные страны Европы.
Сообщается, что, реагируя на экспоненциальный рост бизнеса, «Почта Литвы» вложила средства в создание современного логистического почтового центра. Новая, полностью автоматизированная распределительная линия будет запущена в эксплуатацию в августе. «Литовские железные дороги» также готовы в любой момент задействовать Каунасский интермодальный терминал, который может стать вторым терминалом для блокового китайского почтового поезда «China Railway Express».
В настоящее время пандемия коронавируса всё ещё создаёт серьёзную угрозу общественному здоровью, благополучию людей, социально-экономическому развитию стран во всём мире. Над мировой экономикой сгустились тёмные тучи, поэтому всем странам необходимо как можно скорее преодолеть пандемию и восстановить экономику. Будучи сообществом с единой судьбой, мы должны избавиться от ненужных подозрений, идти по пути солидарности и сотрудничества, стимулировать межгосударственное движение товаров и услуг, укреплять безопасность медицинских ресурсов и сотрудничество в области общественного здоровья, возродить доверие к мировой экономике.
В январе-мае этого года количество поездов и отправлений, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличилось соответственно на 28 проц. и 32 проц., а общее количество доставленных средств для предупреждения распространения эпидемии достигло 15 524 тонн. Так создавались «каналы жизни» и «связи судьбы», помогающие странам эффективно бороться с пандемией и гарантировать стабильность международной цепи поставок.
Литва пользуется уникальным географическим положением и играет всё более важную роль в соединении Китая с Европой. В 2019 г. в Литву прибыло 117 поездов «China Railway Express». В мае этого года в Литве остановилось 33 таких поезда, на семь больше, чем в тот же период прошлого года. В связи с нарушениями логистики воздушного и морского транспорта в Китае и Европе с апреля один за другим открылись три специальных маршрута китайских почтовых поездов из Чунцина, Иу и Дунгуаня в Вильнюс, а количество прибывающих в Литву поездов «China Railway Express» возросло в несколько раз.
В течение второго квартала в Литву прибыло 17 поездов и 782 контейнера. Это сделало и более очевидной и прочной позицию Литвы как ворот для движения китайских товаров в Европу и транзитного центра транспортирования по маршруту Китай – Европа, и ожидается, что в результате будет сформирован промышленный кластер распределения, отправления, складирования и логистики почтовых отправлений и сектора периферийных услуг, созданы новые возможности занятости и стимулы роста экономики Литвы.
Повышение темпов развития взаимодействия в области транспорта является воплощением прагматического начала в сотрудничестве Китая и Литвы. В последние годы процветают обмен и сотрудничество между Китаем и Литвой в различных областях, всё большее количество литовцев, представляющих различные области деятельности, лелеют надежду открыть для себя китайский рынок и укрепить сотрудничество. Действительно, будучи второй по величине мировой экономикой и вторым потребительским рынком, Китай занял ведущую позицию в стабилизации и возрождении внутренней экономики, демонстрируя высокую устойчивость и рекуперационные возможности. Он углубляет реформы и становится более открытым для внешнего мира.
Были приняты и другие меры, такие, как стимулирование открытия порта свободной торговли на острове Хайнань, значительное сокращение негативного списка для иностранных инвестиций, создание пилотной зоны свободной торговли и комплексной бондовой зоны в центральном и западном регионах, а также дальнейшее обеспечение открытости финансового рынка. В первом квартале тяжёлого удара эпидемии чистые поступления в виде прямых инвестиций в Китае всё еще составляли 33,6 млрд. долларов США.
Эпидемия не закроет двери в Китай. Напротив, страна поднимается на более высокий уровень открытости для внешнего мира и стимулирует глобализацию нового типа, где процветают открытость и взаимовыгодный баланс.
Я заметил, что правительство Литвы объявило план «ДНК экономики будущего», в котором основное внимание будет направлено на развитие цифровой экономики, «зелёной» энергии, инноваций и научных исследований, экономической инфраструктуры, а также других областей с целью восстановления и преобразования экономики. Это созвучно и с новаторскими, согласованными, экологическими, координированными и общими концепциями развития Китая. У Китая и Литвы есть свои уникальные сильные стороны, которые дополняют друг друга, а перспективы сотрудничества стран широки и обещают многое.
Мы должны воспользоваться принесёнными эпидемией новыми форматами и моделями, надлежащим образом использовать механизм «17 + 1» и усилить сотрудничество в области цифровой экономики, основанной на таких цифровых технологиях, как электронная коммерция, финансовые технологии, большие данные, искусственный интеллект, облачная компьютерия, умные города, а также кольцевая экономика, которая обеспечивает взаимодополняемость и одновременно изучает новые точки экономического роста и ускоряет общее строительство «цифрового шёлкового пути».
Мы можем совместно стимулировать развитие «зелёной» инфраструктуры, составлять и развивать «зелёные» цепочки создания стоимости, создавать продукты, отвечающие международным экологическим стандартам, разрабатывать и развивать способы уменьшения выброса в окружающую среду двуокиси углерода, отвечающие нашим национальным условиям и направленные на формирование «зелёного шёлкового пути».
Мы могли бы сообща работать на платформе обмена и сотрудничества, предназначенной для инкубации инноваций, развития культуры, технологий, туризма и других областей, стимулируя таким образом появление новых проектов, исследование и развитие общих и наиболее передовых технологий, инкубацию и рост, трудоустройство талантов, создавая таким образом «инновационный шёлковый путь».
Эпидемия глубоко изменила мир, однако она не может остановить тенденции к глобализации и открытому сотрудничеству. Китай и Литва, а также Китай и Европа являются надёжными приверженцами многосторонности и свободной торговли. Сотрудничество значительно перевешивает конкуренцию между нами, согласие превосходит различия. В постэпидемический период, когда «кризис» и «возможность» стоят рядом, а «перемены» и «новизна» переплелись, я жду дальнейшего развития взаимоотношений Китая и Литвы, «выпекания» более солидного «пирога» двустороннего сотрудничества с добавлением в него новых ингредиентов, полезных для наших народов.
В настоящее время пандемия коронавируса всё ещё создаёт серьёзную угрозу общественному здоровью, благополучию людей, социально-экономическому развитию стран во всём мире. Над мировой экономикой сгустились тёмные тучи, поэтому всем странам необходимо как можно скорее преодолеть пандемию и восстановить экономику. Будучи сообществом с единой судьбой, мы должны избавиться от ненужных подозрений, идти по пути солидарности и сотрудничества, стимулировать межгосударственное движение товаров и услуг, укреплять безопасность медицинских ресурсов и сотрудничество в области общественного здоровья, возродить доверие к мировой экономике.
В январе-мае этого года количество поездов и отправлений, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличилось соответственно на 28 проц. и 32 проц., а общее количество доставленных средств для предупреждения распространения эпидемии достигло 15 524 тонн. Так создавались «каналы жизни» и «связи судьбы», помогающие странам эффективно бороться с пандемией и гарантировать стабильность международной цепи поставок.
Литва пользуется уникальным географическим положением и играет всё более важную роль в соединении Китая с Европой. В 2019 г. в Литву прибыло 117 поездов «China Railway Express». В мае этого года в Литве остановилось 33 таких поезда, на семь больше, чем в тот же период прошлого года. В связи с нарушениями логистики воздушного и морского транспорта в Китае и Европе с апреля один за другим открылись три специальных маршрута китайских почтовых поездов из Чунцина, Иу и Дунгуаня в Вильнюс, а количество прибывающих в Литву поездов «China Railway Express» возросло в несколько раз.
В течение второго квартала в Литву прибыло 17 поездов и 782 контейнера. Это сделало и более очевидной и прочной позицию Литвы как ворот для движения китайских товаров в Европу и транзитного центра транспортирования по маршруту Китай – Европа, и ожидается, что в результате будет сформирован промышленный кластер распределения, отправления, складирования и логистики почтовых отправлений и сектора периферийных услуг, созданы новые возможности занятости и стимулы роста экономики Литвы.
Повышение темпов развития взаимодействия в области транспорта является воплощением прагматического начала в сотрудничестве Китая и Литвы. В последние годы процветают обмен и сотрудничество между Китаем и Литвой в различных областях, всё большее количество литовцев, представляющих различные области деятельности, лелеют надежду открыть для себя китайский рынок и укрепить сотрудничество. Действительно, будучи второй по величине мировой экономикой и вторым потребительским рынком, Китай занял ведущую позицию в стабилизации и возрождении внутренней экономики, демонстрируя высокую устойчивость и рекуперационные возможности. Он углубляет реформы и становится более открытым для внешнего мира.
Были приняты и другие меры, такие, как стимулирование открытия порта свободной торговли на острове Хайнань, значительное сокращение негативного списка для иностранных инвестиций, создание пилотной зоны свободной торговли и комплексной бондовой зоны в центральном и западном регионах, а также дальнейшее обеспечение открытости финансового рынка. В первом квартале тяжёлого удара эпидемии чистые поступления в виде прямых инвестиций в Китае всё еще составляли 33,6 млрд. долларов США.
Эпидемия не закроет двери в Китай. Напротив, страна поднимается на более высокий уровень открытости для внешнего мира и стимулирует глобализацию нового типа, где процветают открытость и взаимовыгодный баланс.
Я заметил, что правительство Литвы объявило план «ДНК экономики будущего», в котором основное внимание будет направлено на развитие цифровой экономики, «зелёной» энергии, инноваций и научных исследований, экономической инфраструктуры, а также других областей с целью восстановления и преобразования экономики. Это созвучно и с новаторскими, согласованными, экологическими, координированными и общими концепциями развития Китая. У Китая и Литвы есть свои уникальные сильные стороны, которые дополняют друг друга, а перспективы сотрудничества стран широки и обещают многое.
Мы должны воспользоваться принесёнными эпидемией новыми форматами и моделями, надлежащим образом использовать механизм «17 + 1» и усилить сотрудничество в области цифровой экономики, основанной на таких цифровых технологиях, как электронная коммерция, финансовые технологии, большие данные, искусственный интеллект, облачная компьютерия, умные города, а также кольцевая экономика, которая обеспечивает взаимодополняемость и одновременно изучает новые точки экономического роста и ускоряет общее строительство «цифрового шёлкового пути».
Мы можем совместно стимулировать развитие «зелёной» инфраструктуры, составлять и развивать «зелёные» цепочки создания стоимости, создавать продукты, отвечающие международным экологическим стандартам, разрабатывать и развивать способы уменьшения выброса в окружающую среду двуокиси углерода, отвечающие нашим национальным условиям и направленные на формирование «зелёного шёлкового пути».
Мы могли бы сообща работать на платформе обмена и сотрудничества, предназначенной для инкубации инноваций, развития культуры, технологий, туризма и других областей, стимулируя таким образом появление новых проектов, исследование и развитие общих и наиболее передовых технологий, инкубацию и рост, трудоустройство талантов, создавая таким образом «инновационный шёлковый путь».
Эпидемия глубоко изменила мир, однако она не может остановить тенденции к глобализации и открытому сотрудничеству. Китай и Литва, а также Китай и Европа являются надёжными приверженцами многосторонности и свободной торговли. Сотрудничество значительно перевешивает конкуренцию между нами, согласие превосходит различия. В постэпидемический период, когда «кризис» и «возможность» стоят рядом, а «перемены» и «новизна» переплелись, я жду дальнейшего развития взаимоотношений Китая и Литвы, «выпекания» более солидного «пирога» двустороннего сотрудничества с добавлением в него новых ингредиентов, полезных для наших народов.