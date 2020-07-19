Путь – у ваших ног, возможности бизнеса – в ваших руках 🔊 Воспроизвести Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Литве Шэн ЖифЭй Недавно меня пригласили посетить Вильнюсский интермодальный терминал «Литовских железных дорог» (Lietuvos geležinkeliai) и распределительный центр «Почты Литвы» (Lietuvos paštas) – ознакомиться с работой блокового китайского почтового поезда «China Railway Express», увидеть воочию результаты китайско-литовского сотрудничества, благодаря которому и был открыт такой железнодорожный маршрут из Китая в Литву.



В интермодальном терминале - слаженная работа контейнерных кранов, беспрестанное движение грузовых автомобилей. Количество доставленных из Китая контейнеров постоянно увеличивается – повсюду можно увидеть надписи «COSCO Shipping» и «China Shipping». На складе привезённые из Китая посылки складываются большими штабелями. После сортировки их направляют в разные страны Европы.



В настоящее время пандемия коронавируса всё ещё создаёт серьёзную угрозу общественному здоровью, благополучию людей, социально-экономическому развитию стран во всём мире. Над мировой экономикой сгустились тёмные тучи, поэтому всем странам необходимо как можно скорее преодолеть пандемию и восстановить экономику. Будучи сообществом с единой судьбой, мы должны избавиться от ненужных подозрений, идти по пути солидарности и сотрудничества, стимулировать межгосударственное движение товаров и услуг, укреплять безопасность медицинских ресурсов и сотрудничество в области общественного здоровья, возродить доверие к мировой экономике.



Количество доставленных из Китая контейнеров постоянно увеличивается.



В январе-мае этого года количество поездов и отправлений, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличилось соответственно на 28 проц. и 32 проц., а общее количество доставленных средств для предупреждения распространения эпидемии достигло 15 524 тонн. Так создавались «каналы жизни» и «связи судьбы», помогающие странам эффективно бороться с пандемией и гарантировать стабильность международной цепи поставок.



Литва пользуется уникальным географическим положением и играет всё более важную роль в соединении Китая с Европой. В 2019 г. в Литву прибыло 117 поездов «China Railway Express». В мае этого года в Литве остановилось 33 таких поезда, на семь больше, чем в тот же период прошлого года. В связи с нарушениями логистики воздушного и морского транспорта в Китае и Европе с апреля один за другим открылись три специальных маршрута китайских почтовых поездов из Чунцина, Иу и Дунгуаня в Вильнюс, а количество прибывающих в Литву поездов «China Railway Express» возросло в несколько раз.



В течение второго квартала в Литву прибыло 17 поездов и 782 контейнера. Это сделало и более очевидной и прочной позицию Литвы как ворот для движения китайских товаров в Европу и транзитного центра транспортирования по маршруту Китай – Европа, и ожидается, что в результате будет сформирован промышленный кластер распределения, отправления, складирования и логистики почтовых отправлений и сектора периферийных услуг, созданы новые возможности занятости и стимулы роста экономики Литвы.



Повышение темпов развития взаимодействия в области транспорта является воплощением прагматического начала в сотрудничестве Китая и Литвы. В последние годы процветают обмен и сотрудничество между Китаем и Литвой в различных областях, всё большее количество литовцев, представляющих различные области деятельности, лелеют надежду открыть для себя китайский рынок и укрепить сотрудничество. Действительно, будучи второй по величине мировой экономикой и вторым потребительским рынком, Китай занял ведущую позицию в стабилизации и возрождении внутренней экономики, демонстрируя высокую устойчивость и рекуперационные возможности. Он углубляет реформы и становится более открытым для внешнего мира.







На складе привезённые из Китая посылки складываются большими штабелями.



Были приняты и другие меры, такие, как стимулирование открытия порта свободной торговли на острове Хайнань, значительное сокращение негативного списка для иностранных инвестиций, создание пилотной зоны свободной торговли и комплексной бондовой зоны в центральном и западном регионах, а также дальнейшее обеспечение открытости финансового рынка. В первом квартале тяжёлого удара эпидемии чистые поступления в виде прямых инвестиций в Китае всё еще составляли 33,6 млрд. долларов США.



Эпидемия не закроет двери в Китай. Напротив, страна поднимается на более высокий уровень открытости для внешнего мира и стимулирует глобализацию нового типа, где процветают открытость и взаимовыгодный баланс.



Я заметил, что правительство Литвы объявило план «ДНК экономики будущего», в котором основное внимание будет направлено на развитие цифровой экономики, «зелёной» энергии, инноваций и научных исследований, экономической инфраструктуры, а также других областей с целью восстановления и преобразования экономики. Это созвучно и с новаторскими, согласованными, экологическими, координированными и общими концепциями развития Китая. У Китая и Литвы есть свои уникальные сильные стороны, которые дополняют друг друга, а перспективы сотрудничества стран широки и обещают многое.



Мы должны воспользоваться принесёнными эпидемией новыми форматами и моделями, надлежащим образом использовать механизм «17 + 1» и усилить сотрудничество в области цифровой экономики, основанной на таких цифровых технологиях, как электронная коммерция, финансовые технологии, большие данные, искусственный интеллект, облачная компьютерия, умные города, а также кольцевая экономика, которая обеспечивает взаимодополняемость и одновременно изучает новые точки экономического роста и ускоряет общее строительство «цифрового шёлкового пути».



Мы можем совместно стимулировать развитие «зелёной» инфраструктуры, составлять и развивать «зелёные» цепочки создания стоимости, создавать продукты, отвечающие международным экологическим стандартам, разрабатывать и развивать способы уменьшения выброса в окружающую среду двуокиси углерода, отвечающие нашим национальным условиям и направленные на формирование «зелёного шёлкового пути».



Мы могли бы сообща работать на платформе обмена и сотрудничества, предназначенной для инкубации инноваций, развития культуры, технологий, туризма и других областей, стимулируя таким образом появление новых проектов, исследование и развитие общих и наиболее передовых технологий, инкубацию и рост, трудоустройство талантов, создавая таким образом «инновационный шёлковый путь».



Эпидемия глубоко изменила мир, однако она не может остановить тенденции к глобализации и открытому сотрудничеству. Китай и Литва, а также Китай и Европа являются надёжными приверженцами многосторонности и свободной торговли. Сотрудничество значительно перевешивает конкуренцию между нами, согласие превосходит различия. В постэпидемический период, когда «кризис» и «возможность» стоят рядом, а «перемены» и «новизна» переплелись, я жду дальнейшего развития взаимоотношений Китая и Литвы, «выпекания» более солидного «пирога» двустороннего сотрудничества с добавлением в него новых ингредиентов, полезных для наших народов. Сообщается, что, реагируя на экспоненциальный рост бизнеса, «Почта Литвы» вложила средства в создание современного логистического почтового центра. Новая, полностью автоматизированная распределительная линия будет запущена в эксплуатацию в августе. «Литовские железные дороги» также готовы в любой момент задействовать Каунасский интермодальный терминал, который может стать вторым терминалом для блокового китайского почтового поезда «China Railway Express».В настоящее время пандемия коронавируса всё ещё создаёт серьёзную угрозу общественному здоровью, благополучию людей, социально-экономическому развитию стран во всём мире. Над мировой экономикой сгустились тёмные тучи, поэтому всем странам необходимо как можно скорее преодолеть пандемию и восстановить экономику. Будучи сообществом с единой судьбой, мы должны избавиться от ненужных подозрений, идти по пути солидарности и сотрудничества, стимулировать межгосударственное движение товаров и услуг, укреплять безопасность медицинских ресурсов и сотрудничество в области общественного здоровья, возродить доверие к мировой экономике.В обстановке свирепствования пандемии коронавируса деятельность поездов «China Railway Express» даже активизировалась и добилась выдающихся побед. Это является отражением открытого сотрудничества и взаимопомощи. Кроме того, это результат совместимости плана Литвы по строительству евразийского логистического центра, стратегии евразийских связей и инициативы Китая «Один пояс и один путь».В январе-мае этого года количество поездов и отправлений, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличилось соответственно на 28 проц. и 32 проц., а общее количество доставленных средств для предупреждения распространения эпидемии достигло 15 524 тонн. Так создавались «каналы жизни» и «связи судьбы», помогающие странам эффективно бороться с пандемией и гарантировать стабильность международной цепи поставок.Литва пользуется уникальным географическим положением и играет всё более важную роль в соединении Китая с Европой. В 2019 г. в Литву прибыло 117 поездов «China Railway Express». В мае этого года в Литве остановилось 33 таких поезда, на семь больше, чем в тот же период прошлого года. В связи с нарушениями логистики воздушного и морского транспорта в Китае и Европе с апреля один за другим открылись три специальных маршрута китайских почтовых поездов из Чунцина, Иу и Дунгуаня в Вильнюс, а количество прибывающих в Литву поездов «China Railway Express» возросло в несколько раз.В течение второго квартала в Литву прибыло 17 поездов и 782 контейнера. Это сделало и более очевидной и прочной позицию Литвы как ворот для движения китайских товаров в Европу и транзитного центра транспортирования по маршруту Китай – Европа, и ожидается, что в результате будет сформирован промышленный кластер распределения, отправления, складирования и логистики почтовых отправлений и сектора периферийных услуг, созданы новые возможности занятости и стимулы роста экономики Литвы.Повышение темпов развития взаимодействия в области транспорта является воплощением прагматического начала в сотрудничестве Китая и Литвы. В последние годы процветают обмен и сотрудничество между Китаем и Литвой в различных областях, всё большее количество литовцев, представляющих различные области деятельности, лелеют надежду открыть для себя китайский рынок и укрепить сотрудничество. Действительно, будучи второй по величине мировой экономикой и вторым потребительским рынком, Китай занял ведущую позицию в стабилизации и возрождении внутренней экономики, демонстрируя высокую устойчивость и рекуперационные возможности. Он углубляет реформы и становится более открытым для внешнего мира.С этого года официально вводится в действие закон «Об иностранных инвестициях», подразумевающий более широкое открытие рынка, активное развитие импорта, постоянное улучшение делового климата, полную реализацию равного отношения к иностранным инвестиционным компаниям.Были приняты и другие меры, такие, как стимулирование открытия порта свободной торговли на острове Хайнань, значительное сокращение негативного списка для иностранных инвестиций, создание пилотной зоны свободной торговли и комплексной бондовой зоны в центральном и западном регионах, а также дальнейшее обеспечение открытости финансового рынка. В первом квартале тяжёлого удара эпидемии чистые поступления в виде прямых инвестиций в Китае всё еще составляли 33,6 млрд. долларов США.Эпидемия не закроет двери в Китай. Напротив, страна поднимается на более высокий уровень открытости для внешнего мира и стимулирует глобализацию нового типа, где процветают открытость и взаимовыгодный баланс.Я заметил, что правительство Литвы объявило план «ДНК экономики будущего», в котором основное внимание будет направлено на развитие цифровой экономики, «зелёной» энергии, инноваций и научных исследований, экономической инфраструктуры, а также других областей с целью восстановления и преобразования экономики. Это созвучно и с новаторскими, согласованными, экологическими, координированными и общими концепциями развития Китая. У Китая и Литвы есть свои уникальные сильные стороны, которые дополняют друг друга, а перспективы сотрудничества стран широки и обещают многое.Мы должны воспользоваться принесёнными эпидемией новыми форматами и моделями, надлежащим образом использовать механизм «17 + 1» и усилить сотрудничество в области цифровой экономики, основанной на таких цифровых технологиях, как электронная коммерция, финансовые технологии, большие данные, искусственный интеллект, облачная компьютерия, умные города, а также кольцевая экономика, которая обеспечивает взаимодополняемость и одновременно изучает новые точки экономического роста и ускоряет общее строительство «цифрового шёлкового пути».Мы можем совместно стимулировать развитие «зелёной» инфраструктуры, составлять и развивать «зелёные» цепочки создания стоимости, создавать продукты, отвечающие международным экологическим стандартам, разрабатывать и развивать способы уменьшения выброса в окружающую среду двуокиси углерода, отвечающие нашим национальным условиям и направленные на формирование «зелёного шёлкового пути».Мы могли бы сообща работать на платформе обмена и сотрудничества, предназначенной для инкубации инноваций, развития культуры, технологий, туризма и других областей, стимулируя таким образом появление новых проектов, исследование и развитие общих и наиболее передовых технологий, инкубацию и рост, трудоустройство талантов, создавая таким образом «инновационный шёлковый путь».Эпидемия глубоко изменила мир, однако она не может остановить тенденции к глобализации и открытому сотрудничеству. Китай и Литва, а также Китай и Европа являются надёжными приверженцами многосторонности и свободной торговли. Сотрудничество значительно перевешивает конкуренцию между нами, согласие превосходит различия. В постэпидемический период, когда «кризис» и «возможность» стоят рядом, а «перемены» и «новизна» переплелись, я жду дальнейшего развития взаимоотношений Китая и Литвы, «выпекания» более солидного «пирога» двустороннего сотрудничества с добавлением в него новых ингредиентов, полезных для наших народов. Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Литве ШэнЬ ЖифЭй , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Китай Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227 — статья прочитана 168 раз Комментарии