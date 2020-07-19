Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести Июль 1970 года



В Вильнюсе прошёл республиканский праздник песни и танца, посвящённый 100–летию со дня рождения В.И.Ленина и тридцатилетию советской власти в Литве. Его открыли молодёжным шествием от горы Гядиминаса до воинского кладбища на Антакальнисе,



а потом участники праздника и гости по центральному проспекту, колоннами, прошли в парк Вингис, где до позднего вечера царила песня.



На суд слушателей было представлено исполнение литовских народных песен и произведений современного песенного репертуара. Особое впечатление произвело выступление сводного детского хора, объединённого мужского хора, объединённого женского хора; хора ветеранов–подпольщиков и участников Великой Отечественной войны.



Второй день праздника проходил на стадионе «Жальгирис» и был посвящён танцу. Десятки профессиональных и самодеятельных танцевальных коллективов языком хореографии рассказали о своей жизни, планах и истории. Яркое впечатление оставило выступление оркестра, объединившего 70 коллективов различных регионов. В Вильнюсе прошёл республиканский праздник песни и танца, посвящённый 100–летию со дня рождения В.И.Ленина и тридцатилетию советской власти в Литве. Его открыли молодёжным шествием от горы Гядиминаса до воинского кладбища на Антакальнисе,а потом участники праздника и гости по центральному проспекту, колоннами, прошли в парк Вингис, где до позднего вечера царила песня.На суд слушателей было представлено исполнение литовских народных песен и произведений современного песенного репертуара. Особое впечатление произвело выступление сводного детского хора, объединённого мужского хора, объединённого женского хора; хора ветеранов–подпольщиков и участников Великой Отечественной войны.Второй день праздника проходил на стадионе «Жальгирис» и был посвящён танцу. Десятки профессиональных и самодеятельных танцевальных коллективов языком хореографии рассказали о своей жизни, планах и истории. Яркое впечатление оставило выступление оркестра, объединившего 70 коллективов различных регионов. ● ● ●



В связи с тридцатилетием советской власти в Литве первый заместитель председателя Госплана Литовской ССР Альгирдас Бразаускас дал большое интервью для средств массовой информации.



- Буржуазная Литва, – заявил он, - по уровню своего промышленного развития была одной из самых отсталых стран капиталистической Европы, её аграрным придатком. Так что советская власть получила незавидное наследство. Да и к тому добавилась военная разруха… С помощью братских республик в 1948 году нам удалось восстановить довоенный уровень, а потом благодаря интенсивному развитию достигнут новых высот. Так, к 1970 году промышленное производство по сравнению с 1940 годом выросло в 28 раз, и в настоящее время промышленность Литовской ССР достигла общесоюзного уровня.



А.Бразускас рассказал о принципиально новых отраслях, созданных за годы советской власти – радиоэлектронике, машино- и судостроении, электротехнической и химической промышленности.



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Начала давать продукцию новая линия Акмянского цементного завода. Это сложное техническое сооружение, которое на протяжении трёх лет возводили около трёх тысяч строителей и монтажников, представляющих тридцать строительных организаций. Новая линия более чем в два раза увеличит выпуск цемента, почти вдвое сократится обслуживающий персонал.



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Продолжает строиться Кедайнский химический комбинат: на днях сдан в эксплуатацию склад созревания простого суперфосфата; идёт к завершению строительство цеха гранулированного суперфосфата; уложен фундамент для цеха по выпуску смеси удобрений.



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Прошёл год после того, как на Западном судоремонтном заводе вступил в строй плавучий док грузоподъёмностью 27 тысяч тонн. И первым судном, которое док поднял на ремонт, была плавучая база Литовской рыболовной флотилии «Советская Арктика». А всего за первый год в доке было отремонтировано 10 крупнотоннажных и большое количество меньших рыболовных судов.



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В экспериментальном хозяйстве Литовского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства прошёл заключительный этап Всесоюзного конкурса мастеров машинного доения. Звание лучшего мастера машинного доения страны, золотую медаль, диплом первой степени и ценный подарок завоевала Евгения Овчинникова из Свердловской области. Второе место заняли представители нашей республики.



Оригинальной была победа В.Пронкина, первого мужчины–дояра из Рязани – на соревновании в Каунасе он занял призовое место, а на российском конкурсе был лучшим дояром Российской Федерации.



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Первые тысячи банок овощных консервов отправили в торговую сеть консервные заводы республики. В текущем году пищевики увеличат производство этих товаров на 15 процентов, почти на треть обновив их ассортимент. Среди новых наименований – витаминизированный морковный сироп и диетический морковный суп; сухие супы и супы с грибами. В текущем году пищевики получили и новые производственные мощности: на Вилкавишкском консервном заводе начала работать линия пастеризации соков, на Вильнюсском - автоматическая линия по производству джемов.



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Известная литовская художница А.Скирутите за гравюру «Мои озёра» из цикла «Янтарный край» удостоена золотой медали Международной выставки в Милане. Графические работы А.Скирутите экспонировались на международных выставках в Японии, Канаде, Польше и ряде других стран и неизменно удостаивались высокой оценки.



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Народный артист СССР Георг Отс выступил в Вильнюсе на сцене Академического театра оперы и балета в операх Дж.Верди «Риголетто» и «Отелло». Театральные критики и широкая публика отметили оригинальность образов, созданных великим артистом в этих классических произведениях. Подготовил Яков ПРОХОРОВ, специально для «Обзора» , По материалам газет «Советская Литва», «Тiesа» и «Кomjaunimo tiesa» Категории: история Ключевые слова: Советская Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227 — статья прочитана 143 раза Комментарии