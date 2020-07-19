У трети жителей Литвы в копилках пусто 🔊 Воспроизвести



За последние четыре года количество жителей Литвы, которые не откладывают деньги «на чёрный день», практически не изменилось. Среди участников опроса таких была треть. В начале этого года стали известны и причины – недостаточно доходов и невозможность снизить расходы.



В результате опроса жителей, которые ничего не откладывают «на чёрный день», выяснилось, что 77% опрошенных не хватало доходов для того, чтобы откладывать деньги, а 20% не могли отложить деньги, поскольку не могли уменьшить свои расходы. Ещё 16% сказали, что не видят смысла в откладывании средств, а 11% сначала хотели вернуть долги. 7% сказали, что у них нет необходимости в откладывании средств, они считают, что в критическом случае им помогут близкие. 2% сказали, что им некогда планировать доходы и расходы. При указании причин, по которым человек не откладывал деньги, можно было выбирать несколько из предложенных вариантов. В результате опроса жителей, которые ничего не откладывают «на чёрный день», выяснилось, что 77% опрошенных не хватало доходов для того, чтобы откладывать деньги, а 20% не могли отложить деньги, поскольку не могли уменьшить свои расходы. Ещё 16% сказали, что не видят смысла в откладывании средств, а 11% сначала хотели вернуть долги. 7% сказали, что у них нет необходимости в откладывании средств, они считают, что в критическом случае им помогут близкие. 2% сказали, что им некогда планировать доходы и расходы. При указании причин, по которым человек не откладывал деньги, можно было выбирать несколько из предложенных вариантов. Это стало известно из результатов опроса, проведённого по заказу «INVL Asset Management» в начале этого года и в 2016 году. В опросе принимали участие более 1000 респондентов. В этом году 341 респондент не откладывал деньги, а 671 - откладывал.



«Что касается экономии, жители Литвы с трудом меняли привычки даже при улучшении финансовой ситуации. До карантина жители жили в условиях стабильного роста экономики. Зарплаты росли, росло количество работников, но, как 4 года назад, так и в этом году, деньги откладывала лишь треть респондентов. Большая часть тех, кто не откладывал деньги в этом году до карантина, сказали, что не могут это делать из-за небольших доходов», – сказала Даля Колматсуй, представитель «INVL Asset Management».



Такой вариант чаще выбирали женщины, респонденты со средним образованием и жители с доходом в 300 евро в месяц (на одного члена семьи).



«Однако, вероятно, люди с небольшими доходами просто считают, что нет смысла откладывать по несколько евро в месяц, но в этом случае всё же важна не сумма, а сама привычка. Кроме того, откладывать надо не то, что остаётся, ведь часто ничего не остаётся, а лучше всего отложить определённую сумму сразу, как только получишь зарплату, а уже остальное - тратить. В идеале надо планировать доходы и потребности, а сам план должен охватывать большой временной промежуток, – сказала Колматсуй, заметив, что польза такой «подушки» особенно чувствуется в сложный период. - В этом году неожиданно пришла пандемия, которая показала, что к неожиданным сценариям важно быть готовыми и иметь что-то «на чёрный день».



Проведённый в апреле опрос показал, что во время карантина ухудшилось или немного ухудшилось финансовое положение 53% жителей, у 44% – не изменилось, а у 2% – улучшилось или немного улучшилось.



Февральское исследование показало, что чаще всего деньги откладывали респонденты 26-55 лет, это люди с высшим образованием, с доходами больше 500 евро, а также жители больших городов. Интересно, что больше половины – 54% – в месяц откладывали по 100 евро, до 20 евро удалось сэкономить 10 процентам опрошенных, от 21 до 50 евро – 19%, а с 51 до 100 евро – 25% участников опроса. Более 100 евро в месяц откладывали 30% участников опроса. ru.delfi.lt Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, доходы, зарплата, деньги «на чёрный день» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227 — статья прочитана 128 раз Комментарии