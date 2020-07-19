Лето ещё не промчалось 🔊 Воспроизвести



Любопытно, но именно эти слова редакция «Обзора» собиралась использовать в качестве первого из анонсов на первой странице нынешнего номера. Но возникла дискуссия: а не слишком ли пессимистичным будет такое сообщение? Кто-то ведь может понять исключительно как подтверждение того, насколько быстротечно не только лето, но и вся наша жизнь, а «Обзор» в очередной раз хотел бы предложить простую установку: не нужно ждать лучших времён, лучшей погоды, живите по максимуму в тех условиях, какие вам достались.



А тут как раз подоспело электронное письмо, присланное в редакцию из Висагинаса. Наш постоянный автор Елена Веселова рассказала в нём о поездке группы висагинцев в Латвию, к замку в Рундале. Вы, кстати, слышали о таком? А вы знаете, что сегодня – первый день уже второй половины лета?Любопытно, но именно эти слова редакция «Обзора» собиралась использовать в качестве первого из анонсов на первой странице нынешнего номера. Но возникла дискуссия: а не слишком ли пессимистичным будет такое сообщение? Кто-то ведь может понять исключительно как подтверждение того, насколько быстротечно не только лето, но и вся наша жизнь, а «Обзор» в очередной раз хотел бы предложить простую установку: не нужно ждать лучших времён, лучшей погоды, живите по максимуму в тех условиях, какие вам достались.А тут как раз подоспело электронное письмо, присланное в редакцию из Висагинаса. Наш постоянный автор Елена Веселова рассказала в нём о поездке группы висагинцев в Латвию, к замку в Рундале. Вы, кстати, слышали о таком? Как это часто бывает, материал был оперативно опубликован на сайте www.obzor.lt, после чего ссылку на него на своих страницах в соцсети Facebook разместили некоторые наши читатели. Кстати, с этой публикацией в сокращении – очень большом сокращении! – вы, уважаемые читатели, можете ознакомиться на стр. 39.



Но вернёмся к соцсетям. Один из пользователей откликнулся на известие о поездке висагинцев в Рундале замечанием, что «Обзор», мол, мог бы рассказывать и о том, что поближе, например, о вильнюсских заводах, которые оказались не нужными сегодняшней Литве.



С этим трудно спорить, но нужно ли противопоставлять одно другому – поездки и путешествия буквально «рядом с домом» дискуссиям об утерянных экономических возможностях. Тем более, что один из журналистов-экономистов (социолог по образованию) по поводу потерянных советских заводов как-то заметил, что у них не было шанса выжить в современных условиях – слишком уж они были нежизнеспособны. И это обо всех советских заводах, производивших в Литве продукцию для самых разных отраслей, начиная от агрегатов для сельского хозяйства и строительства до приборов для космоса.



И все они оказались нежизнеспособны? Или всё же многие из них сделали такими, поскольку вариант с их приватизацией, а потом распродажей по бросовым ценам помещений, земли, оборудования на металлолом был гораздо привлекательнее для новых хозяев. Вложить копейки и в одночасье стать миллионером! К тому же кое-кому было позарез необходимо немедленно разрушить «весь старый мир до основания»…



Но стоит ли вообще сегодня тратить время на рассуждения, почему «вымерли» старые промышленные гиганты?



Поэтому «Обзор» не собирается рассказывать о старых заводах и фабриках, поскольку есть другая тема, более важная – рассказывать о людях, которые трудились на этих заводах и фабриках, которые строили и пахали, создавая фундамент в том числе и Литвы сегодняшней.



«Обзор» публиковал такие рассказы и раньше, будет печатать их и в будущем.



А сегодня наша с вами, дорогие читатели, газета предлагает сполна воспользоваться второй половиной лета.



Побольше гуляйте с родными и близкими, посетите такие места, которые особенно привлекательны в летнюю пору.



Да, коронавирус серьёзно обгрыз наше лето, но мы по-прежнему являемся хозяевами своей жизни. Не так ли? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1227 — статья прочитана 107 раз Комментарии