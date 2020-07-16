|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
ЕК утвердила схему помощи на сумму 47, 5 млн евро для фермеров Литвы
Еврокомиссия (ЕК) утвердила схему помощи на сумму 47,5 млн евро литовским предприятиям по переработке и производству продуктов из свинины, овощей и аквакультуры, пострадавшим от пандемии коронавируса.
Система помощи была утверждена на основании принятой 19 марта ЕК временной системы государственной помощи, сообщила ЕК.
В соответствии со схемой, помощь в объеме 7,5 млн евро будет предоставляться как прямые дотации, а в объеме 40 млн евро - как субсидируемые нормы годовых по кредитам.
Как отмечает ЕК, схема для Литвы соответствует установленным во временой системе условиям, кроме того, литовский инструмент необходим, он подходит и пропорционален для восстановления экономики страны.
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|