ЕК утвердила схему помощи на сумму 47, 5 млн евро для фермеров Литвы 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия (ЕК) утвердила схему помощи на сумму 47,5 млн евро литовским предприятиям по переработке и производству продуктов из свинины, овощей и аквакультуры, пострадавшим от пандемии коронавируса.



Система помощи была утверждена на основании принятой 19 марта ЕК временной системы государственной помощи, сообщила ЕК.



В соответствии со схемой, помощь в объеме 7,5 млн евро будет предоставляться как прямые дотации, а в объеме 40 млн евро - как субсидируемые нормы годовых по кредитам.



Как отмечает ЕК, схема для Литвы соответствует установленным во временой системе условиям, кроме того, литовский инструмент необходим, он подходит и пропорционален для восстановления экономики страны. Еврокомиссия (ЕК) утвердила схему помощи на сумму 47,5 млн евро литовским предприятиям по переработке и производству продуктов из свинины, овощей и аквакультуры, пострадавшим от пандемии коронавируса.Система помощи была утверждена на основании принятой 19 марта ЕК временной системы государственной помощи, сообщила ЕК.В соответствии со схемой, помощь в объеме 7,5 млн евро будет предоставляться как прямые дотации, а в объеме 40 млн евро - как субсидируемые нормы годовых по кредитам.Как отмечает ЕК, схема для Литвы соответствует установленным во временой системе условиям, кроме того, литовский инструмент необходим, он подходит и пропорционален для восстановления экономики страны. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: бюджет, помощь, компенсации, ЕС, дотации, фермеры География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии