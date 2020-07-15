Размещение военных США в Польше пойдет на пользу всему региону, говорит Г. Науседа 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что размещение военного контингента США в Польше послужит интересам безопасности всего региона.



Глава государства сказал это в Грюнвальде после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.



"Эта вероятная передислокация военных будет связана не только с конкретными интересами безопасности Польши, а с интересами безопасности всего региона", - сказал журналистам Г. Науседа.



Президент США Дональд Трамп недавно объявил, что выведет часть американского военного континента из Германии, а некоторые из этих военных будут дислоцированы в Польше.



По словам президента, Литва активно сотрудничате с Польшей по вопросам безопасности, особенно в плане обеспечения безопасности так называемого "Сувалкского коридора". Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что размещение военного контингента США в Польше послужит интересам безопасности всего региона.Глава государства сказал это в Грюнвальде после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой."Эта вероятная передислокация военных будет связана не только с конкретными интересами безопасности Польши, а с интересами безопасности всего региона", - сказал журналистам Г. Науседа.Президент США Дональд Трамп недавно объявил, что выведет часть американского военного континента из Германии, а некоторые из этих военных будут дислоцированы в Польше.По словам президента, Литва активно сотрудничате с Польшей по вопросам безопасности, особенно в плане обеспечения безопасности так называемого "Сувалкского коридора". "Мы плотно работаем с польской стороной, чтобы аспекты региональной безопасности, аспекты "Сувалкского коридора" были включены в это обсуждение и чтобы они были приняты во внимание", - сказал Г. Науседа.



Он сказал, что услышал от польского лидера, что вопросы безопасности Балтийских стран и финансирование обороны обсуждались и на встрече А. Дуды с президентом США Д. Трампом.



Страны Балтии и Польша входят в меньшинство стран НАТО, которые выполняют неформальное обязательство выделять на оборну 2% валового внутреннего продукта.



"Президент А. Дуда сказал, что во время его встречи с Д. Трампом упоминалась конкретно Литва, другие страны Балтии. Президенту Д. Трампу прекрасно известны наши усилия быть активными и постоянными членами "клуба 2%", - сказал Г. Науседа. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: Президенты, Дуда, Науседа — статья прочитана 170 раз Комментарии