Имущество Р. Карбаускиса и семьи Г. Ландсбергиса за год увеличилось на миллионы евро 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Имущество члена сейма, лидера правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" за год увеличилось более чем на 8 млн евро, имущество семьи лидера оппозиционной партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса - на 12,8 млн евро, показывают опубликованные в среду данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ).



Р. Карбаускис указал, что в прошлом году располагал имуществом на сумму почти 24,5 млн евро, в 2018 году декларированное им имущество составляло 16,1 млн евро. Он по-прежнему является самым состоятельным парламентарием Литвы.



Имущество лидера "аграриев" увеличилось, так как было декларировано жилье стоимостью 7 млн евро и другая недвижимость еще почти на полмиллиона евро, примерно на 700 тыс. евро увеличились сбережения Р. Карбаускиса и его супруги. Имущество члена сейма, лидера правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" за год увеличилось более чем на 8 млн евро, имущество семьи лидера оппозиционной партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса - на 12,8 млн евро, показывают опубликованные в среду данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ).Р. Карбаускис указал, что в прошлом году располагал имуществом на сумму почти 24,5 млн евро, в 2018 году декларированное им имущество составляло 16,1 млн евро. Он по-прежнему является самым состоятельным парламентарием Литвы.Имущество лидера "аграриев" увеличилось, так как было декларировано жилье стоимостью 7 млн евро и другая недвижимость еще почти на полмиллиона евро, примерно на 700 тыс. евро увеличились сбережения Р. Карбаускиса и его супруги. За год заметно увеличилось и имущество лидера консерваторов Г. Ландсбергиса: его жена Аустея Ландсбергене декларировала в прошлом году акций почти на 12,9 млн евро, поэтому общее имущество семьи Ландсбергисом с примерно 1,9 млн евро в 2018 году возросло до 14,5 млн евро в прошлом году.



Среди парламентских миллионеров - и социал-демократ Бронюс Брадаускас, который декларировал имущества на 8,3 млн евро, либерал Кястутис Главяцкас (почти 1,5 млн евро) и консерватор Казис Старкявичюс (1 млн евро).



"Аграрий" Робертас Шаркницкас декларировал в 2018 году имущества на 1 тыс. евро, в декларации прошлого года стоимость его имущества уже составляла 6 тыс. евро. Самым скромным имуществом располагает парламентский "аграрий" Агне Ширинскене, имущество которой в прошлом году составило 5 тыс. евро, а в 2018 году его стоимость была 4,4 тыс. евро. BNS Категории: политика, общество, дом и быт Ключевые слова: декларации, имущество, депутаты География: Литва — статья прочитана 356 раз Комментарии