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В Литву прибывает секретарь Сухопутных сил США



В четверг в Вильнюсе секретарь Сухопутных сил США Раян Маккарти обсудит с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом пребывание американских военных в регионе.

По информации Министерства обороны, на встрече речь пойдет о "сотрудничестве Литвы и США в оборонной сфере, пребывание военных США в регионе, общих проектах закупок и проектах развития военной инфраструктуры в Литве".

Добиваясь присутствия союзников, Литва инвестирует в развитие военной инфраструктуры. Свой вклад в модернизацию полигонов вносят и США – по информации Минобороны, в полигон в Пабраде в 2017–2019 годах США инвестировали около 4,1 млн долларов США.

В прошлом году Литва подписала договор о приобретении 200 бронированных внедорожников за 145 млн евро. Внедорожники JLTV произведет компания Oshkosh Defence, договор подписан с правительством США.
BNS
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: США, нато, Европа, солдаты, базы
География: Литва
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добавлена сегодня, 15 июля, 14:30

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