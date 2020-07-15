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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литву прибывает секретарь Сухопутных сил США
В четверг в Вильнюсе секретарь Сухопутных сил США Раян Маккарти обсудит с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом пребывание американских военных в регионе.
По информации Министерства обороны, на встрече речь пойдет о "сотрудничестве Литвы и США в оборонной сфере, пребывание военных США в регионе, общих проектах закупок и проектах развития военной инфраструктуры в Литве".
Добиваясь присутствия союзников, Литва инвестирует в развитие военной инфраструктуры. Свой вклад в модернизацию полигонов вносят и США – по информации Минобороны, в полигон в Пабраде в 2017–2019 годах США инвестировали около 4,1 млн долларов США.
В прошлом году Литва подписала договор о приобретении 200 бронированных внедорожников за 145 млн евро. Внедорожники JLTV произведет компания Oshkosh Defence, договор подписан с правительством США.
География: Литва
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