В Литву прибывает секретарь Сухопутных сил США 🔊 Воспроизвести



В четверг в Вильнюсе секретарь Сухопутных сил США Раян Маккарти обсудит с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом пребывание американских военных в регионе.



По информации Министерства обороны, на встрече речь пойдет о "сотрудничестве Литвы и США в оборонной сфере, пребывание военных США в регионе, общих проектах закупок и проектах развития военной инфраструктуры в Литве".



Добиваясь присутствия союзников, Литва инвестирует в развитие военной инфраструктуры. Свой вклад в модернизацию полигонов вносят и США – по информации Минобороны, в полигон в Пабраде в 2017–2019 годах США инвестировали около 4,1 млн долларов США.



В прошлом году Литва подписала договор о приобретении 200 бронированных внедорожников за 145 млн евро. Внедорожники JLTV произведет компания Oshkosh Defence, договор подписан с правительством США. В четверг в Вильнюсе секретарь Сухопутных сил США Раян Маккарти обсудит с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом пребывание американских военных в регионе.По информации Министерства обороны, на встрече речь пойдет о "сотрудничестве Литвы и США в оборонной сфере, пребывание военных США в регионе, общих проектах закупок и проектах развития военной инфраструктуры в Литве".Добиваясь присутствия союзников, Литва инвестирует в развитие военной инфраструктуры. Свой вклад в модернизацию полигонов вносят и США – по информации Минобороны, в полигон в Пабраде в 2017–2019 годах США инвестировали около 4,1 млн долларов США.В прошлом году Литва подписала договор о приобретении 200 бронированных внедорожников за 145 млн евро. Внедорожники JLTV произведет компания Oshkosh Defence, договор подписан с правительством США. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, нато, Европа, солдаты, базы География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии