С.Сквернялис: дружба Литвы и Польши гарантирует, что страны Балтии не будут островом в Европе 🔊 Воспроизвести



Двухсторонние отношения Литвы и Польши сейчас являются лучшими за последние десять лет, все проекты стратегической важности стран – в сфере энергетики и транспорта – продвигаются вперед и должны быть реализованы своевременно, заявил после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким глава литовского правительства Саулюс Сквернялис.



На состоявшейся в Польше встрече премьером обсуждался вклад государств в укрепление двухстороннего сотрудничества и стратегического партнерства, сообщила канцелярия Кабмина Литвы.



"Стратегическое партнерство Литвы и Польши является важнейшим гарантом того, что Балтийские страны никогда не останутся островом, отделенным от других народов европейского сообщества. Сейм Литвы объявил 2021 год годом Конституции 3 мая и Взаимного обета. Мы будем стремиться к тому, чтобы использовать этот юбилей и для укрепления наших соседских связей с Польшей", – цитируются в пресс-релизе слова С. Сквернялиса. На состоявшейся в Польше встрече премьером обсуждался вклад государств в укрепление двухстороннего сотрудничества и стратегического партнерства, сообщила канцелярия Кабмина Литвы."Стратегическое партнерство Литвы и Польши является важнейшим гарантом того, что Балтийские страны никогда не останутся островом, отделенным от других народов европейского сообщества. Сейм Литвы объявил 2021 год годом Конституции 3 мая и Взаимного обета. Мы будем стремиться к тому, чтобы использовать этот юбилей и для укрепления наших соседских связей с Польшей", – цитируются в пресс-релизе слова С. Сквернялиса. Он отметил, что для Литвы и Польши важны энергетические и транспортные перемычки между континентальной и Северной Европой. Большой потенциал сотрудничества есть в сферах науки, технологий, инноваций, а польза от этого сотрудничества становится все более актуальной в контексте пандемии COVID-19.



Через несколько дней возобновляются переговоры по новой многолетней финансовой перспективе Евросоюза, и плану восстановления экономики. Литва и Польши будут стремиться к принятию важных для региона решений об экономической помощи, о выделении средств смычки и дотаций сельскому хозяйству.



На встрече премьеров также было выражено сожаление по поводу того, что Европарламент не прислушался к голосам девяти стран, среди которых Литва и Польша, не одобряющих Пакет мобильности. Некоторые положения этого пакета противоречат принципам внутреннего рынка ЕС. С польским премьером также была достигнута договоренность защищать интересы своих перевозчиков правовыми средствам, включая возможное обращение в Суд справедливости ЕС.



В среду С. Сквернялис примет участие в торжествах по случаю годовщины Грюнвальдской битвы в Польше. На них также будет присутствовать президент Литвы Гитанас Науседа.



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Стратегическое партнерство Литвы и Польши является важнейшим гарантом того, Балтийские страны никогда не останутся отделенным от Европы островом, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.



Об этом глава литовского правительства заявил в Польше на встрече с президентом этой страны Анджеем Дудой.



"Мы и далее должны стремиться к реализации всех решений, принятых на саммитах НАТО, особенно по поводу оборонных планов, повышения и усиления боевой готовности, противовоздушной обороны Балтии" – цитируются в пресс-релизе слова премьера.



За вклад в укрепление диалога двух стран А. Дуда вручил С. Сквернялису вторую по значимости государственную награду Польши – Большой орденский крест "За заслуги перед Польской Республикой".



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Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас пригласил Польшу активно участвовать в деятельности рынков электроэнергии и газа Балтийских стран, сообщило Министерство энергетики.



Во вторник в Варшаве Ж. Вайчюнас обсудил с ответственным за энергетику и климат польским министром Михалом Куртыкой прогресс в реализации проекта синхронизации линий электропередачи стран Балтии с континентальной Европой, перемычки ЛЭП Harmony Link и газопровода GIPL.



По словам Ж. Вайчюнаса, интеграция энергосистем Литвы и Польши посредством реализуемых в данный момент проектов энергетической инфраструктуры создает возможности для польских участников энергорынка действовать и на рынках электроэнергии и газа стран Балтии.



"Я не сомневаюсь, что участие оператора польской биржи и конкретных компаний в рынках электроэнергии и газа Балтийских стран будет способствовать реализации основополагающих стратегических целей – прежде всего, сокращению зависимости от импорта электроэнергии с Востока, повышению конкуренции на газовом рынке и повышению эффективности использования прокладываемого сейчас литовско-польского газопровода GIPL", – приводятся в пресс-релизе слова Ж. Вайчюнаса.



Он призвал польского министра обратить внимание польского оператора TGE на эти возможности сотрудничества двух стран. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Литва, польша, премьер, сотрудничество — статья прочитана 188 раз Комментарии