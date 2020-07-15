Главная >> Новости >> экономика, политика, общество, в мире >> Вирус крепче Бастилии. Новости от FITZROY на 15 июля

Вирус крепче Бастилии. Новости от FITZROY на 15 июля

Gonzalo Fuentes | Reuters


Франция отпраздновала 14 июля в эпидемрежиме

Не счесть алмазов в каменных пещерах…

Что сказал бы дух Чингачгука?

К концу века армия пожилых людей в Европе вырастет в два раза

Вовремя прикинуться бедным — необходимое умение для богача

Британия и Турция нашли общий язык

Подробнее здесь на FITZROY
fitzroymag.com
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 191 раз
добавлена сегодня, 15 июля, 11:43

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка