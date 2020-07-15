О коронавирусе в Литве сегодня, 15 июля /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждены 7 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 1882, сообщило в среду Министерство здравоохранения.



Об этом на пресс-конференции сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



Сейчас коронавирусом больны 209 человек, 1582 человека выздоровели. В изоляции находится 127 человек.



От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.



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В связи со вспышкой коронавируса в каунасской компании Hegelmann Transporte проверяются около 200 работников, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



"Проверяют двести работников, пока (результатов) нет, но очень надеемся получить их сегодня", – сказала Р. Лингене в среду утром в интервью радиостанции Lietuvos radijas. За минувшие сутки в Литве подтверждены 7 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 1882, сообщило в среду Министерство здравоохранения.Об этом на пресс-конференции сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.Сейчас коронавирусом больны 209 человек, 1582 человека выздоровели. В изоляции находится 127 человек.От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.* * *В связи со вспышкой коронавируса в каунасской компании Hegelmann Transporte проверяются около 200 работников, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене."Проверяют двести работников, пока (результатов) нет, но очень надеемся получить их сегодня", – сказала Р. Лингене в среду утром в интервью радиостанции Lietuvos radijas. По ее словам, исследуемые в данный момент лица не имели близкого контакта с зараженными, поэтому количество зараженных не должно резко вырасти. В целом коронавирус пока выявлен у 18 работников компании.



"По предварительным данным, у этих людей не было близкого контакта с зараженными, они являются работниками транспортного отдела этой компании, и наши коллеги констатировали, что у них был низкий риск, мы не должны получить каких-то поражающих цифр", – сказала Р. Лингене.



Во вторник в каунасской компании Hegelmann Transporte коронавирус был выявлен у 18 человек, сообщило Министерство здравоохранения.



По данным министерства, все заразившиеся коронавирусом в начале июля прибыли из Узбекистана для трудоустройства в компании, занимающейся международными перевозками.



Министерство утверждает, что в данный момент все зараженные изолированы. Специалисты НЦОЗ выясняют контакты заразившихся лиц, а также проводят необходимые действия для предотвращения распространения болезни.



О первом случае в этой компании НЦОЗ сообщил в минувший четверг, о втором – в этот понедельник.



По официальным данным вторника, в целом в Литве коронавирусом заразились 1875 человек, продолжают болеть 213, а 1571 человек выздоровел.



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От COVID-19 в Литве скончались 79 человек, еще 12 зараженных скончались по другим причинам.



Из семи новых случаев коронавируса в Литве пять являются привозными, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"По одному случаю зарегистрированы в Мариямпольском и Клайпедском округах, три – в Вильнюсе, два – в Каунасе", – сообщила на пресс-конференции в среду директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.



В эту статистику не включены 14 случаев заражения работников каунасской транспортной компании из Узбекистана, у которых вирус был выявлен во вторник вечером. В целом в этой компании зарегистрировано 18 случаев заражения, но, по словам Р. Лингине, их может быть и больше. Все заболевшие – иностранцы.



В Клайпеде коронавирус выявлен у водителя дальних рейсов, прибывшего из Украины.



"Лицо опять же водитель дальних рейсов, похоже, что это становится определенной проблемой", – сказала представитель НЦОЗ.



Он вернулся 4 июля, первые симптомы ощутил 12 июля и обратился в больницу, где у него был выявлен COVID-19. В данный момент выявлены четыре лица, имевших с ним контакт, они изолированы.



В Вильнюсском округе коронавирус выявлен еще у одного человека, вернувшегося из испанской Барселоны. После возвращения он ощутил симптомы и изолировался. Выявляются лица, имевшие с ним контакт.



Еще один случай специалисты считают привозным, но утверждают, что эта информация может меняться: в Вильнюсе заболел гражданин, вернувшийся из Польши 6 июля.



Четвертый случай выявлен у жителя Шальчининского района, который ощутил симптомы 11 июля и был госпитализирован, где и был подтвержден диагноз. Выявлены 16 человек, имевших с ним контакты большого риска, среди них и два работника скорой медицинской помощи, девять работников больницы. Все лица изолированы.



Эпидемиологи пока не выяснили, при каких обстоятельствах заразился этот человек.



Один случай выявлен в Мариямпольском районе, человек ощутил симптомы 10 июля, диагноз подтвержден в Шакяйской больницы. Пока контакты лица не выявлены, однако, может быть, что они и не будут выявлены.



Также два новых случая зарегистрированы в транспортной компании в Каунасе, которая стала очагом коронавируса.



"Позднее пришли данные о еще 14 заболевших в этой компании", – сказала Р. Лингене.



Они попадут в статистику позднее.



Общее официальное количество заболевших новым коронавирусом в Литве составляет 1882. Скончались 79 человек, еще 12 зараженных умерли по другим причинам.



Продолжают болеть 209 человек, выздоровели –1582, а 127 находятся в изоляции.



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Лица, прибывшие из Узбекистана для работы в каунасской компании Hegelmann Transporte, скорее всего, заразились в своей стране, заявила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



"Могут быть две версии, но в данном случае мы придерживаемся первой версии, согласно которой, все случаи прибыли уже зараженными из Узбекистана, поскольку они заразились во время инкубационного периода", – заявила она на пресс-конференции в среду.



"Эпидемиологическое расследование продолжается", – добавила Р. Лингене.



Во вторник было заявлено, что в каунасской компании зафиксирована вспышка коронавируса, инфекция в целом выявлена у 18 прибывших для работы узбеков.



Р. Лингене утверждает, что лицо, вернувшееся в Вильнюс из Узбекистана, у которого несколько дней назад был выявлен вирус, летело тем же самолетом и добиралось тем же транспортом, что и работники компании.



"Он прибыл тем же самолетом, и мы практически подтверждаем свою гипотезу о том, что он заразился в самолете (...) Об этом свидетельствуют наши эпидемиологические денные", – отметила Р. Лингене.



В данный момент один из зараженных и прибывших из Узбекистана находится на лечении в Каунасской клинической больнице, другие изолированы в Реабилитационной больнице Абромишкес.



Специалисты НЦОЗ в данный момент проверяют около 200 работников этой транспортной компании, в помещении проводится дезинфекция. инф."Обзор" BNS.LT Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 219 раз Комментарии