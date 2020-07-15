Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Alastair Grant



Полностью заменить все оборудование Huawei в британских сетях 5G планируется к 2027 году, сообщает



Правительство Великобритании намерено отказаться от оборудования китайской компании Huawei в национальной инфраструктуре связи. Об этом объявил во вторник в Палате общин британского парламента министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливер Дауден.



"Сегодня утром премьер-министр Борис Джонсон председательствовал на заседании Совета национальной безопасности, участники которого, принимая свое решение, учитывали рекомендации Национального центра кибербезопасности, последствия для британского бизнеса, а также геостратегические соображения. Правительство согласно с оценками центра и считает, что лучший способ обеспечить безопасность наших сетей - это отказаться от использования нового оборудования Huawei операторами связи при развертывании сетей 5G", - сказал он. Полностью заменить все оборудование Huawei в британских сетях 5G планируется к 2027 году, сообщает ТАСС Правительство Великобритании намерено отказаться от оборудования китайской компании Huawei в национальной инфраструктуре связи. Об этом объявил во вторник в Палате общин британского парламента министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливер Дауден."Сегодня утром премьер-министр Борис Джонсон председательствовал на заседании Совета национальной безопасности, участники которого, принимая свое решение, учитывали рекомендации Национального центра кибербезопасности, последствия для британского бизнеса, а также геостратегические соображения. Правительство согласно с оценками центра и считает, что лучший способ обеспечить безопасность наших сетей - это отказаться от использования нового оборудования Huawei операторами связи при развертывании сетей 5G", - сказал он. По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей. До следующих парламентских выборов, которые должны состояться в стране в 2024 году, правительство также подготовит и примет закон о защите телекоммуникационных систем, который определит новые стандарты национальной безопасности в этой сфере. Министр признал, что эти решения было непросто принять, так как из-за них внедрение нового стандарта связи в стране обойдется в дополнительные 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) и запоздает на 2-3 года.



В январе правительство премьер-министра Бориса Джонсона объявило о решении допустить Huawei к развертыванию сетей 5G на территории Соединенного Королевства. Несмотря на то, что это решение предусматривало целый ряд ограничений, многие члены правящей Консервативной партии посчитали его чрезмерно мягким и добивались полного запрета на использование оборудования Huawei. По словам Даудена, с начала года ситуация изменилась, и Лондон был вынужден принять во внимание решение США ввести санкции против Huawei, а также новые рекомендации британских спецслужб.



Вслед за США



Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei угрожает безопасности страны. Американская сторона указывала и на то, что использование оборудования китайской корпорации в британской инфраструктуре связи может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes).



В самих Соединенных Штатах в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также финансового директора компании Мэн Ваньчжоу выдвинуты обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана. Вашингтон, ведущий торговую войну с Пекином, призывает своих союзников отказываться от оборудования Huawei.



Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Она отвергает все обвинения Вашингтона в свой адрес. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: Великобритания, Китай, Huawei, 5G — статья прочитана 236 раз Комментарии