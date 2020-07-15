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Польша захотела наладить отношения с Россией

Глава польского МИД Яцек Чапутович


Посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк вскоре завершит свою дипломатическую миссию. По словам главы польского МИДа Яцека Чапутовича, Варшава хочет улучшить отношения с Россией, однако смена посла на это не влияет.

Глава внешнеполитического ведомства пока не назвал имя нового посла. «Я знаю фамилию, но не буду пока информировать. Фамилия скоро появится», – передает его слова ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».

«Я бы не связывал наши польско-российские отношения с фамилиями послов, хотя они и выполняют очень важную функцию», – отметил Чапутович.
Министр добавил, что «мы (Варшава – прим. ВЗГЛЯД) хотим улучшения отношений с Россией, мы хотим разговора на эту тему, мы хотим диалог». «При этом мы пока не оцениваем позитивно высказывания представителей властей России относительно исторической политики», – пояснил глава польского внешнеполитического ведомства.

«Я хотел бы в широкой перспективе видеть улучшение польско-российских отношений. Особенно в свете будущего председательства Польши в ОБСЕ», – заключил министр.

Марчиняк был послом Польши в России с 2016 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши сегодня находятся на самом низком уровне, что противоречит интересам двух стран.

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой называется Россия.
vz.ru
Категории: в Европе, политика
Ключевые слова: отношения, аналитика, Россия
География: Польша
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добавлена сегодня, 15 июля, 10:00

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