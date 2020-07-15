Польша захотела наладить отношения с Россией 🔊 Воспроизвести Глава польского МИД Яцек Чапутович



Посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк вскоре завершит свою дипломатическую миссию. По словам главы польского МИДа Яцека Чапутовича, Варшава хочет улучшить отношения с Россией, однако смена посла на это не влияет.



Глава внешнеполитического ведомства пока не назвал имя нового посла. «Я знаю фамилию, но не буду пока информировать. Фамилия скоро появится», – передает его слова



«Я бы не связывал наши польско-российские отношения с фамилиями послов, хотя они и выполняют очень важную функцию», – отметил Чапутович. Посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк вскоре завершит свою дипломатическую миссию. По словам главы польского МИДа Яцека Чапутовича, Варшава хочет улучшить отношения с Россией, однако смена посла на это не влияет.Глава внешнеполитического ведомства пока не назвал имя нового посла. «Я знаю фамилию, но не буду пока информировать. Фамилия скоро появится», – передает его слова ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».«Я бы не связывал наши польско-российские отношения с фамилиями послов, хотя они и выполняют очень важную функцию», – отметил Чапутович. Министр добавил, что «мы (Варшава – прим. ВЗГЛЯД) хотим улучшения отношений с Россией, мы хотим разговора на эту тему, мы хотим диалог». «При этом мы пока не оцениваем позитивно высказывания представителей властей России относительно исторической политики», – пояснил глава польского внешнеполитического ведомства.



«Я хотел бы в широкой перспективе видеть улучшение польско-российских отношений. Особенно в свете будущего председательства Польши в ОБСЕ», – заключил министр.



Марчиняк был послом Польши в России с 2016 года.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши сегодня находятся на самом низком уровне, что противоречит интересам двух стран.



Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой называется Россия. vz.ru Категории: в Европе, политика Ключевые слова: отношения, аналитика, Россия География: Польша — статья прочитана 83 раза Комментарии