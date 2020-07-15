Загрузка... Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу 🔊 Воспроизвести Фото: instagram.com/cat_the_most



Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что завершает свою работу на Крымском мосту и планирует поменять место жительства, сообщает



«Переезжаю. Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил», – говорится на странице кота в



Мостик сообщил, что главной на Крымском мосту теперь станет чайка Валера.



«А сам меняю профессию», – добавил он.



Подписчики попытались угадать, куда направится кот. Среди вариантов будущего трудоустройства они назвали проект возведения моста с материка на Сахалин, кто-то предположил, что кот-блогер отправится «рулить строительством «Северного потока», достройкой железнодорожного моста «Нижнеленинское – Тунцзян» между Россией и Китаем через акваторию пограничной реки Амур. Кроме того, имеется предположение, что кот переедет в «город мостов» Санкт-Петербург или Москву. Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что завершает свою работу на Крымском мосту и планирует поменять место жительства, сообщает ВЗГЛЯД «Переезжаю. Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил», – говорится на странице кота в Instagram Мостик сообщил, что главной на Крымском мосту теперь станет чайка Валера.«А сам меняю профессию», – добавил он.Подписчики попытались угадать, куда направится кот. Среди вариантов будущего трудоустройства они назвали проект возведения моста с материка на Сахалин, кто-то предположил, что кот-блогер отправится «рулить строительством «Северного потока», достройкой железнодорожного моста «Нижнеленинское – Тунцзян» между Россией и Китаем через акваторию пограничной реки Амур. Кроме того, имеется предположение, что кот переедет в «город мостов» Санкт-Петербург или Москву. Напомним, рыжего котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники моста и назвали его в честь строящегося объекта. Стало известно, что живущий у строителей кот Мостик будет первым, кто пройдет из Тамани в Крым после соединения автомобильных пролетов.



Позднее кот-блогер Мостик лично встретил первый пассажирский поезд, прошедший по мосту через Керченский пролив.



Загрузка... vz.ru Категории: общество, история Ключевые слова: движение, кот, Крым, мост, соцсети, поезда — статья прочитана 108 раз Комментарии