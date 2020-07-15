Совет ЕС призвал Анкару отменить решение о превращении собора Святой Софии в мечеть 🔊 Воспроизвести



По мнению Жозепа Борреля, изменение статуса собора вызовет межконфессиональный раскол и подорвет усилия по продвижению диалога и сотрудничества, сообщает



Решение Анкары превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть вызовет межконфессиональный раскол, Совет ЕС осуждает этот шаг и призывает к его отмене. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.



"Совет ЕС осуждает решение Турции превратить Софийский собор, который является важным памятником мирового значения, в мечеть. Это решение вызывает озабоченность, поскольку оно спровоцирует раскол между разными приверженцами разных конфессий, что подорвет все наши усилия по продвижению диалога и сотрудничества. Министры поддержали призыв к турецким властям отменить это решение", - заявил Боррель. По мнению Жозепа Борреля, изменение статуса собора вызовет межконфессиональный раскол и подорвет усилия по продвижению диалога и сотрудничества, сообщает ТАСС Решение Анкары превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть вызовет межконфессиональный раскол, Совет ЕС осуждает этот шаг и призывает к его отмене. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС."Совет ЕС осуждает решение Турции превратить Софийский собор, который является важным памятником мирового значения, в мечеть. Это решение вызывает озабоченность, поскольку оно спровоцирует раскол между разными приверженцами разных конфессий, что подорвет все наши усилия по продвижению диалога и сотрудничества. Министры поддержали призыв к турецким властям отменить это решение", - заявил Боррель. Государственный совет Турции 10 июля отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал в тот же день указ, позволяющий мусульманам совершать поклонения в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.



Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. ТАСС Категории: культура, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: ЕС, Турция, Собор, решение, мечеть — статья прочитана 158 раз Комментарии