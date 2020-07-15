Падение чемпионки: обвиняется в торговле людьми Die Welt, Германия 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Martin Meissner



Светлана Гнездилова, украинка по происхождению, — рекордсменка Израиля по семиборью. Сейчас бывшая легкоатлетка сидит под арестом по обвинению в торговле людьми, принуждении к проституции и отмывании денег. Она вербовала молодых женщин, в том числе в России, и заставляла их торговать собой.



Светлана Гнездилова — рекордсменка Израиля по семиборью. Сейчас бывшая легкоатлетка сидит под арестом по обвинению в торговле людьми, принуждению к проституции и отмывании денег — следователи нарисовали мрачную картину.



Когда-то она прыгала высоко и далеко. Но теперь низко пала. Светлана Гнездилова до сих пор числится рекордсменкой Израиля по семиборью — и это спустя 12 лет после окончания карьеры в легкой атлетике. Она представляла свою страну на чемпионатах мира и Европы. Светлана Гнездилова — рекордсменка Израиля по семиборью. Сейчас бывшая легкоатлетка сидит под арестом по обвинению в торговле людьми, принуждению к проституции и отмывании денег — следователи нарисовали мрачную картину.Когда-то она прыгала высоко и далеко. Но теперь низко пала. Светлана Гнездилова до сих пор числится рекордсменкой Израиля по семиборью — и это спустя 12 лет после окончания карьеры в легкой атлетике. Она представляла свою страну на чемпионатах мира и Европы.



Как утверждается, Гнездилова с помощью посредников за рубежом, в том числе в России, вербовала молодых женщин, которые затем в семи квартирах в Израиле должны были работать проститутками — до 13 часов в день, по шесть дней в неделю. В обвинительном заключении описано, как оплачивался труд женщин: за 40 минут клиент должен был заплатить в перерасчете 65 евро, из которых Гнездилова оставляла себе почти 40 евро.



В случае обвинительного приговора Гнездиловой грозит многолетнее тюремное заключение. В суде она заявила: «Я не знаю, откуда все это взялось. У меня было только доброе на уме. Я — образованная женщина, делаю все, чтобы обеспечить дочери хорошую жизнь в Израиле».



Гнездилова родилась на Украине и в 1995 году эмигрировала в Израиль. Спортивный журналист Ади Рубинштейн из ежедневной газеты «Исраэль Хайом» пишет: «В то время легкая атлетика в стране топталась на месте, поэтому было принято решение предоставить гражданство атлетам из-за рубежа, имевшим хоть какие-то еврейские корни. Часто с этим возникали проблемы, в том числе и в ее случае».



Так, в 2004 году Гнездилова хотела по факсу подтвердить свой рекорд в прыжках в длину (6,62 метра), который установила во время соревнования на Украине. Якобы. Позже выяснилось, что таких соревнований никогда не было. Когда же израильская ассоциация отправила на Украину наблюдателя, Гнездилова не смогла выполнить даже олимпийского норматива.



В 2008 года она завершила спортивную карьеру. Стала ли она заниматься торговлей людьми до этого или после, полиция сейчас выясняет.



Власти уже вели расследование в отношении Гнездиловой два года назад — тоже по делу о торговле людьми и принуждении к проституции. Но тогда из обвинения ничего не вышло, так как стало известно, что ведущий следователь имел секс с некоторыми из проституток Гнездиловой.



«Эта история — зеркало израильской легкой атлетики. Мы завезли в страну много спортсменов. Но никаких выдающихся результатов не было. Чего не скажешь о скандалах», — подвел итог спортивный журналист Рубинштейн.



Автор: Маттиас Марбург (Matthias Marburg) для Die Welt, Германия, перевод Но затем бывшая спортсменка, которой сейчас 50 лет, пошла кривой дорожкой. Сегодня она находится под судом в Тель-Авиве. Гнездилову обвиняют, помимо прочего, в торговле людьми, принуждению к проституции и отмывании денег. Сейчас она сидит в следственном изоляторе.Как утверждается, Гнездилова с помощью посредников за рубежом, в том числе в России, вербовала молодых женщин, которые затем в семи квартирах в Израиле должны были работать проститутками — до 13 часов в день, по шесть дней в неделю. В обвинительном заключении описано, как оплачивался труд женщин: за 40 минут клиент должен был заплатить в перерасчете 65 евро, из которых Гнездилова оставляла себе почти 40 евро.В случае обвинительного приговора Гнездиловой грозит многолетнее тюремное заключение. В суде она заявила: «Я не знаю, откуда все это взялось. У меня было только доброе на уме. Я — образованная женщина, делаю все, чтобы обеспечить дочери хорошую жизнь в Израиле».Гнездилова родилась на Украине и в 1995 году эмигрировала в Израиль. Спортивный журналист Ади Рубинштейн из ежедневной газеты «Исраэль Хайом» пишет: «В то время легкая атлетика в стране топталась на месте, поэтому было принято решение предоставить гражданство атлетам из-за рубежа, имевшим хоть какие-то еврейские корни. Часто с этим возникали проблемы, в том числе и в ее случае».Так, в 2004 году Гнездилова хотела по факсу подтвердить свой рекорд в прыжках в длину (6,62 метра), который установила во время соревнования на Украине. Якобы. Позже выяснилось, что таких соревнований никогда не было. Когда же израильская ассоциация отправила на Украину наблюдателя, Гнездилова не смогла выполнить даже олимпийского норматива.В 2008 года она завершила спортивную карьеру. Стала ли она заниматься торговлей людьми до этого или после, полиция сейчас выясняет.Власти уже вели расследование в отношении Гнездиловой два года назад — тоже по делу о торговле людьми и принуждении к проституции. Но тогда из обвинения ничего не вышло, так как стало известно, что ведущий следователь имел секс с некоторыми из проституток Гнездиловой.«Эта история — зеркало израильской легкой атлетики. Мы завезли в страну много спортсменов. Но никаких выдающихся результатов не было. Чего не скажешь о скандалах», — подвел итог спортивный журналист Рубинштейн.Автор: Маттиас Марбург (Matthias Marburg) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: чп и криминал, спорт Ключевые слова: Украина, Израиль, лёгкая атлетика, торговля людьми, спортсменка — статья прочитана 141 раз Комментарии