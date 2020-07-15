Focus Германия : доллару конец? Именно евро в кризисные времена стал «тихой гаванью» 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Natacha Pisarenko



Кризисы еврозоны остались позади: несмотря на прогнозы скептиков, единая европейская валюта за время пандемии лишь укрепилась. Чего не скажешь о долларе: это больше не «тихая гавань» и не валюта стабильности. Разгул коронавируса в США окончательно подорвал позиции доллара, считает Focus.



Когда «коронакризис» еще только начался, курс евро устремился вниз — из страха, что пандемия может повлечь за собой очередной экзистенциальный кризис валютного союза. Однако теперь единая валюта набирает обороты, тогда как доллар США теряет ценность. Эксперты и вовсе считают, что евро претендует на то, чтобы стать «тихой гаванью».



Евроскептики, пожалуй, не могли придумать лучшего повода, чтобы заявить о скором крахе единой валютной зоны, чем тот, который им подарила пандемия коронавируса. Их сценарий казался практически идеальным: как разным странам успешно координировать действия по борьбе с кризисом, не признающим никаких границ? И, главное, кто будет за все это платить? Когда «коронакризис» еще только начался, курс евро устремился вниз — из страха, что пандемия может повлечь за собой очередной экзистенциальный кризис валютного союза. Однако теперь единая валюта набирает обороты, тогда как доллар США теряет ценность. Эксперты и вовсе считают, что евро претендует на то, чтобы стать «тихой гаванью».Евроскептики, пожалуй, не могли придумать лучшего повода, чтобы заявить о скором крахе единой валютной зоны, чем тот, который им подарила пандемия коронавируса. Их сценарий казался практически идеальным: как разным странам успешно координировать действия по борьбе с кризисом, не признающим никаких границ? И, главное, кто будет за все это платить?



Однако, опустившись на дно, европейская валюта начала новое восхождение. В настоящий момент евро стоит 1,1316 доллара, что вновь существенно ближе к 52-недельному максимуму, чем к минимуму. Таким образом, доллар стоит 0,8838 евро. С недавнего минимума европейская валюта выросла на 6,4%. Иначе говоря, евро за последние три месяца заметно стабилизировался. Валютные трейдеры, делавшие ставку на «европейца», могут заслуженно радоваться прибылям.



Курс евро миновал «золотой крест»



Вполне возможно, что курс продолжит расти и дальше. На это, с одной стороны, указывают технические индикаторы, а с другой — оценки экспертов. Экономическое информационное агентство Bloomberg недавно сообщило, что курс евро к доллару близок к тому, чтобы пересечь 200-недельную «скользящую среднюю» и закрепиться выше нее. Если это действительно произойдет, то станет сигналом в пользу дальнейшего укрепления европейской валюты.



Это, по мнению экспертов Bloomberg, был бы дополнительный «бычий» сигнал в отношении евро. Так, евро в середине мая уже пересек 200-дневную «скользящую среднюю», а в середине июня за этим последовал так называемый «золотой крест», когда более краткосрочная «скользящая средняя» пересекает более долгосрочную: в данном случае 50-дневная «средняя» пересекла 200-дневную. Это сигнал о кратко- и даже среднесрочном положительном тренде.



По мнению аналитиков Bloomberg, за этим ралли евро стоит уверенность инвесторов в правильности кризис-менеджмента европейских властей. Этого же мнения придерживаются и эксперты валютного рынка Commerzbank. «Если мы отступим на шаг назад и взглянем на график в более продолжительной перспективе, то можно будет предположить, (…) что в ближайшие месяцы вполне можно ожидать определенной стабилизации евро», — говорится в их недавнем сообщении.



Компромисс относительно восстановления ЕС устранит внутренний раскол



Эксперты, правда, обратили внимание, что на рынке может вновь возникнуть аверсия риска, и инвесторы отреагируют на это давно известным образом: бросятся в «тихую гавань» — американский доллар. «Кризисных очагов, конечно, хватает по всему миру», — признали аналитики Commerzbank. Тем не менее они уверены в благоприятных перспективах евро: «Вероятно, в ближайшие месяцы, когда в ЕС председательствует Германия, будет найден компромисс относительно плана по восстановлению Европейского союза».



Это, по мнению экспертов, означало бы устранение внутреннего раскола в рядах Союза и отягчающего фактора для единой валюты. Конечно, речь не идет об автоматическом преодолении всех негативных факторов, связанных с пандемией. Тем не менее экономики стран ЕС благодаря конъюнктурным пакетам вкупе с мерами, принимаемыми Европейским центральным банком, «постепенно выкарабкаются из глубокой рецессии».



В то же самое время в США в преддверии президентских выборов наблюдается постоянно углубляющийся раскол. Поскольку Федеральная резервная система (ФРС) после целой серии повышений ключевой ставки вновь снизила ее почти до нуля, доллар не получает поддержки даже с этой стороны: «Процентные преимущества доллара по отношению к евро остались чисто маргинальными и не могут считаться серьезным аргументом в его пользу».



Пандемия бушует в США еще сильнее, чем прежде



Еще одним важным фактором, по словам экспертов, является пандемия коронавируса, заставляющая все больше сомневаться в компетентности американского руководства. «К этому прибавляется, судя по всему, неконтролируемый ход пандемии в США, которая пошатнула веру граждан в способность властей и системы здравоохранения правильно реагировать», — считают аналитики.



Надо сказать, что в последнее время в США вновь резко выросло число жертв коронавируса. С момента начала пандемии зарегистрировано около 3,3 миллиона летальных случаев, что делает Соединенные Штаты эпицентром пандемии. На них приходится порядка 25% всех смертей в мире, вызванных covid-19. За последнюю неделю в США регистрируется более 50 тысяч смертей ежедневно.



В отдельных штатах (например, в Аризоне, Техасе и Флориде) пандемия после первых шагов по ослаблению ограничительных мер разбушевалась еще сильнее, чем прежде. Так, в Аризоне, по данным СМИ, в начале июля был зарегистрирован семидневный средний показатель, соответствующий цифрам всего Европейского союза. Но при этом население ЕС в 60 раз превышает население Аризоны.



Евро вместо доллара — новая «тихая гавань»?



Все это говорит не в пользу доллара — и тем самым в пользу евро. По данным Bloomberg, его собственный индекс доллара неуклонно снижается вот уже три месяца подряд. Этот индекс измеряет движения американской валюты по отношению к корзине других валют, причем корзина на треть состоит из евро. За последний год подобного обесценивания доллара еще не наблюдалось, признает Bloomberg.



Кроме того, трейдеры уже предлагают дополнительную наценку, делая ставку на евро против доллара. Об этом свидетельствуют цены на соответствующие опционы. Так что на рынке наблюдается тенденция по укреплению курса евро к доллару. Аналитики Commerzbank пришли к аналогичному выводу: «Возможно, до конца года евро превратится в новую „тихую гавань"».



Редакционная статья Focus, Германия, перевод Эти темы определяли не только ход дебатов в Европе, но и курс единой валюты. Евро в начале года заметно подешевел, потом «выстрелил» вверх — но лишь для того, чтобы в марте обвалиться с 52-недельного максимума в 1,1496 доллара до 52-недельного минимума в 1,0635 доллара.Однако, опустившись на дно, европейская валюта начала новое восхождение. В настоящий момент евро стоит 1,1316 доллара, что вновь существенно ближе к 52-недельному максимуму, чем к минимуму. Таким образом, доллар стоит 0,8838 евро. С недавнего минимума европейская валюта выросла на 6,4%. Иначе говоря, евро за последние три месяца заметно стабилизировался. Валютные трейдеры, делавшие ставку на «европейца», могут заслуженно радоваться прибылям.Вполне возможно, что курс продолжит расти и дальше. На это, с одной стороны, указывают технические индикаторы, а с другой — оценки экспертов. Экономическое информационное агентство Bloomberg недавно сообщило, что курс евро к доллару близок к тому, чтобы пересечь 200-недельную «скользящую среднюю» и закрепиться выше нее. Если это действительно произойдет, то станет сигналом в пользу дальнейшего укрепления европейской валюты.Это, по мнению экспертов Bloomberg, был бы дополнительный «бычий» сигнал в отношении евро. Так, евро в середине мая уже пересек 200-дневную «скользящую среднюю», а в середине июня за этим последовал так называемый «золотой крест», когда более краткосрочная «скользящая средняя» пересекает более долгосрочную: в данном случае 50-дневная «средняя» пересекла 200-дневную. Это сигнал о кратко- и даже среднесрочном положительном тренде.По мнению аналитиков Bloomberg, за этим ралли евро стоит уверенность инвесторов в правильности кризис-менеджмента европейских властей. Этого же мнения придерживаются и эксперты валютного рынка Commerzbank. «Если мы отступим на шаг назад и взглянем на график в более продолжительной перспективе, то можно будет предположить, (…) что в ближайшие месяцы вполне можно ожидать определенной стабилизации евро», — говорится в их недавнем сообщении.Эксперты, правда, обратили внимание, что на рынке может вновь возникнуть аверсия риска, и инвесторы отреагируют на это давно известным образом: бросятся в «тихую гавань» — американский доллар. «Кризисных очагов, конечно, хватает по всему миру», — признали аналитики Commerzbank. Тем не менее они уверены в благоприятных перспективах евро: «Вероятно, в ближайшие месяцы, когда в ЕС председательствует Германия, будет найден компромисс относительно плана по восстановлению Европейского союза».Это, по мнению экспертов, означало бы устранение внутреннего раскола в рядах Союза и отягчающего фактора для единой валюты. Конечно, речь не идет об автоматическом преодолении всех негативных факторов, связанных с пандемией. Тем не менее экономики стран ЕС благодаря конъюнктурным пакетам вкупе с мерами, принимаемыми Европейским центральным банком, «постепенно выкарабкаются из глубокой рецессии».В то же самое время в США в преддверии президентских выборов наблюдается постоянно углубляющийся раскол. Поскольку Федеральная резервная система (ФРС) после целой серии повышений ключевой ставки вновь снизила ее почти до нуля, доллар не получает поддержки даже с этой стороны: «Процентные преимущества доллара по отношению к евро остались чисто маргинальными и не могут считаться серьезным аргументом в его пользу».Еще одним важным фактором, по словам экспертов, является пандемия коронавируса, заставляющая все больше сомневаться в компетентности американского руководства. «К этому прибавляется, судя по всему, неконтролируемый ход пандемии в США, которая пошатнула веру граждан в способность властей и системы здравоохранения правильно реагировать», — считают аналитики.Надо сказать, что в последнее время в США вновь резко выросло число жертв коронавируса. С момента начала пандемии зарегистрировано около 3,3 миллиона летальных случаев, что делает Соединенные Штаты эпицентром пандемии. На них приходится порядка 25% всех смертей в мире, вызванных covid-19. За последнюю неделю в США регистрируется более 50 тысяч смертей ежедневно.В отдельных штатах (например, в Аризоне, Техасе и Флориде) пандемия после первых шагов по ослаблению ограничительных мер разбушевалась еще сильнее, чем прежде. Так, в Аризоне, по данным СМИ, в начале июля был зарегистрирован семидневный средний показатель, соответствующий цифрам всего Европейского союза. Но при этом население ЕС в 60 раз превышает население Аризоны.Все это говорит не в пользу доллара — и тем самым в пользу евро. По данным Bloomberg, его собственный индекс доллара неуклонно снижается вот уже три месяца подряд. Этот индекс измеряет движения американской валюты по отношению к корзине других валют, причем корзина на треть состоит из евро. За последний год подобного обесценивания доллара еще не наблюдалось, признает Bloomberg.Кроме того, трейдеры уже предлагают дополнительную наценку, делая ставку на евро против доллара. Об этом свидетельствуют цены на соответствующие опционы. Так что на рынке наблюдается тенденция по укреплению курса евро к доллару. Аналитики Commerzbank пришли к аналогичному выводу: «Возможно, до конца года евро превратится в новую „тихую гавань"».Редакционная статья Focus, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, аналитика, доллар, резервы, изъятие, укрепление — статья прочитана 191 раз Комментарии