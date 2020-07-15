Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки 🔊 Воспроизвести



Дефицит бюджета США в июне достиг рекордной отметки в 864 миллиарда долларов, следует из данных Минфина, сообщает



Это в два раза больше майского показателя и почти в десять раз превышает цифры за июнь прошлого года.



Кроме того, сокращение доходов бюджета в июне почти достигло размера дефицита за весь 2019 финансовый год.



Как отметили в казначействе, падение показателя связано с растущими расходами федерального правительства на борьбу с распространением коронавируса, а также с сокращением налоговых поступлений.



Ранее бывший глава Минфина Генри Полсон предупредил, что бесконтрольный рост госдолга и бюджетный дефицит могут лишить доллар привилегированного положения в качестве основной мировой резервной валюты. Дефицит бюджета США в июне достиг рекордной отметки в 864 миллиарда долларов, следует из данных Минфина, сообщает РИА Новости Это в два раза больше майского показателя и почти в десять раз превышает цифры за июнь прошлого года.Кроме того, сокращение доходов бюджета в июне почти достигло размера дефицита за весь 2019 финансовый год.Как отметили в казначействе, падение показателя связано с растущими расходами федерального правительства на борьбу с распространением коронавируса, а также с сокращением налоговых поступлений.Ранее бывший глава Минфина Генри Полсон предупредил, что бесконтрольный рост госдолга и бюджетный дефицит могут лишить доллар привилегированного положения в качестве основной мировой резервной валюты. РИА Новости Категории: экономика, в мире Ключевые слова: бюджет, США, доллар — статья прочитана 196 раз Комментарии