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Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордной отметки в 864 миллиарда долларов, следует из данных Минфина, сообщает РИА Новости.
Это в два раза больше майского показателя и почти в десять раз превышает цифры за июнь прошлого года.
Кроме того, сокращение доходов бюджета в июне почти достигло размера дефицита за весь 2019 финансовый год.
Как отметили в казначействе, падение показателя связано с растущими расходами федерального правительства на борьбу с распространением коронавируса, а также с сокращением налоговых поступлений.
Ранее бывший глава Минфина Генри Полсон предупредил, что бесконтрольный рост госдолга и бюджетный дефицит могут лишить доллар привилегированного положения в качестве основной мировой резервной валюты.
РИА Новости
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