Турецкий оппозиционер: своей внешней политикой Анкара загоняет себя в угол 🔊 Воспроизвести Reuters



Своей внешней политикой Анкара сама загоняет себя в угол, считает представитель турецкой оппозиционной партии Унал Чевикёз. В интервью Frankfurter Allgemeine он пояснил, что Турция ведёт слишком много войн, несмотря на не лучшую экономическую ситуацию. Кроме того, надежды Турции на председательство Германии в Совете ЕС приглушила пандемия, и теперь для страны велик риск упустить шанс на развитие отношений с Европой.



Анкара вовлечена в большое число войн, и её внешняя политика угрожает наследию Ататюрка, считает заместитель председателя крупнейшей в Турции оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Унал Чевикёз.



В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine он рассказал о том, что Партия справедливости и развития (ПСР) перестала делать ставку на «мягкую силу» после попытки переворота 2016 года и с тех пор постоянно действует вопреки девизу Ататюрка «Мир дома — мир во всём мире». Правительство Турции уже не останавливается перед запретом на применение силы и использует её для устрашения, считает турецкий оппозиционер. Анкара вовлечена в большое число войн, и её внешняя политика угрожает наследию Ататюрка, считает заместитель председателя крупнейшей в Турции оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Унал Чевикёз.В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine он рассказал о том, что Партия справедливости и развития (ПСР) перестала делать ставку на «мягкую силу» после попытки переворота 2016 года и с тех пор постоянно действует вопреки девизу Ататюрка «Мир дома — мир во всём мире». Правительство Турции уже не останавливается перед запретом на применение силы и использует её для устрашения, считает турецкий оппозиционер.



Однако, в отличие от правительства, РНП видит в военном сотрудничестве возможности вмешательства во внутренние дела страны, в которой сейчас, к тому же, велик риск гражданской войны. «Если Турция будет втянута в конфликт, это будет для нас очень тяжело. А это и происходит сейчас», — подчеркнул представитель оппозиционной партии.



Размещение в Ливии военно-морской и авиационной баз Турции, а также поддержание работы уже существующих баз в Сомали, Судане и Катаре, Чевикёз считает не соответствующим девизу Ататюрка и его собственному пониманию внешней политики. Раньше действующее правительство само уклонялось от применения военной силы, но теперь ситуация изменилась. Некоторые говорят, что с применением силы правительство Партии справедливости и развития погружается в своего рода «нео-османизм», рассказал политик в интервью немецкой газете.



При этом он опроверг слухи о том, что Турция координирует свою политику с США. По мнению Чевикёза, Вашингтон, к примеру, не проявляет стремления направить военных в Ливию. Также он видит связь между Идлибом и Ливией: когда ситуация в Ливии ухудшается, это имеет последствия и для Идлиба. Турецкая оппозиция обеспокоена развитием событий в регионе: «Турция своей внешней политикой загоняет себя в угол — и это в то время, когда у Турции не всё в порядке в экономическом плане».



Что касается отношений с Россией по Сирии, несмотря на противоположные интересы, Москве и Анкаре удалось найти образ действий, который позволяет обойти разногласия, считает представитель турецкой оппозиции. Однако периодически в регионе происходят инциденты, из-за которых ситуация осложняется. Положение в Идлибе свидетельствует о том, что отношения России и Турции развиваются не на полную мощность, полагает Чевикёз. Это сказывается и на ситуации в Ливии, которую он считает весьма опасной.



По его мнению, было бы полезно найти такую линию в политике, которая позволит добиваться мирного решения за столом переговоров. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров недавно сказал, что возможности перемирия обсуждаются с Турцией, но пока установить его не удалось. Напротив, было совершено нападение на авиабазу Турции и повреждены некоторые из её систем ПВО, а теперь войска Правительства национального единства хотят напасть на авиабазу, на которой размещаются российские самолёты, заявил Чевикёз в беседе с журналистом издания.



Также он рассказал о том, что Турция возлагала большие надежды на председательство Германии в Совете ЕС, однако пандемия их несколько приглушила. До сих пор Турция ожидала расширения таможенного союза и упрощения визового режима, однако Ангела Меркель ясно дала понять, что главным приоритетом для неё будет борьба с коронавирусом.



Отношения с Турцией уже не займут верхние строчки в списке приоритетов Берлина, и это разочаровывает Анкару, подчеркнул Чевикёз. «Председательство Германии в Совете ЕС — важнейший шанс для отношений ЕС и Турции. Если мы потеряем этот шанс, у нас уже долгое время не будет реального развития», — предостерегает турецкий оппозиционер.



Он убеждён, что сейчас Турция должна объяснить свою позицию с точки зрения международного права и при этом чётко показать, что она отстаивает свои собственные права. Только так можно повлиять на принятие Евросоюзом решения по поводу ввода санкций против Турции по предложению Франции. Однако министр иностранных дел Чавушоглу грозит, что в случае ввода санкций, Турция ответит своими штрафными мерами. «Так дипломатия работать не должна», — уверен Чевикёз. В итоге ситуация может только обостриться, а это говорит не в пользу политики нынешнего турецкого правительства, отметил представитель Республиканской народной партии (РНП) Унал Чевикёз в интервью Frankfurter Allgemeine.



Оригинал новости ИноТВ Турция не поддерживает хорошие отношения с Египтом и Израилем, и потому на востоке Средиземного моря образовался вакуум, который позволяет другим странам организовывать альянсы против Анкары, отмечает Унал Чевикёз. Поэтому его партия поддерживает один из меморандумов действующего правительства, который должен помочь Турции исправить ситуацию.Однако, в отличие от правительства, РНП видит в военном сотрудничестве возможности вмешательства во внутренние дела страны, в которой сейчас, к тому же, велик риск гражданской войны. «Если Турция будет втянута в конфликт, это будет для нас очень тяжело. А это и происходит сейчас», — подчеркнул представитель оппозиционной партии.Размещение в Ливии военно-морской и авиационной баз Турции, а также поддержание работы уже существующих баз в Сомали, Судане и Катаре, Чевикёз считает не соответствующим девизу Ататюрка и его собственному пониманию внешней политики. Раньше действующее правительство само уклонялось от применения военной силы, но теперь ситуация изменилась. Некоторые говорят, что с применением силы правительство Партии справедливости и развития погружается в своего рода «нео-османизм», рассказал политик в интервью немецкой газете.При этом он опроверг слухи о том, что Турция координирует свою политику с США. По мнению Чевикёза, Вашингтон, к примеру, не проявляет стремления направить военных в Ливию. Также он видит связь между Идлибом и Ливией: когда ситуация в Ливии ухудшается, это имеет последствия и для Идлиба. Турецкая оппозиция обеспокоена развитием событий в регионе: «Турция своей внешней политикой загоняет себя в угол — и это в то время, когда у Турции не всё в порядке в экономическом плане».Что касается отношений с Россией по Сирии, несмотря на противоположные интересы, Москве и Анкаре удалось найти образ действий, который позволяет обойти разногласия, считает представитель турецкой оппозиции. Однако периодически в регионе происходят инциденты, из-за которых ситуация осложняется. Положение в Идлибе свидетельствует о том, что отношения России и Турции развиваются не на полную мощность, полагает Чевикёз. Это сказывается и на ситуации в Ливии, которую он считает весьма опасной.По его мнению, было бы полезно найти такую линию в политике, которая позволит добиваться мирного решения за столом переговоров. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров недавно сказал, что возможности перемирия обсуждаются с Турцией, но пока установить его не удалось. Напротив, было совершено нападение на авиабазу Турции и повреждены некоторые из её систем ПВО, а теперь войска Правительства национального единства хотят напасть на авиабазу, на которой размещаются российские самолёты, заявил Чевикёз в беседе с журналистом издания.Также он рассказал о том, что Турция возлагала большие надежды на председательство Германии в Совете ЕС, однако пандемия их несколько приглушила. До сих пор Турция ожидала расширения таможенного союза и упрощения визового режима, однако Ангела Меркель ясно дала понять, что главным приоритетом для неё будет борьба с коронавирусом.Отношения с Турцией уже не займут верхние строчки в списке приоритетов Берлина, и это разочаровывает Анкару, подчеркнул Чевикёз. «Председательство Германии в Совете ЕС — важнейший шанс для отношений ЕС и Турции. Если мы потеряем этот шанс, у нас уже долгое время не будет реального развития», — предостерегает турецкий оппозиционер.Он убеждён, что сейчас Турция должна объяснить свою позицию с точки зрения международного права и при этом чётко показать, что она отстаивает свои собственные права. Только так можно повлиять на принятие Евросоюзом решения по поводу ввода санкций против Турции по предложению Франции. Однако министр иностранных дел Чавушоглу грозит, что в случае ввода санкций, Турция ответит своими штрафными мерами. «Так дипломатия работать не должна», — уверен Чевикёз. В итоге ситуация может только обостриться, а это говорит не в пользу политики нынешнего турецкого правительства, отметил представитель Республиканской народной партии (РНП) Унал Чевикёз в интервью Frankfurter Allgemeine. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, аналитика, Турция, запад, Эрдоган — статья прочитана 163 раза Комментарии