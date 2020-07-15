Главная >> Новости >> экономика, политика, в Европе >> Премьер Белоруссии объяснил падение экспорта нефти из России

Премьер Белоруссии объяснил падение экспорта нефти из России

© Виктор Толочко РИА Новости


Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил, что причина падения экспорта нефти из России в Белоруссию заключается во внешнеэкономической конъюнктуре.

«Российский экспорт (в Белоруссию) больше пострадал, чем белорусский, но это связано с понятными причинами, в основном с углеводородной тематикой», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости его слова.

Головченко отметил, что «объективная причина этого — не ухудшение отношений между странами, не какие-то системные проблемы».

«Это, действительно, внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов, которые наложились», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что поставка американской нефти танкерами для нефтеперерабатывающих заводов республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, нефть, договор, цена, поставки
География: Белоруссия
статья прочитана 184 раза
добавлена сегодня, 15 июля, 18:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка