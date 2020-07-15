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Премьер Белоруссии объяснил падение экспорта нефти из России
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил, что причина падения экспорта нефти из России в Белоруссию заключается во внешнеэкономической конъюнктуре.
«Российский экспорт (в Белоруссию) больше пострадал, чем белорусский, но это связано с понятными причинами, в основном с углеводородной тематикой», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости его слова.
Головченко отметил, что «объективная причина этого — не ухудшение отношений между странами, не какие-то системные проблемы».
«Это, действительно, внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов, которые наложились», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что поставка американской нефти танкерами для нефтеперерабатывающих заводов республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой.
russian.rt.com
География: Белоруссия
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