Премьер Белоруссии объяснил падение экспорта нефти из России 🔊 Воспроизвести © Виктор Толочко РИА Новости



Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил, что причина падения экспорта нефти из России в Белоруссию заключается во внешнеэкономической конъюнктуре.



«Российский экспорт (в Белоруссию) больше пострадал, чем белорусский, но это связано с понятными причинами, в основном с углеводородной тематикой», — приводит



Головченко отметил, что «объективная причина этого — не ухудшение отношений между странами, не какие-то системные проблемы».



«Это, действительно, внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов, которые наложились», — добавил он.



Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что поставка американской нефти танкерами для нефтеперерабатывающих заводов республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил, что причина падения экспорта нефти из России в Белоруссию заключается во внешнеэкономической конъюнктуре.«Российский экспорт (в Белоруссию) больше пострадал, чем белорусский, но это связано с понятными причинами, в основном с углеводородной тематикой», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости его слова.Головченко отметил, что «объективная причина этого — не ухудшение отношений между странами, не какие-то системные проблемы».«Это, действительно, внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов, которые наложились», — добавил он.Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что поставка американской нефти танкерами для нефтеперерабатывающих заводов республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, нефть, договор, цена, поставки География: Белоруссия — статья прочитана 184 раза Комментарии