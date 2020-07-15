«Процесс разочарования»: почему граждане Украины всё меньше верят в экономику страны 🔊 Воспроизвести Gettyimages.ru © John Coletti



Три четверти украинцев (76%) оценили экономическое положение Украины как плохое. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Research & Branding Group. Только 1% респондентов признали экономическое положение страны более или менее хорошим, 20% назвали его средним. В феврале плохим экономическое положение считали 64% опрошенных, 29% оценивали его как среднее, а 4% называли хорошим. При этом социологи отмечают, что за время карантина общая оценка ситуации в экономике ухудшилась. Эксперты Три четверти украинцев (76%) оценили экономическое положение Украины как плохое. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Research & Branding Group. Только 1% респондентов признали экономическое положение страны более или менее хорошим, 20% назвали его средним. В феврале плохим экономическое положение считали 64% опрошенных, 29% оценивали его как среднее, а 4% называли хорошим. При этом социологи отмечают, что за время карантина общая оценка ситуации в экономике ухудшилась. Эксперты RT подчёркивают, что администрация Зеленского не может найти выход из создавшегося положения и граждане начинают разочаровываться в политике президента.



Согласно результатам, лишь 1% респондентов считают состояние экономики страны «более или менее хорошим», тогда как 20% расценивают его как среднее.



В докладе Research & Branding Group говорится, что в феврале 2020 года — до введения на Украине карантинных ограничений — плохим экономическое положение считали 64% респондентов. Хорошим его назвали 4% участников опроса, а 29% оценили как среднее.



Социологи уточняют, что опрос проводился на всей территории Украины с 19 по 24 июня среди 1 тыс. респондентов.



Стоит отметить, что, согласно данным Государственной службы статистики Украины, за пять месяцев (с февраля по июнь) целый ряд экономических показателей в стране ухудшился.



Так, средняя зарплата в феврале составляла 10,8 тыс. гривен (около $401), по итогам мая она сократилась до 10,5 тыс. гривен (около $390). Безработица, наоборот, выросла: с 370 тыс. человек в феврале до 517 тыс. в июне.



При этом в апреле глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что фактически в стране за время карантина работу потеряли не менее 2 млн человек.



Ситуацию с безработицей осложнило возвращение в страну выехавших на заработки в ЕС украинцев. Как отмечал Шмыгаль, с начала введения на Украине карантина из-за распространения коронавируса в страну вернулось около 2 млн «заробитчан». Премьер заявил, что правительству необходимо обеспечить их работой, однако им стоит быть готовыми к существенному понижению зарплат по сравнению с европейскими.



В свою очередь, Министерство развития экономики Украины 9 июля представило обзор, в котором сообщалось, что падение экономики страны по итогам пяти месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ускорилось с 5% до 5,9%.



Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что подобные опросы отражают настроения большого числа украинцев, которым приходится работать в теневом секторе экономики.



«Они, естественно, работают за копейки и недовольны тем, что Украина ежегодно оказывается на грани дефолта. При этом внешняя поддержка, кредиты, которые одобряет МВФ, поступают в таком объёме, чтобы Украина могла держаться на плаву», — подчеркнул эксперт.



Украинские кредиты



Эксперты отмечают, что уже довольно продолжительное время украинская экономика держится на плаву за счёт финансовых вливаний со стороны Международного валютного фонда. Очередной кредитный транш в размере $2,1 млрд в рамках новой программы помощи был направлен Киеву в начале июня.



Представитель Украины при МВФ Владислав Рашкован 10 июня сообщил, что накануне совет директоров организации утвердил новую программу финансовой поддержки Украины, рассчитанную на 18 месяцев и общую сумму в $5 млрд.



РИА Новости



В свою очередь, в пресс-релизе фонда отмечалось, что данная кредитная линия должна помочь Киеву в ситуации с пандемией, обеспечив платёжный баланс и поддержав бюджет Украины.



При этом украинские СМИ ещё в мае сообщали, что в меморандуме МВФ о выделении средств Украине, который кабмин не стал предавать огласке, говорится о целом ряде условий, на которых Киев получит финансирование.



В их числе были увеличение налоговой нагрузки на бизнес и население и отмена либерализации фискального законодательства, сообщали СМИ.



Кроме нового кредитного транша от МВФ Киев получил помощь и от Всемирного банка. Организация постановила выделить $350 млн на восстановление украинской экономики после пандемии.



Одной из главных целей этого транша называлось продолжение реализации земельной реформы, в рамках которой предполагается постепенное снятие ограничений на покупку государственных сельхозземель для всех категорий инвесторов.



Земельная реформа стала одной из самых непопулярных на Украине за последнее время — против «открытия» рынка государственных земель для иностранных инвесторов проходили масштабные акции протеста и выступали оппозиционные партии.



Несмотря на общественный резонанс, Владимир Зеленский в конце апреля подписал закон №552-IX о введении в стране рынка земли.



Андрей Суздальцев напомнил, что Зеленский обещал создать предпосылки для большого притока инвестиций в страну, провести экономические реформы, создать условия для разработки новой техники и технологий.



«Однако этого до сих пор нет и не будет, поскольку администрация Зеленского не пытается найти способ для улучшения экономики страны, а лишь развлекается, занимается пиаром», — отметил политолог.



По словам эксперта, не в последнюю очередь инвесторы не хотят вкладывать деньги в экономику Украины из-за её апелляций к собственному военному положению.



«Модель Украины, которую выбрал Порошенко во время нахождения у власти и продолжает проводить Зеленский, построена так, что никто не захочет вкладывать инвестиции в страну, поскольку она постоянно заявляет о том, что воюет», — подчеркнул Андрей Суздальцев.



Завышенные ожидания



Несмотря на выделяемую международными организациями помощь, власти Украины продолжают наращивать тарифную нагрузку на население. Так, с 1 августа 2020 года на Украине вырастут тарифы на газ и электричество.



Несмотря на то что стоимость газа с июня уменьшилась на 6%, из-за формулы расчёта цены, куда входят себестоимость и транспортировка, топливо станет дороже в населённых пунктах с низкой плотностью населения. Издание «Корреспондент» сообщает, что не менее 500 тыс. граждан Украины также будут платить за газ больше из-за отсутствия счётчиков.



AFP © SERGEY DOLZHENKO



Также вырастет тариф на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского управления НЭК «Укрэнерго». Компания приняла решение поднять тарифы для погашения задолженности перед производителями электроэнергии, сообщает издание.



Подобная экономическая ситуация негативно скажется на положении администрации Владимира Зеленского, считают эксперты.



«Население испытывает колоссальное разочарование. Граждане Украины, отдавшие свои голоса за Зеленского, рассчитывали, что все проблемы будут решены. Но чуда так и не произошло, поэтому популярность Зеленского и его команды начала падать», — отметил Суздальцев.



Восприятие населением экономической ситуации в стране, отражённое в соцопросе, достаточно адекватно той ситуации, которую сейчас переживает Украина, отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.



«До прихода к власти Зеленского со стороны украинского общества были большие ожидания, что все проблемы в стране будут разрешены. Сегодня идёт процесс разочарования в тех действиях, политике, которую осуществляет президент. Это также влияет на восприятие общей ситуации как в стране, так, в частности, и в экономике. Пандемия только усугубляет ситуацию», — пояснил политолог.



На протяжении полугода происходит снижение рейтинга действующего президента Украины, что закономерно, исходя из того, что он приходил к власти на явно завышенных ожиданиях общества, добавил Денисов.



«Естественно, экономические проблемы государства и то, что ситуация ухудшается, будут негативно влиять на уровень рейтинга Зеленского», — заключил эксперт. 76% граждан Украины оценивают экономическое положение страны как плохое. Об этом этом свидетельствуют данные соцопроса компании Research & Branding Group, проведённого в конце июня.Согласно результатам, лишь 1% респондентов считают состояние экономики страны «более или менее хорошим», тогда как 20% расценивают его как среднее.В докладе Research & Branding Group говорится, что в феврале 2020 года — до введения на Украине карантинных ограничений — плохим экономическое положение считали 64% респондентов. Хорошим его назвали 4% участников опроса, а 29% оценили как среднее.Социологи уточняют, что опрос проводился на всей территории Украины с 19 по 24 июня среди 1 тыс. респондентов.Стоит отметить, что, согласно данным Государственной службы статистики Украины, за пять месяцев (с февраля по июнь) целый ряд экономических показателей в стране ухудшился.Так, средняя зарплата в феврале составляла 10,8 тыс. гривен (около $401), по итогам мая она сократилась до 10,5 тыс. гривен (около $390). Безработица, наоборот, выросла: с 370 тыс. человек в феврале до 517 тыс. в июне.При этом в апреле глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что фактически в стране за время карантина работу потеряли не менее 2 млн человек.Ситуацию с безработицей осложнило возвращение в страну выехавших на заработки в ЕС украинцев. Как отмечал Шмыгаль, с начала введения на Украине карантина из-за распространения коронавируса в страну вернулось около 2 млн «заробитчан». Премьер заявил, что правительству необходимо обеспечить их работой, однако им стоит быть готовыми к существенному понижению зарплат по сравнению с европейскими.В свою очередь, Министерство развития экономики Украины 9 июля представило обзор, в котором сообщалось, что падение экономики страны по итогам пяти месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ускорилось с 5% до 5,9%.Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что подобные опросы отражают настроения большого числа украинцев, которым приходится работать в теневом секторе экономики.«Они, естественно, работают за копейки и недовольны тем, что Украина ежегодно оказывается на грани дефолта. При этом внешняя поддержка, кредиты, которые одобряет МВФ, поступают в таком объёме, чтобы Украина могла держаться на плаву», — подчеркнул эксперт.Эксперты отмечают, что уже довольно продолжительное время украинская экономика держится на плаву за счёт финансовых вливаний со стороны Международного валютного фонда. Очередной кредитный транш в размере $2,1 млрд в рамках новой программы помощи был направлен Киеву в начале июня.Представитель Украины при МВФ Владислав Рашкован 10 июня сообщил, что накануне совет директоров организации утвердил новую программу финансовой поддержки Украины, рассчитанную на 18 месяцев и общую сумму в $5 млрд.В свою очередь, в пресс-релизе фонда отмечалось, что данная кредитная линия должна помочь Киеву в ситуации с пандемией, обеспечив платёжный баланс и поддержав бюджет Украины.При этом украинские СМИ ещё в мае сообщали, что в меморандуме МВФ о выделении средств Украине, который кабмин не стал предавать огласке, говорится о целом ряде условий, на которых Киев получит финансирование.В их числе были увеличение налоговой нагрузки на бизнес и население и отмена либерализации фискального законодательства, сообщали СМИ.Кроме нового кредитного транша от МВФ Киев получил помощь и от Всемирного банка. Организация постановила выделить $350 млн на восстановление украинской экономики после пандемии.Одной из главных целей этого транша называлось продолжение реализации земельной реформы, в рамках которой предполагается постепенное снятие ограничений на покупку государственных сельхозземель для всех категорий инвесторов.Земельная реформа стала одной из самых непопулярных на Украине за последнее время — против «открытия» рынка государственных земель для иностранных инвесторов проходили масштабные акции протеста и выступали оппозиционные партии.Несмотря на общественный резонанс, Владимир Зеленский в конце апреля подписал закон №552-IX о введении в стране рынка земли.Андрей Суздальцев напомнил, что Зеленский обещал создать предпосылки для большого притока инвестиций в страну, провести экономические реформы, создать условия для разработки новой техники и технологий.«Однако этого до сих пор нет и не будет, поскольку администрация Зеленского не пытается найти способ для улучшения экономики страны, а лишь развлекается, занимается пиаром», — отметил политолог.По словам эксперта, не в последнюю очередь инвесторы не хотят вкладывать деньги в экономику Украины из-за её апелляций к собственному военному положению.«Модель Украины, которую выбрал Порошенко во время нахождения у власти и продолжает проводить Зеленский, построена так, что никто не захочет вкладывать инвестиции в страну, поскольку она постоянно заявляет о том, что воюет», — подчеркнул Андрей Суздальцев.Несмотря на выделяемую международными организациями помощь, власти Украины продолжают наращивать тарифную нагрузку на население. Так, с 1 августа 2020 года на Украине вырастут тарифы на газ и электричество.Несмотря на то что стоимость газа с июня уменьшилась на 6%, из-за формулы расчёта цены, куда входят себестоимость и транспортировка, топливо станет дороже в населённых пунктах с низкой плотностью населения. Издание «Корреспондент» сообщает, что не менее 500 тыс. граждан Украины также будут платить за газ больше из-за отсутствия счётчиков.Также вырастет тариф на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского управления НЭК «Укрэнерго». Компания приняла решение поднять тарифы для погашения задолженности перед производителями электроэнергии, сообщает издание.Подобная экономическая ситуация негативно скажется на положении администрации Владимира Зеленского, считают эксперты.«Население испытывает колоссальное разочарование. Граждане Украины, отдавшие свои голоса за Зеленского, рассчитывали, что все проблемы будут решены. Но чуда так и не произошло, поэтому популярность Зеленского и его команды начала падать», — отметил Суздальцев.Восприятие населением экономической ситуации в стране, отражённое в соцопросе, достаточно адекватно той ситуации, которую сейчас переживает Украина, отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.«До прихода к власти Зеленского со стороны украинского общества были большие ожидания, что все проблемы в стране будут разрешены. Сегодня идёт процесс разочарования в тех действиях, политике, которую осуществляет президент. Это также влияет на восприятие общей ситуации как в стране, так, в частности, и в экономике. Пандемия только усугубляет ситуацию», — пояснил политолог.На протяжении полугода происходит снижение рейтинга действующего президента Украины, что закономерно, исходя из того, что он приходил к власти на явно завышенных ожиданиях общества, добавил Денисов.«Естественно, экономические проблемы государства и то, что ситуация ухудшается, будут негативно влиять на уровень рейтинга Зеленского», — заключил эксперт. russian.rt.com Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: население, власть, доверие, доходы, Зеленский География: Украина — статья прочитана 159 раз Комментарии