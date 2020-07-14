ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов в президенты 🔊 Воспроизвести Светлана Тихановская © Наталия Федосенко/ТАСС



Отказали в регистрации двум претендентам - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. сообщает



Центральная избирательная комиссия Белоруссии во вторник зарегистрировала пять кандидатов в президенты на выборах, которые пройдут 9 августа. Среди зарегистрированных кандидатов действующий президент страны Александр Лукашенко и Светлана Тихановская, муж которой был арестован по делу об организации действий, "грубо нарушающих общественный порядок".



Двум претендентам, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, находящемуся под арестом, и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало, в регистрации было отказано. Отказали в регистрации двум претендентам - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. сообщает ТАСС Центральная избирательная комиссия Белоруссии во вторник зарегистрировала пять кандидатов в президенты на выборах, которые пройдут 9 августа. Среди зарегистрированных кандидатов действующий президент страны Александр Лукашенко и Светлана Тихановская, муж которой был арестован по делу об организации действий, "грубо нарушающих общественный порядок".Двум претендентам, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, находящемуся под арестом, и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало, в регистрации было отказано. Прямая трансляция заседания ЦИК был организована на его сайте.



О выдвижении Лукашенко



Единогласное решение о регистрации Лукашенко кандидатом было принято на заседании ЦИК. За выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты признаны действительными более 1,9 млн собранных подписей.



Руководитель инициативной группы Лукашенко, председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда на заседании ЦИК заявил, что основные тезисы программы действующего президента остаются неизменными - это "социальное и суверенное государство, безопасное и справедливое государство для человека". "Главными целями в программе Александра Григорьевича [Лукашенко] остаются стабильное и поступательное развитие нашей страны, рост благосостояния и благополучия наших граждан и усиление законности", - сказал Орда.



Бессменный лидер Белоруссии Лукашенко уже 26 лет руководит страной, он баллотируется на пост главы государства в шестой раз. Лукашенко ранее заявлял, что стремится сохранить страну без потрясений и "майданов", не позволит разрушить то, что было создано более чем за четверть века его президентства.



Об остальных кандидатах



ЦИК, помимо Лукашенко, зарегистрировал кандидатом в президенты бывшего депутата Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата белорусского парламента) Анну Канопацкую. "Я очень надеюсь, что выборы будут честными и открытыми и пройдут в соответствии со стандартами ОБСЕ, что послужит шагом Беларуси навстречу к Евросоюзу", - сказала Канопацкая.



Перед регистрацией она отметила, что "не торгует суверенитетом страны, и это четко показала, будучи оппозиционным депутатом Палаты представителей и объединяясь с теми силами, которые ставят независимость превыше всего". Она также сказала, что готова объединиться с кем-то из кандидатов в президенты, однако не назвала предполагаемого фаворита. "Я готова объединяться с любым из кандидатов, с кем у нас совпадают взгляды, но на данном этапе я не вижу никого, с кем можно было бы объединиться", - заявила Канопацкая. По ее словам, альтернативные претенденты "подвержены влиянию российских кукловодов". "Я - единственный кандидат в этой компании, который проводит кампанию за свои деньги", - сказала она.



Эксперты в отношении Канопацкой высказывают мнение, что она является спарринг-партнером Лукашенко. Сама претендент на высший государственный пост это опровергает.



Кандидатом зарегистрировали и Светлану Тихановскую, в поддержку которой было собрано более 105 тыс. подписей избирателей, признанных достоверными избирательными комиссиями. Сергей Тихановский, являющийся главой инициативной группы своей супруги Светланы, арестован по делу об организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок.



Помимо этого, кандидатом зарегистрирован председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. ЦИК признал, что кандидатура Черечня соответствует требованиям, необходимым для того, чтобы баллотироваться на пост главы государства. В поддержку выдвижения Черечня было собрано более 143 тыс. подписей, признанных достоверными, при необходимом пороге в 100 тыс. подписей. Черечень возглавляет Белорусскую социал-демократическую Грамаду с 2018 года.



Также зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев. В поддержку выдвижения Дмитриева кандидатом в президенты подписалось более 106 тыс. избирателей. Общественное движение "Говори правду" Дмитриев вместе с другими политиками основал в 2009 году.



Комментарии кандидатов



В ходе заседания ЦИК Тихановская выразила благодарность членам своей инициативной группы и людям, которые выстаивали огромные очереди, дожидаясь права подписаться за выдвижение ее кандидатом в президенты. "Я надеюсь на перемены в этом году, на очень большие перемены", - заявила кандидат в президенты Белоруссии.



"Как и многие граждане нашей страны, мы ожидали иного процесса (избирательного процесса - прим. ТАСС). По той ситуации, которая сегодня происходит, у меня нет слов", - сказал в свою очередь Черечень, выступая на заседании ЦИК.



Как заявил кандидат на пост главы государства Дмитриев, "абсолютное большинство белорусов хочет выбрать нового президента". "Это больше не кампания за кандидата Дмитриева, теперь это кампания солидарности за всех тех, кто считает, что в Беларуси нужен новый президент", - сказал он. По его словам, "здесь должны стоять и иметь полное право быть кандидатами и Виктор Бабарико, и Валерий Цепкало, и Сергей Тихановский". Дмитриев с трибуны ЦИК обратился к власти с требованием "отпустить политзаключенных и вернуть их в семьи".



"Давайте спокойно и мирно сделаем все зависящее, чтобы в Беларуси появился новый президент", - сказал кандидат, обращаясь к соотечественникам.



О выборах



Сразу после регистрации кандидатов в Белоруссии стартует предвыборная агитация, которая продлится до 8 августа. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование, 9 августа - основной день голосования. ТАСС Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, регистрация, ЦИК География: Белоруссия — статья прочитана 114 раз Комментарии