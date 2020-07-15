Победа досталась большой ценой: в этой операции погибло более 5 тысяч советских солдат, 3 тысячи из которых покоятся здесь - на Антакальнисском кладбище.Как отметил А.Удальцов, в освобождении города приняли участие порядка 2 тысяч литовских партизан из 11 отрядов, которые вели активную борьбу именно с немецко-фашистскими захватчиками, а не с мирным населением.- Могу сказать как официальное лицо, как историк, как человек, у которого воевали и мать, и отец, что мы никогда не допустим, чтобы солдат-освободителей приравнивали к тем, кто развязал Вторую мировую войну, - сказал посол. – Давайте отстаивать то, что мы должны отстоять.Председатель Республиканского комитета Организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Юлюс Декснис после церемонии возложения цветов к могилам советских воинов сказал, что этот день навсегда останется в памяти фронтовиков, их детей, внуков и правнуков.В ходе состоявшейся затем встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей посол России А.Удальцов вручил 15 ветеранам учреждённую Указом президента Российской Федерации Владимира Путина юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», сообщается на сайте посольства РФ в Литве.В церемонии награждения принял участие помощник военного, военно-воздушного и военно-морского атташе посольства России в Литве Олег Давлетзянов.Поздравив награждённых и пожелав им крепкого здоровья, А.Удальцов заверил их в том, что российская сторона не допустит переоценки итогов войны¸ навешивания на советских солдат-освободителей ярлыков «оккупантов» и героизации фашистских приспешников.«Для того, чтобы отстоять правду о войне нужны факты и живые свидетельства всех участников тех событий», - отметил глава российского диппредставительства. По его словам, мы и в дальнейшем будем рассчитывать на помощь и поддержку ветеранов в этом деле.Гости выразили искреннюю благодарность за внимание и заботу, оказываемую им со стороны руководства России, Министерства иностранных дел и посольства РФ. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес Президента России В.Путина за направленные ветеранам именные поздравления с Днём Победы.