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Интернет-голосования за границей не будет– спикер сейма Литвы

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис


На предстоящих парламентских выборах в Литве не будет интернет-голосования за границей, и не нужно вводить людей в заблуждение, давать питать необоснованные ожидания, заявил глава сейма Викторас Пранцкетис.

"Я убедился, что такого голосования не будет, и не нужно давать людям лишние надежды и не следует говорить, что такие выборы должны быть", – сказал спикер журналистам во вторник в парламенте.

Глава сейма обсудил возможность интернет-голосования для зарубежных избирателей и находящихся в изоляции в Литве во вторник, на встрече с председателем Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаурой Матйошайтите.

"Мы говорили о возможности электронного голосования для этих выборов, я убедился, что такого голосования быть не может, поскольку это был бы очень безответственный шаг, и система не создана, для этого остались три месяца, а только на тестирование нужен месяц", – отметил глава парламента.
Сейм 30 июня принял поправки к Закону о выборах в сейм и узаконил возможность во время пандемии для зарубежных избирателей и находящихся в самоизоляции в Литве лиц голосовать по интернету.

Глава КИД Л. Матйошайтите отметила, что поправки к закону предусматривают возможность для интернет-голосования не для всех иностранных избирателей, а только в том случае, если в стране объявлено особое положение.

По ее словам, пока ответ по возможности голосования по интернету на этих парламентских выборах в октябре скорее "нет, чем да".

"Голосование электронным способом может состояться, если будет создан безопасный с кибернетической точки зрения продукт, и только в определенных государствах, не во всем мире. Я не могу говорить, что у нас будет этот продукт, это было бы безответственно, очевидно, следует сказать, что больше нет, чем да", – отметила глава ГИК.

Решение об электронном голосовании за границей может быть принято ГИК по предложению МИДа.

Решением Главной избирательной комиссии (ГИК) голосование может быть организовано только по почте - избирателям будут разосланы бюллетени голосования или же коды электронного голосования, позволяющие проголосовать на сайте ГИК. Порядок электронного голосования, гарантирующий тайное голосование и не позволяющий проголосовать дважды, установит ГИК.

Парламентские выборы в Литве состоятся на 11 октября.
Категории: политика, общество, технологии
Ключевые слова: сейм, интернет, выборы, кандидаты, голосование, депутаты
География: Литва
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добавлена сегодня, 14 июля, 18:30

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