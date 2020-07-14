Интернет-голосования за границей не будет– спикер сейма Литвы 🔊 Воспроизвести Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис



На предстоящих парламентских выборах в Литве не будет интернет-голосования за границей, и не нужно вводить людей в заблуждение, давать питать необоснованные ожидания, заявил глава сейма Викторас Пранцкетис.



"Я убедился, что такого голосования не будет, и не нужно давать людям лишние надежды и не следует говорить, что такие выборы должны быть", – сказал спикер журналистам во вторник в парламенте.



Глава сейма обсудил возможность интернет-голосования для зарубежных избирателей и находящихся в изоляции в Литве во вторник, на встрече с председателем Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаурой Матйошайтите.



"Мы говорили о возможности электронного голосования для этих выборов, я убедился, что такого голосования быть не может, поскольку это был бы очень безответственный шаг, и система не создана, для этого остались три месяца, а только на тестирование нужен месяц", – отметил глава парламента. На предстоящих парламентских выборах в Литве не будет интернет-голосования за границей, и не нужно вводить людей в заблуждение, давать питать необоснованные ожидания, заявил глава сейма Викторас Пранцкетис."Я убедился, что такого голосования не будет, и не нужно давать людям лишние надежды и не следует говорить, что такие выборы должны быть", – сказал спикер журналистам во вторник в парламенте.Глава сейма обсудил возможность интернет-голосования для зарубежных избирателей и находящихся в изоляции в Литве во вторник, на встрече с председателем Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаурой Матйошайтите."Мы говорили о возможности электронного голосования для этих выборов, я убедился, что такого голосования быть не может, поскольку это был бы очень безответственный шаг, и система не создана, для этого остались три месяца, а только на тестирование нужен месяц", – отметил глава парламента. Сейм 30 июня принял поправки к Закону о выборах в сейм и узаконил возможность во время пандемии для зарубежных избирателей и находящихся в самоизоляции в Литве лиц голосовать по интернету.



Глава КИД Л. Матйошайтите отметила, что поправки к закону предусматривают возможность для интернет-голосования не для всех иностранных избирателей, а только в том случае, если в стране объявлено особое положение.



По ее словам, пока ответ по возможности голосования по интернету на этих парламентских выборах в октябре скорее "нет, чем да".



"Голосование электронным способом может состояться, если будет создан безопасный с кибернетической точки зрения продукт, и только в определенных государствах, не во всем мире. Я не могу говорить, что у нас будет этот продукт, это было бы безответственно, очевидно, следует сказать, что больше нет, чем да", – отметила глава ГИК.



Решение об электронном голосовании за границей может быть принято ГИК по предложению МИДа.



Решением Главной избирательной комиссии (ГИК) голосование может быть организовано только по почте - избирателям будут разосланы бюллетени голосования или же коды электронного голосования, позволяющие проголосовать на сайте ГИК. Порядок электронного голосования, гарантирующий тайное голосование и не позволяющий проголосовать дважды, установит ГИК.



Парламентские выборы в Литве состоятся на 11 октября. Категории: политика, общество, технологии Ключевые слова: сейм, интернет, выборы, кандидаты, голосование, депутаты География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии