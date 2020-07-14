Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Промышленный спад в Литве – один из самых небольших в ЕС



Спад промышленного производства в Литве в мае был одним из самых небольших в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.



Объемы промпроизводства в Литве за год (в мае по сравнению с маем 2019 года) сократились на 6,2%, показывают данные Евростата. Еще менее заметным спад был только на Мальте (4,8%) и в Финляндии (3,8%).



В Латвии объемы промпроизводства уменьшились на 6,4%, в Эстонии - на 17,7%.



За месяц (в мае по сравнению с апрелем) в Литве объемы промпроизводства увеличились на 6,9%, в Латвии - на 4,9%, а в Эстонии - упали на 0,2%.



Во всем ЕС объемы промпроизводства за год уменьшились на 20,5%,за месяц выросли на 11,4%.



Растущие цены демонтируют оживление экономики Литвы − экономист Спад промышленного производства в Литве в мае был одним из самых небольших в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.Объемы промпроизводства в Литве за год (в мае по сравнению с маем 2019 года) сократились на 6,2%, показывают данные Евростата. Еще менее заметным спад был только на Мальте (4,8%) и в Финляндии (3,8%).В Латвии объемы промпроизводства уменьшились на 6,4%, в Эстонии - на 17,7%.За месяц (в мае по сравнению с апрелем) в Литве объемы промпроизводства увеличились на 6,9%, в Латвии - на 4,9%, а в Эстонии - упали на 0,2%.Во всем ЕС объемы промпроизводства за год уменьшились на 20,5%,за месяц выросли на 11,4%. Цены, которые в Литве растут быстрее, чем в Латвии или Эстонии, свидетельствуют о том, что литовская экономика быстрее, чем в других странах Балтии, восстанавливается после коронакризиса, утверждает экономист банка Swedbank Грета Илеките.



По июньским статистическим данным, годовая инфляция среди трех стран Балтии, была только в Литве. Индекс потребительских цен в Литве за год поднялся на 1%, а в Эстонии и Латвии почти на столько же снизился. Цены сна услуги в Литве за год выросли в цене на 5,5%, в Латвии – на 1,3%, а в Эстонии они подешевели немногим более чем на один процент.



"То, что в минувшем месяце цены в Литве особо росли, например, услуги домов отдыха свидетельствуют о том, что экономика Литвы восстанавливается быстрее, чем в соседних государствах, а жители склоны тратить на отдых. Хотя пандемия и введенные карантинные ограничения финансово затронули большую часть населения страны, для большинства из них потери были лишь кратковременными, и они возвращаются к обычному жизненному ритму", – заявила Г. Илеките в пресс-релизе.



По данным июня, в Литве за месяц в категории потребительских товаров наиболее значительно подорожали фрукты, косметика, незначительно выросла цена горючего. По причине сезонного повышения предложения снизилась цена на некоторые овощи, содовое оборудование.



В секторе услуг – на 30% – подорожали услуги домов отдыха. Г. Илеките отмечает, что это свидетельствует о том, что курортные городки и усадьбы агротуризма в этом году дождались больше посетителей. Между тем, гостиницы, основная часть которых находится в городах, с падением иностранных туристических потоков вынуждены снижать цены. Здесь цены снизились почти на 7%.



В Латвии и Эстонии отмечаются сходные тенденции – наиболее значительно подешевели овощи и фрукты. Цены на гостиницы и рестораны в Латвии почти не изменились, между тем, в Эстонии несколько снизились.



Через Литву в Латвию поступало в два раза больше газа



В первом полугодии этого года через Литву в Латвию было транспортировано 2,5 тераватт-часа природного газа – в два раза больше, чем за тот же период прошлого года (1,2 T тераватт-часа).



В январе-июне в Литву было поставлено 15,3 тераватт-часа газа, за вычетом газа, транспортированного в Калининградскую область. Это почти на одну десятую часть больше, чем за тот же период прошлого года (14 тераватт-часов), сообщил литовский оператор системы передачи природного газа Amber Grid.



По сообщению компании, хотя в первом квартале по причине теплой зимы потребление газа в Литве упало, данные за полугодие показывают, что за шесть месяцев газа было потреблено почти столько же, сколько за первое полугодие прошлого года – 12,6 тераватт-часа.



Amber Grid утверждает, что потребление в Литве значительно повысило оборудование компании Ignitis gamyba, которая в последнее время значительно повысила производство электроэнергии. Газ употреблялся больше обычно по причине особо низких цен этой зимой и выгодной ситуации на рынке электроэнергии.



В первом полугодии этого года с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) потребителям в Литве и Балтийских странах было поставлено 72% общего количества газа, а по трубопроводам из Беларуси и Латвии – 28%.



Транспортировка газа из Беларуси через Литву в Калининградскую область в первом полугодии составила 12,4 тераватт-часа и была на 8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (13,5 тераватт-часа).



Газ в Литву поставляется через Клайпедский ТСПГ и из России через Беларусь и Латвию. В 2022 году, когда будет запущен газопровод между Литвой и Польшей GIPL, возникнет еще один путь поставок газа Литве и другим Балтийским странам.



* * *



Средняя оптовая цена на электроэнергию в июне по сравнению с маем во всех странах Балтии повысилась более чем на 50%, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



В ценовой зоне Литвы на биржи Nord Pool в прошлом месяце электроэнергия стоила 38,65 евро за мегаватт-час, в Латвии – 38,66 евро за мегаватт-час, а в Эстонии - до 37,77 евро за мегаватт-час.



По словам директора Elektrum Lietuva Мартинаса Гиги, изменения цен в странах Балтии были обусловлены ограничениями энергопотоков.



"В июне в странах Балтии зафиксированы самые малые потоки электроэнергии из соседних стран. Это было обусловлено отключением перемычки NordBalt между Швецией и Литвой, снижением мощностей имеющейся перемычки Estlink из-за ежегодных надзорных работ и неисправностью передающей системы в Латвии", - сказал М. Гига для пресс-релиза.



В июне в странах Балтии был произведен 61% всей потребленной электроэнергии. В Латвии соотношение выработки и потребления было 90%, в Эстонии - 56%, в Литве - 47%.



* * *



Компания пассажирских перевозок LG Keleiviams государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) более чем за 200 млн евро планирует купить новые поезда - компания начала рыночные консультации на предмет обновления парка поездов.



По словам главы LG Keleiviams Линаса Баужиса, производители получат приглашения представить новинки, дать рекомендации по техническим спецификациям. Потом будет объявлен конкурс, стоимость которого превысит 200 млн евро.



"Обновление парка пассажирского подвижного состава необходимо, потому что часть поездов технологически устарела, не соответствует современным привычкам в поездке, не приспособлена для лиц с индивидуальными потребностями", - сказал Л. Баужис для пресс-релиза.



Компания уточнила BNS, что предварительно планируеися приобрести около 35 поездов, однако точная цифра выяснится после консультаций. Часть составов будет электроподвижной, часть - дизель-поезда или гибридные.



Подписать договор о приобретении новых поездов намечается в конце следующего года. Предприятие будет приобретать поезда на свои средства и с привлечением финансирования Евросоюза. Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии