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«Верасок» плывёт в Юодкранте





Уже более десяти лет при белорусской общине «Крыница» города Клайпеды существует детская воскресная школа-вокальный ансамбль «Верасок». Все эти годы им успешно руководят Валентина Снигур и Ирина Симачёва.

За эти годы ансамбль принимал участие во многих городских мероприятиях. Они выступали в Вильнюсе на престижном фестивале «Покровские колокола» и на фестивале, организованной общиной «Крыница» под названием «Купалле на беразе Балтыйскага мора».

В этом году благодаря поддержке Департамента национальных меньшинств Литвы у детей из ансамбля «Верасок» появилась возможность вместе с родителями и другими членами общины побывать в экскурсионных поездках. И в первую очередь, по Литве, чтобы лучше узнать край, где все мы живём.
Первая из них состоялась на прошлой неделе. Это была замечательная морская прогулка-экскурсия на корабле на Куршскую косу, в Юодкранте.

Капитан Ромуалдас Яуга поприветствовал всех собравшихся на борту своего корабля «Laguna» и пригласил в морской поход. Для многих, кстати, это было первое морское путешествие.

Хотя Куршский залив в спокойную погоду с большой натяжкой можно назвать морем, но у детей это путешествие оставило незабываемые впечатления. На берегу залива их встречал экскурсовод и большой профессионал Арунас Бална, который провёл очень интересную экскурсию.





Он рассказал об истории этого рыбацкого посёлка, о быте и трудной работе рыбаков. Потом мы прошлись по набережной, где смогли полюбоваться новыми фигурами из песка, покормили уток. Но для детей самым интересным и запоминающимся было посещение так называемой «Горы ведьм». Там они узнали о старинных литовских мифах и легендах, смогли познакомиться с их персонажами поближе.

Жалко было расставаться с таким интересным рассказчиком. Но у причала нас ждал корабль, чтобы отправиться в обратный путь. Путешествие украсило великолепное пение Валентины Снигур и ансамбля «Купалинка».

Дети с нетерпением будут ждать новых поездок. Ведь в Литве так много интересных мест.

Наталья ЛЕПЕШКО,

Клайпеда,

специально для «Обзора»

Фоторепортаж Оксана Юозайтене и Александра Царегородцева

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Комментарии участников экскурсии

Впечатлением о морской прогулке поделился Тихон Леонов, ученик воскресной школы «Верасок»:

Это была необычная и очень интересная прогулка. Уже первые моменты подарили массу позитивных эмоций: морская прогулка, маленькое, но настоящее судно, настоящий капитан - суровый морской волк, настоящая качка на волнах, игры и песни на протяжении всей прогулки. На месте нас ждал другой капитан - старожил песчаных дюн, сказитель Куршского фольклора. Он нас провёл по «Горе ведьм», пугая и охраняя одновременно, рассказами и юмором своим. Это было по-настоящему круто! Легенды оживали среди нас, они касались нас ветвями, солёным ветром Куршских дюн.

Ура! Мы снова на просторе и катер мчит обратно в порт. Пикник был походным, но сытным, где каждый каждому дарил и настроение, и печенье, и квас, и песни, и кадриль…

Скорее бы снова в путь! Да с нашей, да с дружной компанией!





Комментарий другого участника похода - Юрия Леонова (в стихотворной форме!):

«В дальнюю дорогу ты возьми с собою друзей!»

Июль! Не жарко, но дождливым Нельзя тот славный день назвать.

Свершилось! С утренним туманом нам город сказку подарил,

Которую всю, без обмана, сказитель куршский сотворил.

Детвора Верасковая, дружная утром взглядом ловила прибой,

Свой задор и стремление нужное

Уносили на судне с собой.

Капитан был суров, но понятливый,

Наших чувств гамму он прочитал

И повел он отряд наш занятливый

Среди сосен, бакланов и скал.

Путь наш к Неринге, смыслом наполненный,

Под распевы знакомые плыл,

Коллектив, отдохнувший, накопленный

К чудесам приготовленный был...

Небольшое, но всё ж приключение:

Вместе, волны, напевы и бриз,

Необычное, но развлечение,

А в подарок таинственный приз!

Берег ласковый, Родины чаянье!

Вся ухожена Юодкранте-стрит,

И старинных легенд почитанием

Kalna Ragana нам предстоит...



Мастеров тут немало работало,

И ансамбль, и тема, всё в кант!

И шумело там что-то и гукало...

И рассказчика вился талант.

Все обратно летели, как в облаке,

Парус белый бежал по корме,

И уставшей немножечко публике

Угощенье ждало на столе.

Пели песни, c рожденья знакомые,

Чехарда, пляски, игры, азарт!

За бортом очертания томные,

А у деток: " Вниманье! На старт!"

Вот и пристань! Знакомые заводи!

Расставаться не хочется, брат!

Потерпи! Договоримся загодя

И опять же: "Внимание! На старт!"

Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Юодкранте, «Верасок»
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добавлена сегодня, 14 июля, 14:40

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