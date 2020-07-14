«Верасок» плывёт в Юодкранте

Уже более десяти лет при белорусской общине «Крыница» города Клайпеды существует детская воскресная школа-вокальный ансамбль «Верасок». Все эти годы им успешно руководят Валентина Снигур и Ирина Симачёва.
За эти годы ансамбль принимал участие во многих городских мероприятиях. Они выступали в Вильнюсе на престижном фестивале «Покровские колокола» и на фестивале, организованной общиной «Крыница» под названием «Купалле на беразе Балтыйскага мора».
В этом году благодаря поддержке Департамента национальных меньшинств Литвы у детей из ансамбля «Верасок» появилась возможность вместе с родителями и другими членами общины побывать в экскурсионных поездках. И в первую очередь, по Литве, чтобы лучше узнать край, где все мы живём.
Первая из них состоялась на прошлой неделе. Это была замечательная морская прогулка-экскурсия на корабле на Куршскую косу, в Юодкранте.
Капитан Ромуалдас Яуга поприветствовал всех собравшихся на борту своего корабля «Laguna» и пригласил в морской поход. Для многих, кстати, это было первое морское путешествие.
Хотя Куршский залив в спокойную погоду с большой натяжкой можно назвать морем, но у детей это путешествие оставило незабываемые впечатления. На берегу залива их встречал экскурсовод и большой профессионал Арунас Бална, который провёл очень интересную экскурсию.
Он рассказал об истории этого рыбацкого посёлка, о быте и трудной работе рыбаков. Потом мы прошлись по набережной, где смогли полюбоваться новыми фигурами из песка, покормили уток. Но для детей самым интересным и запоминающимся было посещение так называемой «Горы ведьм». Там они узнали о старинных литовских мифах и легендах, смогли познакомиться с их персонажами поближе.
Жалко было расставаться с таким интересным рассказчиком. Но у причала нас ждал корабль, чтобы отправиться в обратный путь. Путешествие украсило великолепное пение Валентины Снигур и ансамбля «Купалинка».
Дети с нетерпением будут ждать новых поездок. Ведь в Литве так много интересных мест.
Наталья ЛЕПЕШКО,
Клайпеда,
специально для «Обзора»
Фоторепортаж Оксана Юозайтене и Александра Царегородцева
* * *
Впечатлением о морской прогулке поделился Тихон Леонов, ученик воскресной школы «Верасок»:
Это была необычная и очень интересная прогулка. Уже первые моменты подарили массу позитивных эмоций: морская прогулка, маленькое, но настоящее судно, настоящий капитан - суровый морской волк, настоящая качка на волнах, игры и песни на протяжении всей прогулки. На месте нас ждал другой капитан - старожил песчаных дюн, сказитель Куршского фольклора. Он нас провёл по «Горе ведьм», пугая и охраняя одновременно, рассказами и юмором своим. Это было по-настоящему круто! Легенды оживали среди нас, они касались нас ветвями, солёным ветром Куршских дюн.
Ура! Мы снова на просторе и катер мчит обратно в порт. Пикник был походным, но сытным, где каждый каждому дарил и настроение, и печенье, и квас, и песни, и кадриль…
Скорее бы снова в путь! Да с нашей, да с дружной компанией!
Комментарий другого участника похода - Юрия Леонова (в стихотворной форме!):
Капитан Ромуалдас Яуга поприветствовал всех собравшихся на борту своего корабля «Laguna» и пригласил в морской поход. Для многих, кстати, это было первое морское путешествие.
Хотя Куршский залив в спокойную погоду с большой натяжкой можно назвать морем, но у детей это путешествие оставило незабываемые впечатления. На берегу залива их встречал экскурсовод и большой профессионал Арунас Бална, который провёл очень интересную экскурсию.
Он рассказал об истории этого рыбацкого посёлка, о быте и трудной работе рыбаков. Потом мы прошлись по набережной, где смогли полюбоваться новыми фигурами из песка, покормили уток. Но для детей самым интересным и запоминающимся было посещение так называемой «Горы ведьм». Там они узнали о старинных литовских мифах и легендах, смогли познакомиться с их персонажами поближе.
Жалко было расставаться с таким интересным рассказчиком. Но у причала нас ждал корабль, чтобы отправиться в обратный путь. Путешествие украсило великолепное пение Валентины Снигур и ансамбля «Купалинка».
Дети с нетерпением будут ждать новых поездок. Ведь в Литве так много интересных мест.
Наталья ЛЕПЕШКО,
Клайпеда,
специально для «Обзора»
Фоторепортаж Оксана Юозайтене и Александра Царегородцева
* * *
Комментарии участников экскурсии
Впечатлением о морской прогулке поделился Тихон Леонов, ученик воскресной школы «Верасок»:
Это была необычная и очень интересная прогулка. Уже первые моменты подарили массу позитивных эмоций: морская прогулка, маленькое, но настоящее судно, настоящий капитан - суровый морской волк, настоящая качка на волнах, игры и песни на протяжении всей прогулки. На месте нас ждал другой капитан - старожил песчаных дюн, сказитель Куршского фольклора. Он нас провёл по «Горе ведьм», пугая и охраняя одновременно, рассказами и юмором своим. Это было по-настоящему круто! Легенды оживали среди нас, они касались нас ветвями, солёным ветром Куршских дюн.
Ура! Мы снова на просторе и катер мчит обратно в порт. Пикник был походным, но сытным, где каждый каждому дарил и настроение, и печенье, и квас, и песни, и кадриль…
Скорее бы снова в путь! Да с нашей, да с дружной компанией!
Комментарий другого участника похода - Юрия Леонова (в стихотворной форме!):
«В дальнюю дорогу ты возьми с собою друзей!»
Июль! Не жарко, но дождливым Нельзя тот славный день назвать.
Свершилось! С утренним туманом нам город сказку подарил,
Которую всю, без обмана, сказитель куршский сотворил.
Детвора Верасковая, дружная утром взглядом ловила прибой,
Свой задор и стремление нужное
Уносили на судне с собой.
Капитан был суров, но понятливый,
Наших чувств гамму он прочитал
И повел он отряд наш занятливый
Среди сосен, бакланов и скал.
Путь наш к Неринге, смыслом наполненный,
Под распевы знакомые плыл,
Коллектив, отдохнувший, накопленный
К чудесам приготовленный был...
Небольшое, но всё ж приключение:
Вместе, волны, напевы и бриз,
Необычное, но развлечение,
А в подарок таинственный приз!
Берег ласковый, Родины чаянье!
Вся ухожена Юодкранте-стрит,
И старинных легенд почитанием
Kalna Ragana нам предстоит...
Мастеров тут немало работало,
И ансамбль, и тема, всё в кант!
И шумело там что-то и гукало...
И рассказчика вился талант.
Все обратно летели, как в облаке,
Парус белый бежал по корме,
И уставшей немножечко публике
Угощенье ждало на столе.
Пели песни, c рожденья знакомые,
Чехарда, пляски, игры, азарт!
За бортом очертания томные,
А у деток: " Вниманье! На старт!"
Вот и пристань! Знакомые заводи!
Расставаться не хочется, брат!
Потерпи! Договоримся загодя
И опять же: "Внимание! На старт!"
Свершилось! С утренним туманом нам город сказку подарил,
Которую всю, без обмана, сказитель куршский сотворил.
Детвора Верасковая, дружная утром взглядом ловила прибой,
Свой задор и стремление нужное
Уносили на судне с собой.
Капитан был суров, но понятливый,
Наших чувств гамму он прочитал
И повел он отряд наш занятливый
Среди сосен, бакланов и скал.
Путь наш к Неринге, смыслом наполненный,
Под распевы знакомые плыл,
Коллектив, отдохнувший, накопленный
К чудесам приготовленный был...
Небольшое, но всё ж приключение:
Вместе, волны, напевы и бриз,
Необычное, но развлечение,
А в подарок таинственный приз!
Берег ласковый, Родины чаянье!
Вся ухожена Юодкранте-стрит,
И старинных легенд почитанием
Kalna Ragana нам предстоит...
Мастеров тут немало работало,
И ансамбль, и тема, всё в кант!
И шумело там что-то и гукало...
И рассказчика вился талант.
Все обратно летели, как в облаке,
Парус белый бежал по корме,
И уставшей немножечко публике
Угощенье ждало на столе.
Пели песни, c рожденья знакомые,
Чехарда, пляски, игры, азарт!
За бортом очертания томные,
А у деток: " Вниманье! На старт!"
Вот и пристань! Знакомые заводи!
Расставаться не хочется, брат!
Потерпи! Договоримся загодя
И опять же: "Внимание! На старт!"
Категории: культура, в странах Балтии