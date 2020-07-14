«Верасок» плывёт в Юодкранте 🔊 Воспроизвести







Уже более десяти лет при белорусской общине «Крыница» города Клайпеды существует детская воскресная школа-вокальный ансамбль «Верасок». Все эти годы им успешно руководят Валентина Снигур и Ирина Симачёва.



За эти годы ансамбль принимал участие во многих городских мероприятиях. Они выступали в Вильнюсе на престижном фестивале «Покровские колокола» и на фестивале, организованной общиной «Крыница» под названием «Купалле на беразе Балтыйскага мора».



В этом году благодаря поддержке Департамента национальных меньшинств Литвы у детей из ансамбля «Верасок» появилась возможность вместе с родителями и другими членами общины побывать в экскурсионных поездках. И в первую очередь, по Литве, чтобы лучше узнать край, где все мы живём. За эти годы ансамбль принимал участие во многих городских мероприятиях. Они выступали в Вильнюсе на престижном фестивале «Покровские колокола» и на фестивале, организованной общиной «Крыница» под названием «Купалле на беразе Балтыйскага мора».В этом году благодаря поддержке Департамента национальных меньшинств Литвы у детей из ансамбля «Верасок» появилась возможность вместе с родителями и другими членами общины побывать в экскурсионных поездках. И в первую очередь, по Литве, чтобы лучше узнать край, где все мы живём.



Капитан Ромуалдас Яуга поприветствовал всех собравшихся на борту своего корабля «Laguna» и пригласил в морской поход. Для многих, кстати, это было первое морское путешествие.



Хотя Куршский залив в спокойную погоду с большой натяжкой можно назвать морем, но у детей это путешествие оставило незабываемые впечатления. На берегу залива их встречал экскурсовод и большой профессионал Арунас Бална, который провёл очень интересную экскурсию.











Он рассказал об истории этого рыбацкого посёлка, о быте и трудной работе рыбаков. Потом мы прошлись по набережной, где смогли полюбоваться новыми фигурами из песка, покормили уток. Но для детей самым интересным и запоминающимся было посещение так называемой «Горы ведьм». Там они узнали о старинных литовских мифах и легендах, смогли познакомиться с их персонажами поближе.



Жалко было расставаться с таким интересным рассказчиком. Но у причала нас ждал корабль, чтобы отправиться в обратный путь. Путешествие украсило великолепное пение Валентины Снигур и ансамбля «Купалинка».



Дети с нетерпением будут ждать новых поездок. Ведь в Литве так много интересных мест.



Наталья ЛЕПЕШКО,



Клайпеда,



специально для «Обзора»



Фоторепортаж Оксана Юозайтене и Александра Царегородцева



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Комментарии участников экскурсии



Впечатлением о морской прогулке поделился Тихон Леонов, ученик воскресной школы «Верасок»:



Это была необычная и очень интересная прогулка. Уже первые моменты подарили массу позитивных эмоций: морская прогулка, маленькое, но настоящее судно, настоящий капитан - суровый морской волк, настоящая качка на волнах, игры и песни на протяжении всей прогулки. На месте нас ждал другой капитан - старожил песчаных дюн, сказитель Куршского фольклора. Он нас провёл по «Горе ведьм», пугая и охраняя одновременно, рассказами и юмором своим. Это было по-настоящему круто! Легенды оживали среди нас, они касались нас ветвями, солёным ветром Куршских дюн.



Ура! Мы снова на просторе и катер мчит обратно в порт. Пикник был походным, но сытным, где каждый каждому дарил и настроение, и печенье, и квас, и песни, и кадриль…



Скорее бы снова в путь! Да с нашей, да с дружной компанией!











Комментарий другого участника похода - Юрия Леонова (в стихотворной форме!):



«В дальнюю дорогу ты возьми с собою друзей!»



Июль! Не жарко, но дождливым Нельзя тот славный день назвать.



Свершилось! С утренним туманом нам город сказку подарил,



Которую всю, без обмана, сказитель куршский сотворил.



Детвора Верасковая, дружная утром взглядом ловила прибой,



Свой задор и стремление нужное



Уносили на судне с собой.



Капитан был суров, но понятливый,



Наших чувств гамму он прочитал



И повел он отряд наш занятливый



Среди сосен, бакланов и скал.



Путь наш к Неринге, смыслом наполненный,



Под распевы знакомые плыл,



Коллектив, отдохнувший, накопленный



К чудесам приготовленный был...



Небольшое, но всё ж приключение:



Вместе, волны, напевы и бриз,



Необычное, но развлечение,



А в подарок таинственный приз!



Берег ласковый, Родины чаянье!



Вся ухожена Юодкранте-стрит,



И старинных легенд почитанием



Kalna Ragana нам предстоит...







Мастеров тут немало работало,



И ансамбль, и тема, всё в кант!



И шумело там что-то и гукало...



И рассказчика вился талант.



Все обратно летели, как в облаке,



Парус белый бежал по корме,



И уставшей немножечко публике



Угощенье ждало на столе.



Пели песни, c рожденья знакомые,



Чехарда, пляски, игры, азарт!



За бортом очертания томные,



А у деток: " Вниманье! На старт!"



Вот и пристань! Знакомые заводи!



Расставаться не хочется, брат!



Потерпи! Договоримся загодя



И опять же: "Внимание! На старт!"



Первая из них состоялась на прошлой неделе. Это была замечательная морская прогулка-экскурсия на корабле на Куршскую косу, в Юодкранте.Капитан Ромуалдас Яуга поприветствовал всех собравшихся на борту своего корабля «Laguna» и пригласил в морской поход. Для многих, кстати, это было первое морское путешествие.Хотя Куршский залив в спокойную погоду с большой натяжкой можно назвать морем, но у детей это путешествие оставило незабываемые впечатления. На берегу залива их встречал экскурсовод и большой профессионал Арунас Бална, который провёл очень интересную экскурсию.Он рассказал об истории этого рыбацкого посёлка, о быте и трудной работе рыбаков. Потом мы прошлись по набережной, где смогли полюбоваться новыми фигурами из песка, покормили уток. Но для детей самым интересным и запоминающимся было посещение так называемой «Горы ведьм». Там они узнали о старинных литовских мифах и легендах, смогли познакомиться с их персонажами поближе.Жалко было расставаться с таким интересным рассказчиком. Но у причала нас ждал корабль, чтобы отправиться в обратный путь. Путешествие украсило великолепное пение Валентины Снигур и ансамбля «Купалинка».Дети с нетерпением будут ждать новых поездок. Ведь в Литве так много интересных мест.* * *Это была необычная и очень интересная прогулка. Уже первые моменты подарили массу позитивных эмоций: морская прогулка, маленькое, но настоящее судно, настоящий капитан - суровый морской волк, настоящая качка на волнах, игры и песни на протяжении всей прогулки. На месте нас ждал другой капитан - старожил песчаных дюн, сказитель Куршского фольклора. Он нас провёл по «Горе ведьм», пугая и охраняя одновременно, рассказами и юмором своим. Это было по-настоящему круто! Легенды оживали среди нас, они касались нас ветвями, солёным ветром Куршских дюн.Ура! Мы снова на просторе и катер мчит обратно в порт. Пикник был походным, но сытным, где каждый каждому дарил и настроение, и печенье, и квас, и песни, и кадриль…Скорее бы снова в путь! Да с нашей, да с дружной компанией! Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Юодкранте, «Верасок» — статья прочитана 232 раза Комментарии