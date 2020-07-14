Бабарико не зарегистрировали на выборах президента Белоруссии 🔊 Воспроизвести © Белгазпромбанк



ЦИК Белоруссии отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который находится под следствием, в регистрации кандидатом на выборах президента страны.



Как сообщает TUT.by и



Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором сказано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».



18 июня правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сына Эдуарда.



Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности страны.



2 июля сообщалось, что Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии. ЦИК Белоруссии отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который находится под следствием, в регистрации кандидатом на выборах президента страны.Как сообщает TUT.by и RT со ссылкой на заявление ЦИК, причина — несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании.Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором сказано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».18 июня правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сына Эдуарда.Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности страны.2 июля сообщалось, что Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии. russian.rt.com Категории: общество, политика, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, Лукашенко, рейтинги, Бабарыко География: Белоруссия — статья прочитана 95 раз Комментарии