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Бабарико не зарегистрировали на выборах президента Белоруссии

© Белгазпромбанк


ЦИК Белоруссии отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который находится под следствием, в регистрации кандидатом на выборах президента страны.

Как сообщает TUT.by и RT со ссылкой на заявление ЦИК, причина — несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании.

Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором сказано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».

18 июня правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сына Эдуарда.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности страны.

2 июля сообщалось, что Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
russian.rt.com
Категории: общество, политика, в Беларуси
Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, Лукашенко, рейтинги, Бабарыко
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 14 июля, 14:00

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