14-дневный карантин для въезжающих в Россию отменяется с 15 июля 🔊 Воспроизвести



Роспотребнадзор выпустил постановление об отмене с 15 июля обязательной 14-дневной изоляции для прибывающих в Россию граждан. Постановлении главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации, сообщает



У приезжего должен быть с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус COVID-19.



Иностранный гражданин сможет предоставить справку о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пройденном не ранее чем за три дня до прибытия в страну, и документы о наличии антител иммуноглобулина G (если таковые имеются).



Если человек не имеет такого документа, ему будет предоставлено три дня, чтобы пройти соответствующий тест в России. Где все это время должен будет находиться иностранец, в документе не уточняется. Процедура тестирования будет проходить на платной основе за счет человека, который пытается въехать в страну.



Аналогичные правила будут касаться российских граждан, которые намерены вернуться на родину. Роспотребнадзор выпустил постановление об отмене с 15 июля обязательной 14-дневной изоляции для прибывающих в Россию граждан. Постановлении главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации, сообщает NEWSRU У приезжего должен быть с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус COVID-19.Иностранный гражданин сможет предоставить справку о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пройденном не ранее чем за три дня до прибытия в страну, и документы о наличии антител иммуноглобулина G (если таковые имеются).Если человек не имеет такого документа, ему будет предоставлено три дня, чтобы пройти соответствующий тест в России. Где все это время должен будет находиться иностранец, в документе не уточняется. Процедура тестирования будет проходить на платной основе за счет человека, который пытается въехать в страну.Аналогичные правила будут касаться российских граждан, которые намерены вернуться на родину. newsru.com Категории: общество, здоровье, в России Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 155 раз Комментарии