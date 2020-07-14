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14-дневный карантин для въезжающих в Россию отменяется с 15 июля
Роспотребнадзор выпустил постановление об отмене с 15 июля обязательной 14-дневной изоляции для прибывающих в Россию граждан. Постановлении главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации, сообщает NEWSRU.
У приезжего должен быть с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус COVID-19.
Иностранный гражданин сможет предоставить справку о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пройденном не ранее чем за три дня до прибытия в страну, и документы о наличии антител иммуноглобулина G (если таковые имеются).
Если человек не имеет такого документа, ему будет предоставлено три дня, чтобы пройти соответствующий тест в России. Где все это время должен будет находиться иностранец, в документе не уточняется. Процедура тестирования будет проходить на платной основе за счет человека, который пытается въехать в страну.
Аналогичные правила будут касаться российских граждан, которые намерены вернуться на родину.
newsru.com
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Россия
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