|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Австриец научит литовцев играть в баскетбол
Новым главным тренером каунасского баскетбольного клуба "Жальгирис" (Zalgiris) стал 38-летний специалист из Австрии Мартин Шиллер, сообщил клуб.
"Для меня часть работать в клубе с такими глубокими традициями. Я с нетерпением жду начала работы в Литве – в одной из стран Европы, которая доминирует в баскетболе", – сказал М. Шиллер в специальном видеообращении к болельщикам клуба.
М. Шиллер, начавший карьеру тренера в 2004 году в Германии, также был ассистентом тренера сборной этой страны по баскетболу.
С 2017 года он был тренером команды Stars в Солт-Лейк-Сити (лига G NBA), а в этом году был признан лучшим тренером этой лиги.
Договор с клубом подписан на два года.
На посту главного тренера М. Шиллер сменит Шарунаса Ясикявичюса, который отправился работать в испанскую команду Barcelona.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: спорт
Ключевые слова: баскетбол, Жальгирис, тренер, Барселона, Ясикявичюс
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|