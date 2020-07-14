Австриец научит литовцев играть в баскетбол 🔊 Воспроизвести



Новым главным тренером каунасского баскетбольного клуба "Жальгирис" (Zalgiris) стал 38-летний специалист из Австрии Мартин Шиллер, сообщил клуб.



"Для меня часть работать в клубе с такими глубокими традициями. Я с нетерпением жду начала работы в Литве – в одной из стран Европы, которая доминирует в баскетболе", – сказал М. Шиллер в специальном видеообращении к болельщикам клуба.



М. Шиллер, начавший карьеру тренера в 2004 году в Германии, также был ассистентом тренера сборной этой страны по баскетболу.



С 2017 года он был тренером команды Stars в Солт-Лейк-Сити (лига G NBA), а в этом году был признан лучшим тренером этой лиги.



Договор с клубом подписан на два года.



На посту главного тренера М. Шиллер сменит Шарунаса Ясикявичюса, который отправился работать в испанскую команду Barcelona.



Новым главным тренером каунасского баскетбольного клуба "Жальгирис" (Zalgiris) стал 38-летний специалист из Австрии Мартин Шиллер, сообщил клуб."Для меня часть работать в клубе с такими глубокими традициями. Я с нетерпением жду начала работы в Литве – в одной из стран Европы, которая доминирует в баскетболе", – сказал М. Шиллер в специальном видеообращении к болельщикам клуба.М. Шиллер, начавший карьеру тренера в 2004 году в Германии, также был ассистентом тренера сборной этой страны по баскетболу.С 2017 года он был тренером команды Stars в Солт-Лейк-Сити (лига G NBA), а в этом году был признан лучшим тренером этой лиги.Договор с клубом подписан на два года.На посту главного тренера М. Шиллер сменит Шарунаса Ясикявичюса, который отправился работать в испанскую команду Barcelona. Инф. «Обзора», BNS Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Жальгирис, тренер, Барселона, Ясикявичюс География: Литва, Каунас — статья прочитана 136 раз Комментарии