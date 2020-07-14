О коронавирусе в Литве сегодня, 14 июля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1875, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.



Сейчас коронавирусом больны 213 человек, 1571 человек выздоровел. В изоляции находится 130 человек.



От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 49 завозных случаев.



За сутки проверено 3730 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 465 тыс. 396.



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Новый подтвержденный за сутки случай коронавируса в Литве является ввезенным из Испании, сообщил во вторник сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"Он выявлен в Вильнюсском округе. Лицо с туристическими целями путешествовало по Барселоне с 3 по 9 июля", – сказала BNS директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене. За минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1875, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.Сейчас коронавирусом больны 213 человек, 1571 человек выздоровел. В изоляции находится 130 человек.От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 49 завозных случаев.За сутки проверено 3730 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 465 тыс. 396.* * *Новый подтвержденный за сутки случай коронавируса в Литве является ввезенным из Испании, сообщил во вторник сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ)."Он выявлен в Вильнюсском округе. Лицо с туристическими целями путешествовало по Барселоне с 3 по 9 июля", – сказала BNS директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене. По ее словам, зараженный прибыл самолетом в Ригу, а оттуда прилетел в Вильнюс.



"Первые симптомы болезни он ощутил еще за границей – поднялась температура, ощутил прочие симптомы – насморк, кашель. Хотя он носил маску, экипаж не был информирован по причинам известным только ему самому", – пояснила представитель НЦОЗ.



Этот человек вернулся домой на своем автомобиле и изолировался.



"Как он сообщил, контакт с ним был у человека, путешествовавшего с ним за границу, и нескольких лиц в самолете", – сказала она.



В данный момент специалисты выясняют летевших рядом с ним и риск контакта.



По данным вторника, коронавирусом в Литве в целом заразились 1875 человек, продолжают болеть 213, 1571 – выздоровел, 130 человек находятся в изоляции.



От COVID-19 в Литве умерли 79 человек, еще 12 зараженных коронавирусом умерли по другим причинам. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии