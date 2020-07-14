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О коронавирусе в Литве сегодня, 14 июля



За минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай коронавируса, общее количество выросло до 1875, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом больны 213 человек, 1571 человек выздоровел. В изоляции находится 130 человек.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 49 завозных случаев.

За сутки проверено 3730 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 465 тыс. 396.

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Новый подтвержденный за сутки случай коронавируса в Литве является ввезенным из Испании, сообщил во вторник сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

"Он выявлен в Вильнюсском округе. Лицо с туристическими целями путешествовало по Барселоне с 3 по 9 июля", – сказала BNS директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.
По ее словам, зараженный прибыл самолетом в Ригу, а оттуда прилетел в Вильнюс.

"Первые симптомы болезни он ощутил еще за границей – поднялась температура, ощутил прочие симптомы – насморк, кашель. Хотя он носил маску, экипаж не был информирован по причинам известным только ему самому", – пояснила представитель НЦОЗ.

Этот человек вернулся домой на своем автомобиле и изолировался.

"Как он сообщил, контакт с ним был у человека, путешествовавшего с ним за границу, и нескольких лиц в самолете", – сказала она.

В данный момент специалисты выясняют летевших рядом с ним и риск контакта.

По данным вторника, коронавирусом в Литве в целом заразились 1875 человек, продолжают болеть 213, 1571 – выздоровел, 130 человек находятся в изоляции.

От COVID-19 в Литве умерли 79 человек, еще 12 зараженных коронавирусом умерли по другим причинам.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 131 раз
добавлена сегодня, 14 июля, 12:30

Комментарии

Геннадий
14 июля, 13:54
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Коронавирус не существует. Это информационная атака мирового олигархата. Таким образом они проводят планы по электронному концлагерю. Планы не менее ужасные чем у Гитлера ,только незаметные.
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