В ЛНТОБ - новый художественный руководитель балета 🔊 Воспроизвести Мартинас Римейкис. Фото: Мартинас Алекса







Хореограф Мартинас Римейкис начинает работу как художественный руководитель балета Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ). На этом посту он сменил известного польского хореографа Кшиштофа Пастора, который работал в театре девять лет.



«Когда я пришел в труппу балета ЛНТОБ, я действительно не ожидал, что задержусь здесь на девять лет. Не мог этого предвидеть, но я знал, что уйду тогда, когда буду убежден, что в театре остаётся адекватная замена. Годы шли, и вот так появился хореограф Мартинас Римейкис, молодой, талантливый, интеллигентный и, что в этом случае также очень важно, литовец. Поэтому пару лет назад, разговаривая с руководителем театра Йонасом Сакалаускасом, я сказал ему, что могу спокойно уйти. Эти пару лет были посвящены подготовке М. Римейкиса к этой важной должности», – рассказал К. Пастор, который дистанционно участвовал в пресс-конференции и не жалел комплиментов балетной труппе балета ЛНТОБ. «Когда я пришел в труппу балета ЛНТОБ, я действительно не ожидал, что задержусь здесь на девять лет. Не мог этого предвидеть, но я знал, что уйду тогда, когда буду убежден, что в театре остаётся адекватная замена. Годы шли, и вот так появился хореограф Мартинас Римейкис, молодой, талантливый, интеллигентный и, что в этом случае также очень важно, литовец. Поэтому пару лет назад, разговаривая с руководителем театра Йонасом Сакалаускасом, я сказал ему, что могу спокойно уйти. Эти пару лет были посвящены подготовке М. Римейкиса к этой важной должности», – рассказал К. Пастор, который дистанционно участвовал в пресс-конференции и не жалел комплиментов балетной труппе балета ЛНТОБ.











«Приход Мартинаса в труппу – правильный шаг. Театр видит в нем огромный потенциал. Я верю в него не только как руководителя, но и как хореографа, для которого этот этап карьеры станет началом больших дальнейших достижений. Поздравляем его со вступлением в амбициозную команду художественного руководства ЛНТОБ, у которой достаточно энергии и компетенции, чтобы нарисовать будущее. С такой командой мы можем свернуть горы! Также я хочу поблагодарить К. Пастора, чьи спектакли научили меня любить балет. Этот человек многое сделал здесь, а инициированный им проект «Творческий импульс» прекрасно прижился в нашем театре», – с удовольствием отметил генеральный директор ЛНТОБ Йонас Сакалаускас.



В марте 2021 года в театре намечаются премьера одноактных балетов, где свои новые спектакли представят публике как предыдущий, так и нынешний художественные руководители балета ЛНТОБ. Они оба выбрали музыку композиторов эпохи модернизма: К. Пастор был вдохновлен «Просветлённой ночью» Арнольда Шёнберга, а М. Римейкис – «Священной весной» Игоря Стравинского.



Публикацию подготовила Яна РАЧКО,



"Обзор"



«Полученное предложение вызвало у меня внутренние размышления о том, что выбрать: самостоятельную карьеру хореографа в зарубежных театрах или службу балету Литвы, помогающую воспитывать новое поколение балета страны. Я решил, что готов к этому. И моя мечта – создать здесь такой спектакль, благодаря которому о Литве стало бы известно как можно больше в мире балета», – не скрывал хореограф М. Римейкис, начавший карьеру артиста в театре балета 21 год назад, а сейчас назначенный здесь художественным руководителем балета ЛНТОБ.«Приход Мартинаса в труппу – правильный шаг. Театр видит в нем огромный потенциал. Я верю в него не только как руководителя, но и как хореографа, для которого этот этап карьеры станет началом больших дальнейших достижений. Поздравляем его со вступлением в амбициозную команду художественного руководства ЛНТОБ, у которой достаточно энергии и компетенции, чтобы нарисовать будущее. С такой командой мы можем свернуть горы! Также я хочу поблагодарить К. Пастора, чьи спектакли научили меня любить балет. Этот человек многое сделал здесь, а инициированный им проект «Творческий импульс» прекрасно прижился в нашем театре», – с удовольствием отметил генеральный директор ЛНТОБ Йонас Сакалаускас.В марте 2021 года в театре намечаются премьера одноактных балетов, где свои новые спектакли представят публике как предыдущий, так и нынешний художественные руководители балета ЛНТОБ. Они оба выбрали музыку композиторов эпохи модернизма: К. Пастор был вдохновлен «Просветлённой ночью» Арнольда Шёнберга, а М. Римейкис – «Священной весной» Игоря Стравинского. Категории: культура Ключевые слова: Балет, ЛНТОБ, Литовский Национальный театр оперы и балета, Мартинас Римейкис — статья прочитана 146 раз Комментарии