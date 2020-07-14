Загрузка... Вильнюс и Париж объединила уникальная фотовыставка 🔊 Воспроизвести фото: paris-vilnius.lt



В честь национального праздника Франции Вильнюс и Париж во вторник объединит уникальна фотовыставка о жизни в столицах в период карантина.



Мероприятия по открытию выставки состоятся в посольствах обеих стран.



"Идея провести виртуальную выставку фотографий родилась в период карантина, когда мы увидели опустевшие улицы Парижа, остановившийся ритм большого города и неожиданно воцарившую тишину. Казалось, что это тишина является универсальной и парадоксально сближает Вильнюс и Париж", – сказал BNS посол Литвы во Франции Нериюс Алексеюнас.



Куратором выставки и автором фотофильма "Париж – Вильнюс. Потрясающая тишина" (фр. Paris – Vinius. Le silence spectaculaire, в литовском варианте Paris – Vilnius. Išgyventi nenuspėjama - "Вильнюс-Париж. Пережить то, что нельзя предугадать") является литовский художник Йолита Рене, проживающая в Париже.



На выставке представлены работы девяти фотографов, на которых запечатлены улицы французской и литовской столиц во время карантина.



В фотофильме работы сопровождаются музыкой молодого литовского композитора Доминикаса Дигимаса, в него также включена работа известного литовского графика, художника и фотографа Стасиса Эйдригявичюса "Коронавирус".



Виртуальную фотовыставку и фотофильм можно посмотреть на специально созданном для этого сайте http://paris-vilnius.lt В честь национального праздника Франции Вильнюс и Париж во вторник объединит уникальна фотовыставка о жизни в столицах в период карантина.Мероприятия по открытию выставки состоятся в посольствах обеих стран."Идея провести виртуальную выставку фотографий родилась в период карантина, когда мы увидели опустевшие улицы Парижа, остановившийся ритм большого города и неожиданно воцарившую тишину. Казалось, что это тишина является универсальной и парадоксально сближает Вильнюс и Париж", – сказал BNS посол Литвы во Франции Нериюс Алексеюнас.Куратором выставки и автором фотофильма "Париж – Вильнюс. Потрясающая тишина" (фр. Paris – Vinius. Le silence spectaculaire, в литовском варианте Paris – Vilnius. Išgyventi nenuspėjama - "Вильнюс-Париж. Пережить то, что нельзя предугадать") является литовский художник Йолита Рене, проживающая в Париже.На выставке представлены работы девяти фотографов, на которых запечатлены улицы французской и литовской столиц во время карантина.В фотофильме работы сопровождаются музыкой молодого литовского композитора Доминикаса Дигимаса, в него также включена работа известного литовского графика, художника и фотографа Стасиса Эйдригявичюса "Коронавирус".Виртуальную фотовыставку и фотофильм можно посмотреть на специально созданном для этого сайте http://paris-vilnius.lt Загрузка... BNS Категории: общество, культура Ключевые слова: Вильнюс, Париж, фотовыставка, карантин География: Литва — статья прочитана 86 раз Комментарии