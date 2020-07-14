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Вильнюс и Париж объединила уникальная фотовыставка
В честь национального праздника Франции Вильнюс и Париж во вторник объединит уникальна фотовыставка о жизни в столицах в период карантина.
Мероприятия по открытию выставки состоятся в посольствах обеих стран.
"Идея провести виртуальную выставку фотографий родилась в период карантина, когда мы увидели опустевшие улицы Парижа, остановившийся ритм большого города и неожиданно воцарившую тишину. Казалось, что это тишина является универсальной и парадоксально сближает Вильнюс и Париж", – сказал BNS посол Литвы во Франции Нериюс Алексеюнас.
Куратором выставки и автором фотофильма "Париж – Вильнюс. Потрясающая тишина" (фр. Paris – Vinius. Le silence spectaculaire, в литовском варианте Paris – Vilnius. Išgyventi nenuspėjama - "Вильнюс-Париж. Пережить то, что нельзя предугадать") является литовский художник Йолита Рене, проживающая в Париже.
На выставке представлены работы девяти фотографов, на которых запечатлены улицы французской и литовской столиц во время карантина.
В фотофильме работы сопровождаются музыкой молодого литовского композитора Доминикаса Дигимаса, в него также включена работа известного литовского графика, художника и фотографа Стасиса Эйдригявичюса "Коронавирус".
Виртуальную фотовыставку и фотофильм можно посмотреть на специально созданном для этого сайте http://paris-vilnius.lt
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Ключевые слова: Вильнюс, Париж, фотовыставка, карантин
География: Литва
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