Глава Польши наградит премьера Литвы орденом за заслуги 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис



Во вторник литовский премьер Саулюс Сквернялис отправляется в Польшу, где президент этой страны Анджей Дуда вручит ему государственную награду.



С. Сквернялис награжден Большим орденским крестом "За заслуги перед Польской Республикой". Глава литовского правительства получит награду за вклад в укрепление диалога двух стран.



Такую награду в прошлом году получил и спикер сейма Викторас Пранцкетис.



В Польше С. Сквернялис обсудит с президентом и премьером этой страны меры по противостоянию искажению истории, двухсторонние отношения, совместные проекты, возможную вторую волну COVID-19.



В последнее время Балтийские страны и Польша постоянно выражают озабоченность тем, что Россия начала принижать значение пакта между Советским Союзом и нацистской Германией, который был одним из факторов возникновения Второй мировой войны. Протестую против этого президенты Литвы и Польши отказались участвовать в мероприятии по поводу юбилея освобождения концентрационного лагеря в Освенциме, которое проходило в Израиле. На этом мероприятии президенту РФ Владимиру Путину было предложено выступить с одной из важнейших речей. Во вторник литовский премьер Саулюс Сквернялис отправляется в Польшу, где президент этой страны Анджей Дуда вручит ему государственную награду.С. Сквернялис награжден Большим орденским крестом "За заслуги перед Польской Республикой". Глава литовского правительства получит награду за вклад в укрепление диалога двух стран.Такую награду в прошлом году получил и спикер сейма Викторас Пранцкетис.В Польше С. Сквернялис обсудит с президентом и премьером этой страны меры по противостоянию искажению истории, двухсторонние отношения, совместные проекты, возможную вторую волну COVID-19.В последнее время Балтийские страны и Польша постоянно выражают озабоченность тем, что Россия начала принижать значение пакта между Советским Союзом и нацистской Германией, который был одним из факторов возникновения Второй мировой войны. Протестую против этого президенты Литвы и Польши отказались участвовать в мероприятии по поводу юбилея освобождения концентрационного лагеря в Освенциме, которое проходило в Израиле. На этом мероприятии президенту РФ Владимиру Путину было предложено выступить с одной из важнейших речей. Как говорится в пресс-релизе литовского правительства, на встречах большое внимание также будет уделено инфраструктурным проектам европейской важности: Via Baltica, Rail Baltica, Harmony Link и другим.



В среду С. Сквернялис примет участие в праздновании годовщины Грюнвальдской битвы в Польше. На торжества также прибудет президент Литвы Гитанас Науседа. Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: награда, премьер, Сквернялис, Дуда География: Польша — статья прочитана 144 раза Комментарии