Главная >> Новости >> политика, общество, в Европе >> Глава Польши наградит премьера Литвы орденом за заслуги

Глава Польши наградит премьера Литвы орденом за заслуги

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис


Во вторник литовский премьер Саулюс Сквернялис отправляется в Польшу, где президент этой страны Анджей Дуда вручит ему государственную награду.

С. Сквернялис награжден Большим орденским крестом "За заслуги перед Польской Республикой". Глава литовского правительства получит награду за вклад в укрепление диалога двух стран.

Такую награду в прошлом году получил и спикер сейма Викторас Пранцкетис.

В Польше С. Сквернялис обсудит с президентом и премьером этой страны меры по противостоянию искажению истории, двухсторонние отношения, совместные проекты, возможную вторую волну COVID-19.

В последнее время Балтийские страны и Польша постоянно выражают озабоченность тем, что Россия начала принижать значение пакта между Советским Союзом и нацистской Германией, который был одним из факторов возникновения Второй мировой войны. Протестую против этого президенты Литвы и Польши отказались участвовать в мероприятии по поводу юбилея освобождения концентрационного лагеря в Освенциме, которое проходило в Израиле. На этом мероприятии президенту РФ Владимиру Путину было предложено выступить с одной из важнейших речей.
Как говорится в пресс-релизе литовского правительства, на встречах большое внимание также будет уделено инфраструктурным проектам европейской важности: Via Baltica, Rail Baltica, Harmony Link и другим.

В среду С. Сквернялис примет участие в праздновании годовщины Грюнвальдской битвы в Польше. На торжества также прибудет президент Литвы Гитанас Науседа.
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: награда, премьер, Сквернялис, Дуда
География: Польша
статья прочитана 144 раза
добавлена сегодня, 14 июля, 11:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка