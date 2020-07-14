В Швейцарии откроют дом престарелых для лиц нетрадиционной ориентации 🔊 Воспроизвести Роби и Эрнст уже 49 лет составляют пару, а последние 17 лет они живут вместе в одной квартире в Цюрихе. Keystone



В Цюрихе готовится к открытию в 2025 году сеть квартир для проживания и структур по уходу для пожилых лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, сообщает В Цюрихе готовится к открытию в 2025 году сеть квартир для проживания и структур по уходу для пожилых лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, сообщает SWI Этот новаторский проект будет располагать жилищным фондом в размере 20 квартир различной площади, от 1,5-комнатных до 3,5-комнатных, а также тремя медицинскими корпусами. Планы всех этих сооружений были представлены муниципальными властями в конце прошлой недели. Затем, в ближайшие три года, вся эта инфраструктура будет построена и сдана в эксплуатацию, сообщает информационное агентство Keystone-SDA.



Проект является частью «Стратегии старения к 2035 году», разработанной муниципалитетом Цюриха при участии организации queerAltern, которая оказывает поддержку и представляет интересы пожилых людей той ориентации, которую пока еще принято называть нетрадиционной.



«Это долгожданная инициатива, и мы приветствуем ее осуществление», – говорит Женевьева Донне (Geneviève Donnet), менеджер проекта по старению LGBTIQ* в женевской ассоциации «360». Во всей франкоязычной Швейцарии пока еще нет такого проекта, отметила она, хотя такая идея нередко возникает в дискуссиях между пожилыми членами общины. swissinfo.ch Категории: общество, в Европе, дом и быт Ключевые слова: Швейцария, ЛГБТ, престарелые — статья прочитана 170 раз Комментарии