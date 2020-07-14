Называл особенной. В Москве преподавателя музыки уличили в постоянных надругательствах над ученицей 🔊 Воспроизвести



Следователи предполагают, что девочка может быть не единственной пострадавшей от похоти педофила, передает



В московскую полицию обратились родители 10-летней девочки с заявлением об изнасиловании дочери её учителем музыки. Девочка сама рассказала родным, что почти на протяжении года была объектом домогательств. Следователи задержали подозреваемого, а вскоре возбудили уголовное дело по статье "Совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".



Как рассказал собственный источник Лайфа в правоохранительных органах столицы, оперативники подозревают, что девочка может быть не единственной пострадавшей. Ведь, согласно показаниям ученицы, первые приставания начались ещё в стенах музыкальной школы. Якобы сначала преподаватель гладил девочку по коленям. Вскоре учитель сам обратился к её родителям с предложением обучать их дочь у себя на дому. По его словам, девочка очень талантлива, а у него было не так много времени, чтобы заниматься с ней дополнительно в учреждении. Родители согласились. Следователи предполагают, что девочка может быть не единственной пострадавшей от похоти педофила, передает ЛАЙФ В московскую полицию обратились родители 10-летней девочки с заявлением об изнасиловании дочери её учителем музыки. Девочка сама рассказала родным, что почти на протяжении года была объектом домогательств. Следователи задержали подозреваемого, а вскоре возбудили уголовное дело по статье "Совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".Как рассказал собственный источник Лайфа в правоохранительных органах столицы, оперативники подозревают, что девочка может быть не единственной пострадавшей. Ведь, согласно показаниям ученицы, первые приставания начались ещё в стенах музыкальной школы. Якобы сначала преподаватель гладил девочку по коленям. Вскоре учитель сам обратился к её родителям с предложением обучать их дочь у себя на дому. По его словам, девочка очень талантлива, а у него было не так много времени, чтобы заниматься с ней дополнительно в учреждении. Родители согласились. Долгое время девочка стеснялась признаться родителям, что стала жертвой насильника. Она точно вспомнила по меньшей мере почти 10 сексуальных контактов. А то, что все они были в нетрадиционной форме, сейчас является проблемой для следствия, ведь медицинская экспертиза не выявила у девочки никаких повреждений. Тем более что первые из них произошли ещё в марте 2019 года. На вопрос, могли ли его оговорить, мужчина отказался отвечать.



Следствие продолжается, мужчине предъявили обвинение. Дело скоро будет направлено в суд. В случае признания учителя виновным, ему грозит до двадцати лет лишения свободы с ограничением прав занимать определённые должности или заниматься некоторыми видами деятельности на срок до двадцати лет. life.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: музыка, дети, педофилия, преподаватель География: Россия, Москва — статья прочитана 183 раза Комментарии