Автогонщик Квят снова отказался преклонить колено 🔊 Воспроизвести Даниил Квят. Фото: auto.mail.ru



Перед началом гонки «Формулы-1» Гран-при Штирии пилот из России команды Alpha Tauri Даниил Квят в очередной раз не стал преклонять одно колено в поддержку борьбы с расизмом, сообщает



Отметим, что акция преклонения одного колена, начавшаяся в США после гибели афроамериканца во время задержания его полицией, поддерживается и в других странах в знак солидарности в борьбе с расизмом. Кроме Даниила Квята не встали на колено и другие автогонщики — Шарль Леклер из команды Ferrari, Кими Райкконен из Alfa Romeo и Макс Ферстаппен — Red Bull. Ранее SKNews сообщал, известный российский автогонщик «Формулы-1» Даниил Квят из команды Alpha Tauri, вставать на одно колено перед стартом гонки на Гран-при Австрии отказался. Перед началом гонки «Формулы-1» Гран-при Штирии пилот из России команды Alpha Tauri Даниил Квят в очередной раз не стал преклонять одно колено в поддержку борьбы с расизмом, сообщает SKNews Отметим, что акция преклонения одного колена, начавшаяся в США после гибели афроамериканца во время задержания его полицией, поддерживается и в других странах в знак солидарности в борьбе с расизмом. Кроме Даниила Квята не встали на колено и другие автогонщики — Шарль Леклер из команды Ferrari, Кими Райкконен из Alfa Romeo и Макс Ферстаппен — Red Bull. Ранее SKNews сообщал, известный российский автогонщик «Формулы-1» Даниил Квят из команды Alpha Tauri, вставать на одно колено перед стартом гонки на Гран-при Австрии отказался. Категории: авто, спорт, общество Ключевые слова: расизм, формула-1, Квят — статья прочитана 133 раза Комментарии