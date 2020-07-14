|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Автогонщик Квят снова отказался преклонить колено
Перед началом гонки «Формулы-1» Гран-при Штирии пилот из России команды Alpha Tauri Даниил Квят в очередной раз не стал преклонять одно колено в поддержку борьбы с расизмом, сообщает SKNews.
Отметим, что акция преклонения одного колена, начавшаяся в США после гибели афроамериканца во время задержания его полицией, поддерживается и в других странах в знак солидарности в борьбе с расизмом. Кроме Даниила Квята не встали на колено и другие автогонщики — Шарль Леклер из команды Ferrari, Кими Райкконен из Alfa Romeo и Макс Ферстаппен — Red Bull. Ранее SKNews сообщал, известный российский автогонщик «Формулы-1» Даниил Квят из команды Alpha Tauri, вставать на одно колено перед стартом гонки на Гран-при Австрии отказался.
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|