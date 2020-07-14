В Москве заявили о попытке США взять Армению «под внешнее управление» 🔊 Воспроизвести



«Если США возьмет Армению под внешнее управление – республики не станет», – сказал газете



«Если власти Армении будут убегать от России в сторону США – их снесет собственное население. Поэтому Вашингтон все делает тоньше, с помощью информационной работы и различных советников», – убежден доцент Финансового университета, политолог Геворг Мирзаян.



По его словам, США предлагают отправить в Армению человека, который на американские деньги будет раскрывать «выгодные США коррупционные связи». «Он будет активно копать и раскрывать информацию о том, как армянские олигархи работают с Москвой для того, чтобы дискредитировать образ России внутри Армении», – предположил собеседник. «Если США возьмет Армению под внешнее управление – республики не станет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян, комментируя намерение Госдепартамента США нанять специалиста, который поможет правительству Армении бороться с коррупцией.«Если власти Армении будут убегать от России в сторону США – их снесет собственное население. Поэтому Вашингтон все делает тоньше, с помощью информационной работы и различных советников», – убежден доцент Финансового университета, политолог Геворг Мирзаян.По его словам, США предлагают отправить в Армению человека, который на американские деньги будет раскрывать «выгодные США коррупционные связи». «Он будет активно копать и раскрывать информацию о том, как армянские олигархи работают с Москвой для того, чтобы дискредитировать образ России внутри Армении», – предположил собеседник. «Соединенные Штаты готовы взять Армению под внешнее управление, ведь она находится на южном фланге России. К тому же это наш союзник по ОДКБ. Но это приведет к тому, что Армении не станет. Ни США, ни их европейские друзья не готовы субсидировать армянскую экономику и защищать Нагорный Карабах от турецко-азербайджанских амбиций. Это может сделать только Россия», – подчеркнул Мирзаян.



«Адекватные люди в Армении это понимают. Республика полностью зависит от России в вопросах экономики и безопасности. Кроме того, армянское население выбрало премьер-министра республики Никола Пашиняна не для того, чтобы он рвал отношения с Москвой, а для того, чтобы он вывел страну из состояния политической безнадеги», – отметил политолог.



«Если армянское руководство примет американского консультанта, который будет иметь серьезные полномочия внутри республики, то Россия сделает из этого непубличный вывод. Москва должна сопротивляться этому. В наших интересах, чтобы Армения оставалась российским союзником. Но, надеюсь, реакция России будет тонкой и аккуратной», – заключил Мирзаян.



Напомним, госдепартамент США намерен нанять специалиста, который поможет правительству Армении бороться с коррупцией. Ему предстоит сотрудничать с министерством юстиции республики и способствовать продвижению реформ.



«Проводить подготовку, обучение, а также предоставлять другую техническую поддержку министерству юстиции, антикоррупционному комитету Армении (когда он будет создан) и другим соответствующим институтам уголовного правосудия по широкому спектру вопросов, при этом уделяя первостепенное внимание борьбе с коррупцией на высоком уровне», – сообщают в Госдепартаменте США.



Советник также займется организацией учебных поездок, тренингов для следователей и управлением финансируемыми Вашингтоном проектами. Как подчеркивают в ведомстве, претендовать на эту должность могут только американские граждане. vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Азербайджан, Армения, отношения, столкновение, погибшие — статья прочитана 143 раза Комментарии