Tageszeitung: немецкий политик попала под огонь критики за пророссийские высказывания 🔊 Воспроизвести Facebook



Министр по европейским делам земли Бранденбург Катрин Ланге столкнулась с яростной критикой после своих заявлений о том, что антироссийские санкции не имеют смысла и вредят как России, так и Германии, пишет Tageszeitung. Слова Ланге раскритиковал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, а также представители партий ХДС и «Свободные демократы».







Пророссийские высказывания министра по европейским делам немецкой федеральной земли Бранденбург Катрин Ланге натолкнулись на обширную критику в ФРГ, сообщает Tageszeitung.



Издание напоминает, что в мае этого года Ланге опубликовала своё заявление, приуроченное к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. В нём она, в частности, заявила, что введённые в отношении России санкции вредят как самой России, так и Германии, а также никак не помогают Крыму, вследствие чего не имеют смысла. Ланге также отметила, что надёжные отношения с Россией являются одним из залогов стабильного европейского порядка. Пророссийские высказывания министра по европейским делам немецкой федеральной земли Бранденбург Катрин Ланге натолкнулись на обширную критику в ФРГ, сообщает Tageszeitung.Издание напоминает, что в мае этого года Ланге опубликовала своё заявление, приуроченное к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. В нём она, в частности, заявила, что введённые в отношении России санкции вредят как самой России, так и Германии, а также никак не помогают Крыму, вследствие чего не имеют смысла. Ланге также отметила, что надёжные отношения с Россией являются одним из залогов стабильного европейского порядка.



Несмотря на это, Ланге ещё больше подлила масла в огонь, пишет Tageszeitung: она заявила, что санкционная политика провалилась. Её поддержал посол России в Германии Сергей Нечаев, заявивший, что Ланге озвучила мнение, разделяемое многими. Нечаев подчеркнул, что санкции не изменят позиции России.



Слова Ланге были раскритикованы в ряде немецких партий, сообщает издание. Представитель ХДС Барбара Рихштайн заявила, что Ланге не должна путать причины и последствия введения санкций, подчеркнув, что Россия «нарушила международное право». Линда Тойтберг из партии «Свободные демократы» присоединилась к критике, заявив, что экономические штрафные меры являются важным политическим сигналом. «Историческая ответственность Германии действует не только в отношении России, но и в отношении Польши, стран Прибалтики и Украины, особенно пострадавшей во время Второй мировой войны», — приводит издание слова Тойтберг.



Как отмечает издание, Катрин Ланге не является единственным политиком из партии СДПГ, делавшим пророссийские заявления. В качестве примера приводятся бывший премьер Бранденбурга Матиас Платцек, регулярно заявляющий о необходимости улучшения отношений с Москвой.



Оригинал новости ИноТВ Как отмечает Tageszeitung, заявления Ланге не были восприняты позитивно. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что слова Ланге стали «пощёчиной для тысяч жертв российской агрессии на Донбассе, а также для двух миллионов жителей Крыма». Кроме того, слова Ланге подверглись критике со стороны ряда восточноевропейских исследователей.Несмотря на это, Ланге ещё больше подлила масла в огонь, пишет Tageszeitung: она заявила, что санкционная политика провалилась. Её поддержал посол России в Германии Сергей Нечаев, заявивший, что Ланге озвучила мнение, разделяемое многими. Нечаев подчеркнул, что санкции не изменят позиции России.Слова Ланге были раскритикованы в ряде немецких партий, сообщает издание. Представитель ХДС Барбара Рихштайн заявила, что Ланге не должна путать причины и последствия введения санкций, подчеркнув, что Россия «нарушила международное право». Линда Тойтберг из партии «Свободные демократы» присоединилась к критике, заявив, что экономические штрафные меры являются важным политическим сигналом. «Историческая ответственность Германии действует не только в отношении России, но и в отношении Польши, стран Прибалтики и Украины, особенно пострадавшей во время Второй мировой войны», — приводит издание слова Тойтберг.Как отмечает издание, Катрин Ланге не является единственным политиком из партии СДПГ, делавшим пророссийские заявления. В качестве примера приводятся бывший премьер Бранденбурга Матиас Платцек, регулярно заявляющий о необходимости улучшения отношений с Москвой. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, евросоюз, отношения — статья прочитана 169 раз Комментарии