Адреналин для чемпионата 🔊 Воспроизвести Фото: alyga.lt







В девятом туре литовского футбольного первенства случилось то, что все так долго ждали. Впрочем, за исключением болельщиков действующего чемпиона, такого события точно не ожидавших.



И дело здесь не в том, что «Судува» наконец-то проиграла, сделав чемпионат страны ещё более интересным, а в том, как она проиграла в Вильнюсе.



0:4 – это, пожалуй, многовато.



Однако, такая пощёчина явно вызовет прилив адреналина у футболистов «Судувы», которые в ближайших матчах наверняка постараются доказать случайность вильнюсского разгрома.



Будем надеяться, что недостатка в адреналине в ближайших матчах не будут испытывать и футболисты «Жальгириса».



Чемпионат Литвы по футболу-2020 И дело здесь не в том, что «Судува» наконец-то проиграла, сделав чемпионат страны ещё более интересным, а в том, как она проиграла в Вильнюсе.0:4 – это, пожалуй, многовато.Однако, такая пощёчина явно вызовет прилив адреналина у футболистов «Судувы», которые в ближайших матчах наверняка постараются доказать случайность вильнюсского разгрома.Будем надеяться, что недостатка в адреналине в ближайших матчах не будут испытывать и футболисты «Жальгириса». 9-й тур



«Кауно Жальгирис» – «Банга» (Гаргждай) – 2:0 (голы: К.Шилкайтис, 31, 70). 452 зрителя.



«Панявежис» – «Ритеряй» (Вильнюс) – 2:1 (Т.Элёшюс, 23, И.Кружикас, 55 – Д.Казлаускас, 76 - с пен.). Удаление: Х.Фигуередо, 63 – «Панявежис». 680 зрителей.



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Судува» (Мариямполе) – 4:0 (Г.Матулявичюс, 37, «Жальгирис» - в свои ворота, Р.Эннин, 63, Ф.Киеремех, 70, Х.Видмон, 90+6). 1000 зрителей.







Бомбардиры: 1. Михрет Топчагич («Судува») – 4 гола, 2-3. Йосип Тадич («Судува»), Рихлорд Эннин («Жальгирис»), Эммануэль Давид («Кауно Жальгирис») – по 3 гола.







Турнирное положение: 1. «Судува» - 22 очка (разница мячей – 14:7), 2. «Жальгирис» - 17 (20:5), 3. «Кауно Жальгирис» - 15 (13:6), 4. «Банга» - 9 (6:6), 5. «Панявежис» - 7 (6:19), 6. «Ритеряй» – 5 (5:19).



В 10-м туре 18-19 июля встречаются: «Кауно Жальгирис» - «Ритеряй», «Панявежис» - «Жальгирис», «Банга» - «Судува».



«Кауно Жальгирис» – «Банга» (Гаргждай) – 2:0 (голы: К.Шилкайтис, 31, 70). 452 зрителя.«Панявежис» – «Ритеряй» (Вильнюс) – 2:1 (Т.Элёшюс, 23, И.Кружикас, 55 – Д.Казлаускас, 76 - с пен.). Удаление: Х.Фигуередо, 63 – «Панявежис». 680 зрителей.«Жальгирис» (Вильнюс) – «Судува» (Мариямполе) – 4:0 (Г.Матулявичюс, 37, «Жальгирис» - в свои ворота, Р.Эннин, 63, Ф.Киеремех, 70, Х.Видмон, 90+6). 1000 зрителей.1. Михрет Топчагич («Судува») – 4 гола, 2-3. Йосип Тадич («Судува»), Рихлорд Эннин («Жальгирис»), Эммануэль Давид («Кауно Жальгирис») – по 3 гола.1. «Судува» - 22 очка (разница мячей – 14:7), 2. «Жальгирис» - 17 (20:5), 3. «Кауно Жальгирис» - 15 (13:6), 4. «Банга» - 9 (6:6), 5. «Панявежис» - 7 (6:19), 6. «Ритеряй» – 5 (5:19). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: чемпионат Литвы по футболу, футбол, Литва, результаты матчей, Лига А, "Жальгирис" — статья прочитана 57 раз Комментарии