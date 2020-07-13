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Адреналин для чемпионата

Фото: alyga.lt




В девятом туре литовского футбольного первенства случилось то, что все так долго ждали. Впрочем, за исключением болельщиков действующего чемпиона, такого события точно не ожидавших.

И дело здесь не в том, что «Судува» наконец-то проиграла, сделав чемпионат страны ещё более интересным, а в том, как она проиграла в Вильнюсе.

0:4 – это, пожалуй, многовато.

Однако, такая пощёчина явно вызовет прилив адреналина у футболистов «Судувы», которые в ближайших матчах наверняка постараются доказать случайность вильнюсского разгрома.

Будем надеяться, что недостатка в адреналине в ближайших матчах не будут испытывать и футболисты «Жальгириса».

Чемпионат Литвы по футболу-2020
9-й тур

«Кауно Жальгирис» – «Банга» (Гаргждай) – 2:0 (голы: К.Шилкайтис, 31, 70). 452 зрителя.

«Панявежис» – «Ритеряй» (Вильнюс) – 2:1 (Т.Элёшюс, 23, И.Кружикас, 55 – Д.Казлаускас, 76 - с пен.). Удаление: Х.Фигуередо, 63 – «Панявежис». 680 зрителей.

«Жальгирис» (Вильнюс) – «Судува» (Мариямполе) – 4:0 (Г.Матулявичюс, 37, «Жальгирис» - в свои ворота, Р.Эннин, 63, Ф.Киеремех, 70, Х.Видмон, 90+6). 1000 зрителей.



Бомбардиры: 1. Михрет Топчагич («Судува») – 4 гола, 2-3. Йосип Тадич («Судува»), Рихлорд Эннин («Жальгирис»), Эммануэль Давид («Кауно Жальгирис») – по 3 гола.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 22 очка (разница мячей – 14:7), 2. «Жальгирис» - 17 (20:5), 3. «Кауно Жальгирис» - 15 (13:6), 4. «Банга» - 9 (6:6), 5. «Панявежис» - 7 (6:19), 6. «Ритеряй» – 5 (5:19).

В 10-м туре 18-19 июля встречаются: «Кауно Жальгирис» - «Ритеряй», «Панявежис» - «Жальгирис», «Банга» - «Судува».

Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: чемпионат Литвы по футболу, футбол, Литва, результаты матчей, Лига А, "Жальгирис"
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добавлена сегодня, 13 июля, 18:40

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