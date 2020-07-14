В Британии уроженка Литвы умерла после укола витаминов, подаренных мужем 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Игорь Зарембо



Сообщается, что сделала инъекцию также медработник из Литвы. Пока, по данным полиции, объяснений произошедшему нет, поскольку результаты вскрытия оказались непоказательными. Уроженка Литвы умерла впала в бессознательное состояние, а затем умерла после того, как ей был сделан внутривенный укол витаминов, сообщает



ЧП произошло в конце июня в районе Форест Гейт в восточной части Лондона.



Муж Альгирдас подарил своей жене, 63-летней Рите Саугунене курс витаминов за 400 фунтов (более 445 евро). Сначала Саугунене почувствовала себя нехорошо, затем потеряла сознание, а позже скончалась. Сообщается, что сделала инъекцию также медработник из Литвы. Пока, по данным полиции, объяснений произошедшему нет, поскольку результаты вскрытия оказались непоказательными. Уроженка Литвы умерла впала в бессознательное состояние, а затем умерла после того, как ей был сделан внутривенный укол витаминов, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на британское издание The Daily Mail.ЧП произошло в конце июня в районе Форест Гейт в восточной части Лондона.Муж Альгирдас подарил своей жене, 63-летней Рите Саугунене курс витаминов за 400 фунтов (более 445 евро). Сначала Саугунене почувствовала себя нехорошо, затем потеряла сознание, а позже скончалась. Спустя день после гибели Саугунене по подозрению в непреднамеренном убийстве была арестована терапевт Дайва Скацковине. Как отмечается, у 54-летней Скацковине был опыт работы, однако она не прошла сертификацию в Великобритании.



Как заявили в полиции, произошедшее пока необъяснимо, поскольку результаты вскрытия оказались непоказательными.



Как отмечается, препарат, который Скацковине ввела своей пациентке, мог быть произведен в Литве.



Несмотря на то, что подобные витаминные курсы используют и звезды, Британский фонд питания уже предупреждал о том, что они могут быть опасны. lt.sputniknews.ru Категории: здоровье, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: смерть, витамины, инъекция — статья прочитана 194 раза Комментарии