Литва направляет в США средства защиты для борьбы с COVID-19 /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В среду из Литвы в США отправится партия средств защиты для борьбы с COVID-19, сообщил в понедельник МИД.



На средства, выделенные правительством Литвы, куплено 11,4 тыс. щитков для лица, которые изготовала компания Medienos era, более 10,7 тыс. защитных одноразовых халатов, выпущенных предприятием Interscalit, и более 19,6 тыс. различного медоборудования для легких производства Intersurgical.



На гуманитарную помощь США правительство Литвы выделило из своего резерва 100 тыс. евро.



Как сообщает МИД, эти средства защиты предназначены для медиков и работников других служб штата Пенсильвания.



В связи с отправкой гумпомощи во вторник состоится мероприятие с участием вице-министра иностранных дел Далюса Чекуолиса, посла США в Литве Роберта Гилкриста и др. В среду из Литвы в США отправится партия средств защиты для борьбы с COVID-19, сообщил в понедельник МИД.На средства, выделенные правительством Литвы, куплено 11,4 тыс. щитков для лица, которые изготовала компания Medienos era, более 10,7 тыс. защитных одноразовых халатов, выпущенных предприятием Interscalit, и более 19,6 тыс. различного медоборудования для легких производства Intersurgical.На гуманитарную помощь США правительство Литвы выделило из своего резерва 100 тыс. евро.Как сообщает МИД, эти средства защиты предназначены для медиков и работников других служб штата Пенсильвания.В связи с отправкой гумпомощи во вторник состоится мероприятие с участием вице-министра иностранных дел Далюса Чекуолиса, посла США в Литве Роберта Гилкриста и др. * * *



Во вторник в Вильнюсе проводили в США первую партию средств защиты для борьбы с коронавирусом.



"Это символический жест солидарности и дружбы – отправляемые из Литвы средства для борьбы с пандемией COVID-19 поступят в Пенсильванию", – сообщил BNS вице-министр иностранных дел Литвы Делюс Чекуолис.



Он вместе с послом США в Литве Робертом Гилкристом во вторник на одном из столичных логистических центров недалеко от аэропорта проводил первую партию защитных щитков для лица. На партии помощи были наклейки Stronger together ("Сильнее вместе").



"Наши связи с Пенсильванией исторические, поскольку это второй штат после Иллинойса, в котором много литовских эмигрантов. У нашей армии есть тесные связи с Пенсильванской национальной гвардией", – сказал литовский дипломат.



Первая партия медицинских средств защиты будет доставлена самолетами и прибудет в Литву 20 июля, основная часть груза будет доставлена водными путями и достигнет адресата в течение месяца.



"Это много значит для нашего посольства – американцев, которые каждый день работают в Литве (...) Этот подарок много значит для США, спасибо Литве", – сказал BNS посол США.



Он также зачитал благодарность губернатора Пенсильвании министру иностранных дел Литвы Линасу Линкявичюсу.



"Преданность жителей Литвы в помощи Пенсильвании в критическое время особо ценна", – сказал Р. Гилкрист. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: США, помощь, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 475 раз Комментарии