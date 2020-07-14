Истребители НАТО один раз сопроводили самолет ВВС России 🔊 Воспроизвести



Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе один раз поднялись в воздух, чтобы сопроводить российский самолет.



Как сообщило в понедельник Минобороны, 6 июля истребители сопроводили истребитель Су-27, летевший из Калининградской области на материковую часть России.



Он летел с отключенным транспондером, без плана полета, не поддерживал связь с региональным центром управления полетами.



Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе один раз поднялись в воздух, чтобы сопроводить российский самолет.Как сообщило в понедельник Минобороны, 6 июля истребители сопроводили истребитель Су-27, летевший из Калининградской области на материковую часть России.Он летел с отключенным транспондером, без плана полета, не поддерживал связь с региональным центром управления полетами.Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии