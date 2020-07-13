|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Маски вернутся, если будет 15 случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей – А. Верига
Требование носить маски снова будет рассмотрено, если заболеваемость коронавирусом выйдет не такой уровень, начиная с которого рекомендуется изолироваться - более 15 случаев на 100 тыс. жителей, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
"Сейчас необходимости в этом нет, но если мы достигнем таких показателей, какие устанавливаем для других стран, по возвращении откуда рекомендуется самоизоляция, то есть, как минимум 16 случаев на 100 тыс. жителей, (...) то придется возвращаться к обязательному требованию носить маски", - сказал BNS министр.
По его словам, это необязательно означает, что снова будет объявлен карантин. Сразу требование надевать маски будет в отношении общественного транспорта, магазинов и мест скопления людей.
"Мы готовы, если понадобится, вернуться к определенным мерам - я говорил, что сначала вернемся к тем, которые минимально осложняют жизнь людей или экономику - это маски, дистанция и тому подобное", - сказал министр.
Средний показатель заболеваемости коронавирусом в Литве сейчас составляет 1,9 случая на 100 тыс. жителей.
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|