У «Аринушки» - новый компакт-диск 🔊 Воспроизвести Вышел в свет новый СД Литовского камерного оркестра и ансамбля «Аринушка»











Вот уже 10 лет, развивая, поддерживая и продолжая многонациональные культурные традиции, Центр фольклора и этнографии национальных общин Литвы инициирует появление и представление новых произведений в стиле world music, в которых увековечены самые яркие примеры музыкального фольклора разных народов.



Успешное сотрудничество с композиторами А. Дойниковым, Г. Римкусом Римкявичусом, Й. Юркунасом, Л. Римшой, А. Мартинайтисом, З. Бружайте, А. Шендеровым, Л. Вилкончюсом раскрыли огромный потенциал фольклора, как идейного творческого источника.



Культурное многообразие, возрождающееся через фольклорные мелодии, ритмы, поэтику разных народов Литвы и новые формы современной музыки, желание поддержать молодёжь в стремлении познать историю своего народа, его традиционную культуру – вот главная цель организаторов. И сегодня Центр фольклора и этнографии национальных общин Литвы дарит слушателям Литвы и зарубежья новый компакт диск с записями двух своих проектов – произведений знаменитых литовских композиторов Альгирдаса Мартинайтиса и Линаса Римши «Сага о жизни», а также оркестровую версию мистерии «Старая вера», написанных для фестиваля «Покровские колокола», где они и прозвучали в первый раз. Успешное сотрудничество с композиторами А. Дойниковым, Г. Римкусом Римкявичусом, Й. Юркунасом, Л. Римшой, А. Мартинайтисом, З. Бружайте, А. Шендеровым, Л. Вилкончюсом раскрыли огромный потенциал фольклора, как идейного творческого источника.Культурное многообразие, возрождающееся через фольклорные мелодии, ритмы, поэтику разных народов Литвы и новые формы современной музыки, желание поддержать молодёжь в стремлении познать историю своего народа, его традиционную культуру – вот главная цель организаторов. И сегодня Центр фольклора и этнографии национальных общин Литвы дарит слушателям Литвы и зарубежья новый компакт диск с записями двух своих проектов – произведений знаменитых литовских композиторов Альгирдаса Мартинайтиса и Линаса Римши «Сага о жизни», а также оркестровую версию мистерии «Старая вера», написанных для фестиваля «Покровские колокола», где они и прозвучали в первый раз.











В 2015 г. была создана оркестровая версия произведения, обогатившая его средствами музыкальной выразительности и новыми частями. Произведение неоднократно исполнялось в Литовской национальной филармонии с Литовским камерным оркестром, а также Российским государственным академическим камерным оркестром под управлением Алексея Уткина.



В декабре 2016 года оркестровая версия «Старой веры» с большим успехом была представлена ансамблем «Аринушка» и Камерным оркестром Российской академии музыки имени Гнесиных в Большом зале РАМ имени Гнесиных в Москве. Концерт был приурочен к 25-летию восстановления дипломатических отношений России и Литвы.



В 2017 г., в рамках программы празднования Дня восстановления независимости Литовской Республики, оркестровая версия «Старой веры» прозвучала в Концертном зале «Яани Кирик» (Санкт-Петербург), на этот раз - с Молодёжным симфоническим оркестром имени А. Р. Паулавичюса.



В декабре 2019 года по приглашению Международного Культурного Центра «Интеграция XXI» «Аринушка», вместе с Симфоническим оркестром Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили исполнили «Старую веру» в Большом зале Тбилисской государственной консерватории.



Произведение Альгирдаса Мартинайтиса «Сага о жизни» для камерного оркестра и фольклорного ансамбля состоит из трёх частей, символизирующих этапы жизни человека: молодость – радости весны, свадьба; зрелость – летние работы и праздники; старость – осень, когда взвешиваются поступки всей жизни человека.











В произведении автор акцентирует вокальную театральность, выразительность песенного текста, предоставляя исполнителям сценическую свободу и тем самым подчёркивая черты русского народного характера.



Это кантата в стиле World musiс, в которой стихийные, озорные русские народные песни переплетаются со статичными, «судьбоносными» музыкальными вставками, характерными произведениям крупной формы вокальной музыки – кантатам и ораториям. Такие примеры уже существуют в произведениях композиторов XX века – Карла Орфа, Валерия Гаврилина, Карла Дженкинса.



Премьеру мистерии «Сага о жизни», представленную Литовским камерным оркестром, ансамблем «Аринушка», певцами Рафаилом Карписом и Эвелиной Сашенко на фестивале «Покровские колокола», зрители встретили с восторгом.



Организаторы выражают благодарность за помощь в выпуске компакт-диска: Министерству культуры Литовской Республики, Совету по культуре Литвы, Литовскому национальному радио и телевидению, AGATA. Мистерия «Старая вера» Линаса Римши с большим успехом была представлена в рамках программы «Вильнюс - культурная столица Европы 2009» в зале Литовской национальной филармонии, а затем и в Национальном драматическом театре Литвы, Московском Международном доме музыки.В 2015 г. была создана оркестровая версия произведения, обогатившая его средствами музыкальной выразительности и новыми частями. Произведение неоднократно исполнялось в Литовской национальной филармонии с Литовским камерным оркестром, а также Российским государственным академическим камерным оркестром под управлением Алексея Уткина.В декабре 2016 года оркестровая версия «Старой веры» с большим успехом была представлена ансамблем «Аринушка» и Камерным оркестром Российской академии музыки имени Гнесиных в Большом зале РАМ имени Гнесиных в Москве. Концерт был приурочен к 25-летию восстановления дипломатических отношений России и Литвы.В 2017 г., в рамках программы празднования Дня восстановления независимости Литовской Республики, оркестровая версия «Старой веры» прозвучала в Концертном зале «Яани Кирик» (Санкт-Петербург), на этот раз - с Молодёжным симфоническим оркестром имени А. Р. Паулавичюса.В декабре 2019 года по приглашению Международного Культурного Центра «Интеграция XXI» «Аринушка», вместе с Симфоническим оркестром Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили исполнили «Старую веру» в Большом зале Тбилисской государственной консерватории.Произведение Альгирдаса Мартинайтиса «Сага о жизни» для камерного оркестра и фольклорного ансамбля состоит из трёх частей, символизирующих этапы жизни человека: молодость – радости весны, свадьба; зрелость – летние работы и праздники; старость – осень, когда взвешиваются поступки всей жизни человека.В произведении автор акцентирует вокальную театральность, выразительность песенного текста, предоставляя исполнителям сценическую свободу и тем самым подчёркивая черты русского народного характера.Это кантата в стиле World musiс, в которой стихийные, озорные русские народные песни переплетаются со статичными, «судьбоносными» музыкальными вставками, характерными произведениям крупной формы вокальной музыки – кантатам и ораториям. Такие примеры уже существуют в произведениях композиторов XX века – Карла Орфа, Валерия Гаврилина, Карла Дженкинса.Премьеру мистерии «Сага о жизни», представленную Литовским камерным оркестром, ансамблем «Аринушка», певцами Рафаилом Карписом и Эвелиной Сашенко на фестивале «Покровские колокола», зрители встретили с восторгом.Организаторы выражают благодарность за помощь в выпуске компакт-диска: Министерству культуры Литовской Республики, Совету по культуре Литвы, Литовскому национальному радио и телевидению, AGATA. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: Центр фольклора и этнографии национальных общин Литвы, компакт-диск — статья прочитана 147 раз Комментарии