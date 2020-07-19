«Следуй за мной» 🔊 Воспроизвести



GPI представляет



Признайся, сколько раз тебя посещали мечты об идеальной жизни инфлюенсера (человек, который присутствует в соцсетях и извлекают из этого какую-либо выгоду), безумных приключениях, о твоих безупречных фотографиях в соцсетях и миллионах поклонников, каждую секунду следящих за твоей жизнью...



Если так, то этот фильм для тебя! С 24 июля на большие экраны Литвы выходит новый триллер ужасов режиссёра картины «Клаустрофобия» Уилла Верника – «Следуй за мной».



Звезда соцсетей Колл (акт. Аллен Кигэн) – привлекательный молодой человек, жаждущий приключений. Каждый его пост в соцсетях собирает миллионы просмотров. Бросая судьбе невероятные вызовы, переворачивая весь мир с ног на голову, этот безумец будоражит нервы всем своим поклонникам. Признайся, сколько раз тебя посещали мечты об идеальной жизни инфлюенсера (человек, который присутствует в соцсетях и извлекают из этого какую-либо выгоду), безумных приключениях, о твоих безупречных фотографиях в соцсетях и миллионах поклонников, каждую секунду следящих за твоей жизнью...Если так, то этот фильм для тебя! С 24 июля на большие экраны Литвы выходит новый триллер ужасов режиссёра картины «Клаустрофобия» Уилла Верника – «Следуй за мной».Звезда соцсетей Колл (акт. Аллен Кигэн) – привлекательный молодой человек, жаждущий приключений. Каждый его пост в соцсетях собирает миллионы просмотров. Бросая судьбе невероятные вызовы, переворачивая весь мир с ног на голову, этот безумец будоражит нервы всем своим поклонникам. Поддавшись соблазну очередного приключения, Колл с компанией друзей отправляется в путешествие через Атлантику в огромный мегаполис, где должен будет снят самый большой эксперимент в его жизни.



Комната ужаса – ничего особенного, Колл повидал сотни таких, однако та, которую ему предстоит посетить, – совершенно другая.



Гостеприимно принятая местным олигархом компания вскоре оказывается в сыром и тёмном лабиринте, где молодых людей ожидает ловушка. Вырваться отсюда не было и не будет никакой возможности.



Ты заживо сгниёшь здесь в заточении, сойдёшь с ума от дикой боли, будешь смотреть, как умирают твои друзья, а твоя девушка буквально рядом… за стеной из закалённого стекла, но ты не можешь до неё дотронуться, ты лишь можешь смотреть, как она тонет, кричит и задыхается...



Настенные часы будут отсчитывать последние минуты твоей жизни, вселяя надежду на спасение, однако всё бессмысленно...



Неужели ради этой реальности проходила твоя жизнь? Неужели именно ради этого стоило нестись на другой конец света, чтобы удивить миллионы подписчиков, день и ночь наблюдающих за твоей жизнью? Что, если ты участвуешь в игре, правил которой не знаешь и ничего не можешь контролировать?.. Что, если ты - тот, над кем проводит эксперимент тайное общество психопатов, а за твоей экзекуцией в режиме онлайн наблюдают миллионы таких же безумцев...



Леденящая кровь реальность, где тебя еще не было, - «Следуй за мной» на больших экранах с 24 июля.



СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ („FOLLOW ME“)



ПРЕМЬЕРА В ЛИТВЕ: 2020 07 24



РЕЖИССЕР: Will Wernick



АКТЕР: Аллен Кигэн („Милые обманщицы“, „Зеровилль“), Холлэнд Роден („Анатомия страсти“),



Кимберли Куинн („Анатомия страсти“) и др.



СТРАНА: Голландия



ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: N- 16



ЖАНР: ужас



ANONSAS: https://youtu.be/xbwzGGgzxyQ Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Следуй за мной» — статья прочитана 129 раз Комментарии