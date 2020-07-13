Г. Науседа: Круонисская ГЭС не будет использоваться для резервных нужд БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Посетивший в понедельник Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию (КГЭС) президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что этот объект не может использоваться для резервных нужд Белорусской АЭС (БелАЭС). Он добавил, что поспешное введение БелАЭС в эксплуатацию поставит под угрозы весь регион.



"Мне было важно выяснить, может ли КГЭС использоваться как резерв для БелАЭС. Я получил все заверения, что и в техническом, и в юридическом смысле этого слова данный объект не будет использоваться как резерв для БелАЭС. Это значит, что строителям БелАЭС придется искать резерв в других местах", - сказал президент журналистам в Кайшядорском районе.



"В любом случае следует совершенно четко констатировать, что сейчас мы не видим никаких предпосылок того, что эта АЭС может работать безопасно. Ее функционирование или чересчур поспешный ввод в эксплуатацию поставит под угрозу не только безопасность сопредельных государств региона, но и сам народ и государство Беларуси", - добавил он.



Президент назвал КГЭС одним из важнейших элементов энергосистемы Литвы. КГЭС играет очень важную роль в обеспечении надежного функционирования энергосистемы Литвы.



КГЭС - единственная такая электростанция в странах Балтии, она балансирует выработку электроэнергии, обеспечивает аварийный резерв энергосистемы Литвы, может в течение пяти минут запуститься после системной аварии. Посетивший в понедельник Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию (КГЭС) президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что этот объект не может использоваться для резервных нужд Белорусской АЭС (БелАЭС). Он добавил, что поспешное введение БелАЭС в эксплуатацию поставит под угрозы весь регион."Мне было важно выяснить, может ли КГЭС использоваться как резерв для БелАЭС. Я получил все заверения, что и в техническом, и в юридическом смысле этого слова данный объект не будет использоваться как резерв для БелАЭС. Это значит, что строителям БелАЭС придется искать резерв в других местах", - сказал президент журналистам в Кайшядорском районе."В любом случае следует совершенно четко констатировать, что сейчас мы не видим никаких предпосылок того, что эта АЭС может работать безопасно. Ее функционирование или чересчур поспешный ввод в эксплуатацию поставит под угрозу не только безопасность сопредельных государств региона, но и сам народ и государство Беларуси", - добавил он.Президент назвал КГЭС одним из важнейших элементов энергосистемы Литвы. КГЭС играет очень важную роль в обеспечении надежного функционирования энергосистемы Литвы.КГЭС - единственная такая электростанция в странах Балтии, она балансирует выработку электроэнергии, обеспечивает аварийный резерв энергосистемы Литвы, может в течение пяти минут запуститься после системной аварии. BNS Категории: в Европе, политика, экономика Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 79 раз Комментарии