Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Домашние хозяйства Литвы накопили в среднем имущества на сумму в 84,3 тыс. евро – почти на две трети меньше, чем средний показатель по Европе, который составляет 229,2 тыс. евро, однако показатель имущественного неравенства является одним из самых низких в Европе, свидетельствуют данные европейского исследования финансов и потребления домашних хозяйств.



Разница накопленного имущества домашних хозяйств в Литве и в Европе не удивляет, поскольку во второй половине минувшего века жители старожилов Евросоюза накапливали имущество в условиях рыночной экономики, а в Литве и в других постсоветских странах – в условиях плановой экономики, говорится в сообщении Банка Литвы (Центробанка), принимавшего участие в исследовании. Домашние хозяйства Литвы накопили в среднем имущества на сумму в 84,3 тыс. евро – почти на две трети меньше, чем средний показатель по Европе, который составляет 229,2 тыс. евро, однако показатель имущественного неравенства является одним из самых низких в Европе, свидетельствуют данные европейского исследования финансов и потребления домашних хозяйств.Разница накопленного имущества домашних хозяйств в Литве и в Европе не удивляет, поскольку во второй половине минувшего века жители старожилов Евросоюза накапливали имущество в условиях рыночной экономики, а в Литве и в других постсоветских странах – в условиях плановой экономики, говорится в сообщении Банка Литвы (Центробанка), принимавшего участие в исследовании. Распределение имущества показывает, что 40% наиболее бедных домашних хозяйств в Литве накопили больше имущества, чем 40% наиболее бедных домашних хозяйств в большинстве других странах Европы. Среднее литовское домашнее хозяйство, попадающее в 20% наиболее бедных, накопило имущества на 8,5 тыс. евро, а у среднего домашнего хозяйства еврозоны, входящего в 20% наиболее бедных, задолженности превышают стоимость имущества, поэтому чистый имущественный баланс составляет минус 4,5 тыс. евро.



По данным ЦБ, еще одним фактом, который выделяет Литву из других стран Европы, является небольшая доля (10,4%) домашних хозяйств, которые приобрели жилье в кредит, а у 6,8% нет собственного жилья, при этом целых 82,8% домашних хозяйств обладают жильем, приобретенным без кредита. В еврозоне в среднем лишь у 39,8% домашних хозяйств есть собственное жилье, приобретенное без кредита, а 20,5% приобрели его в кредит.



С учетом данных европейских стран, очевидно, что основная часть имущества накоплено в форме недвижимого имущества. Эта тенденция выявляется и в Литве – в ней целых 93,2% жителей проживают в собственном жилье, и это крупнейший показатель среди всех стран еврозоны. Один из самых низких показателей в Германии – в ней лишь 43,9% проживают в собственном жилье, а общий показатель в еврозоне достигает 60,2%.



Важность нефинансового имущества демонтирует тот факт, что 81,7% жителей накапливают имущество в форме недвижимости, а финансовое имущество составляет всего лишь 4,3% всего имущества (прочее имущество – бизнес или автомобили). В зоне евро в среднем у 67,6% жителей имущество состоит из недвижимости, а финансовое имущество составляет 19,1%.



Одна из популярнейших единиц измерения неравенства – коэффициент Джини, установленные на основании предоставленных Литвой данных, составляет 0,589, между тем, в странах еврозон коэффициент Джини достигает 0,695 (больший показатель свидетельствует о большей степени расслоения в обществе).



По утверждению Центробанка, достаточно неожиданные результаты исследования неравенства, по которым Литва все еще среди стран Европы, где это неравенство самое высокое. По большой разнице в доходах и достаточно малой разнице в имущественном неравенстве Литва оказывает наряду с Грецией и Италией. На противоположной стороне расходятся такие страны, как Германия, Кипр, Австрия и Нидерланды – в них велико имущественное неравенство, однако неравенство в доходах мало.



В других Балтийских странах, Латвии и Эстонии, распределение доходов между домашними хозяйствами несколько более равномерно, чем в Литве, однако в них гораздо больше имущественное неравенство. Наиболее близки к балансу Словакия, Польша и Словения, в них фиксируются достаточно низкие имущественное расслоение и неравенство в доходах.



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В июне показатель зарегистрированной безработицы в Литве составил 12,1% и был на 2,1% больше, чем в мае, свидетельствуют данные Службы занятости. При этом служба отмечает, спрос на рабочую силу, который катастрофически упал в условиях объявленной экстремальной ситуации и карантина, начинает расти.



По данным на 1 июля, в целом в стране было зарегистрировано 208,1 тыс. лиц, без работы – на 69,6 тыс. больше, чем год назад и на 4,4 тыс. больше, чем в начале июня этого года.



В июне в службу занятости обратились 28 тыс. безработных – на 31,4% больше, чем в мае.



Служба утверждает, что за месяц потребность в работниках выросла на 26,3% и приблизилась к уровню прошлого года. Больше всего предложений зарегистрировали работники сектора услуг – 63%. Каждое четвертое рабочее место (20,3%) – в промышленности, в строительном секторе – 12%, в сельском хозяйстве – 4,7%.



За месяц показатель трудоустройства вырос на 30,1%. За месяц служба помогла трудоустроиться 18,9 тыс. лиц – на 42,3% больше, чем в июне прошлого года.



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Снижение оптовой цены на электроэнергию в странах Балтии фиксируется вторую неделю подряд. Это обусловлено преимущественно увеличением взаимных потоков электроэнергии, в том числе из Северных государств, сообщила компания энергоснабжения Elektrum Lietuva.



После того, как на прошлой неделе электроэнергия в Литве подешевела на 7%, в Латвии - на 9%, а в Эстонии - на 6%, оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии пришла в соответствие и была 30,17 евро за мегаватт-час.



Общее потребление в странах Балтии 6–12 июля упало на 3% до 448 гигаватт-часов. За неделю страны Балтии вместе взятые выработали 48% необходимой им электроэнергии. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии