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Пошлина возмездия. Новости от FITZROY на 13 июля

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США ответили Франции, поддержав “войну пошлин”

Обещанного 17 лет ждут: Венеция опробовала свою плотину

Сон — в руку и в кошелёк

В германском правительстве работал шпион

Зеков в Калифорнии освободят досрочно, чтоб не заболели

Поляки избрали президента, ЕС всплакнул о судьбе ЛГБТ

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 87 раз
добавлена сегодня, 13 июля, 13:27

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