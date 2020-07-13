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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Пошлина возмездия. Новости от FITZROY на 13 июля
США ответили Франции, поддержав “войну пошлин”
Обещанного 17 лет ждут: Венеция опробовала свою плотину
Сон — в руку и в кошелёк
В германском правительстве работал шпион
Зеков в Калифорнии освободят досрочно, чтоб не заболели
Поляки избрали президента, ЕС всплакнул о судьбе ЛГБТ
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Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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