Г. Ландсбергис после выборов пока не видит возможности работать только с ИАПЛ-СХС 🔊 Воспроизвести Председатель СО-ХД Г. Ландсбергис



Председатель крупнейшей оппозиционной партии Литвы Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛСХД) Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что возглавляемые им консерваторы после выборов готовы работать в коалиции со всеми политическими силами, программные положения которых будут совпадать с партийными, за исключением Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).



"Сегодня мы готовы по программам, согласованию программ, со всеми партиями, которые есть в государстве – посмотрим, кого поддержат избиратели", – сказал Г. Ландсбергис журналистам в субботу после заседания совета партии.



По его словам, в будущем сейме может быть большое разнообразие партий – от трех до восьми, однако красная линия в возможности работать вместе сейчас проведена только перед фракцией ИАПЛ-СХС, член которой Ирина Розова избежала импичмента по обвинениям с тайных связях с российскими дипломатами. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Литвы Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛСХД) Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что возглавляемые им консерваторы после выборов готовы работать в коалиции со всеми политическими силами, программные положения которых будут совпадать с партийными, за исключением Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС)."Сегодня мы готовы по программам, согласованию программ, со всеми партиями, которые есть в государстве – посмотрим, кого поддержат избиратели", – сказал Г. Ландсбергис журналистам в субботу после заседания совета партии.По его словам, в будущем сейме может быть большое разнообразие партий – от трех до восьми, однако красная линия в возможности работать вместе сейчас проведена только перед фракцией ИАПЛ-СХС, член которой Ирина Розова избежала импичмента по обвинениям с тайных связях с российскими дипломатами. "Вероятно, не ошибусь, сказав, что в сейме есть фракция, в которой есть коллега, практически избежавшая импичмента, хотя она, зная, сотрудничала с российскими секретными службами. Я не решусь называть такое действие укрепляющим государство, это тот водораздел, это Большой Каньон в политике", – сказал лидер консерваторов.



У него также есть "большие сомнения" в отношении возможностей еще одной партии правящей коалиции попасть в сейм – Литовской социал-демократической трудовой партии.



"Аграрии, я думаю, также будут иной партией. Честно говоря, я бы при оценке их стороны не был бы оптимистом, ведь постэпидемическая радость может долго не продлиться. Мы видим, как в других государствах, когда стихают эмоции, люди, осмелев, выходят на улицу и начинают думать о выборах совершенно иначе. Давайте посмотрим, что решат избиратели", – отметил он.



Выборы в сейм состоятся 11 октября.



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Крупнейшая оппозиционная партия Литвы Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛСХД, консерваторы) в субботу утвердили список кандидатов в сейм после окончательной коррекции лидеров списка Игнриды Шимоните и Габриэлюса Ландсбергиса.



После некоторых коррекций в двадцатку лидеров вошли бывший временный ректор Каунасского технологического университета Юргита Шюгждинене, бывшая европарламентарий Лайма Андрикене, член сейма Айсте Гедвилене.



"Я бы очень хотела, чтобы наш список и наша фракция в будущем были бы как можно более похожими на наше общество. И если в нашем обществе половина мужчин и половина женщин, я бы хотела добиться, чтобы и в первой двадцатке было бы столько же женщин, сколько можно по правилам", – пояснила И. Шимоните решение.



Она также подчеркнула, что все одномандатники партии подняты в списке на позиции с 73 до 115-ой.



В окончательную 20-ку после И. Шимоните и Г. Ландсбергиса вошли члены сейма Лауринас Касчюнас (3), Радвиле Моркунайте-Микуленене (4), Паулюс Саугдаргас (5), Арвидас Анушаускас (6), Агне Билотайте (7), Аудронюс Ажубалис (8), Й.Шюгждиненен (9), Юргис Разма (10), Моника Навицкене (11), Жигимантас Павилёнис (12), Витаутас Юозапайтис (13), Дайнюс Крейвис (14), Лайма Андрикене (15), Милокас Маяускас (16), Антанас Матулас (17), Гитаре Скайсте (18), Казис Старкявичюс (19) и А. Гедвилене (20).



Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, депутаты, Габриэлюс Ландсбергис География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии