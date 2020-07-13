Загрузка... Реакция в Литве на победу Анджея Дуды Польше 🔊 Воспроизвести



Литва надеется, что после президентских выборов в Польше будут сохранены достигнутые интенсивность и качество сотрудничества, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



"Нам следует подождать официальных результатов с выводами, поздравлениями, мы видим, что борьба была очень напряженной, но мы уже заявляли и ранее – кто бы не был избран президентом Польши, мы очень надеемся сохранить и уровень, и интенсивность, и качество контактов, ведь это очень важна для национальных интересов наших обеих стран", – заявил в понедельник BNS Л. Линкявичюс.



Опубликованные в понедельник предварительные результаты демонтируют, что на президентских выборах нынешний президент консервативных взглядов Анджей Дуда с небольшим перевесом победил мэра Варшавы либеральных взглядов Рафала Тшасковского. Литва надеется, что после президентских выборов в Польше будут сохранены достигнутые интенсивность и качество сотрудничества, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс."Нам следует подождать официальных результатов с выводами, поздравлениями, мы видим, что борьба была очень напряженной, но мы уже заявляли и ранее – кто бы не был избран президентом Польши, мы очень надеемся сохранить и уровень, и интенсивность, и качество контактов, ведь это очень важна для национальных интересов наших обеих стран", – заявил в понедельник BNS Л. Линкявичюс.Опубликованные в понедельник предварительные результаты демонтируют, что на президентских выборах нынешний президент консервативных взглядов Анджей Дуда с небольшим перевесом победил мэра Варшавы либеральных взглядов Рафала Тшасковского. По предварительным данным Государственной избирательной комиссии из 99,7% участков, во втором туре президентских выборов А. Дуда набрал 51,21% голосов избирателей, а Р. Тшасковский – 48,79% голосов.



"Мы уважаем любое решение, для нас важно то, чтобы было сохранено созданное. Я говорю не только об интенсивности контактов, но и о стратегических проектах, например, если говорить об обороне и безопасности, в контексте НАТО мы находимся в одном сегменте – страны Балтии и Польша. Мы просто обязаны сохранить все то, что сделано на двухсторонней основе", – сказал глава МИД Литвы, комментируя результаты выборов в соседней стране.



По его словам, дальнейшее сотрудничество также планируется обсудить сразу же – еще на этой неделе премьер-министр Саулюс Сквернялис отправится с несколькими министрами в Польшу для участия в праздновании 610-летия Грюнвальдской битвы, где запланированы и двухсторонние встречи, намечен и визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Польшу.



"Очень символично, что премьер с четырьмя министрами отправляется в Варшаву, будут встречи с премьером, с президентом А. Дудой будет повод обсудить эти свежие впечатления, а 15 числа прибудет и президент (Г. Науседа), и все мы примем участие в торжествах по случаю 610-летия Грюнвальдской битвы. Это также демонтирует, насколько мы связаны историей, и не только историей, но и борьбой с пропагандой, ложными новостями (...) в этом мы с Польшей одни из наиболее близких соратников", – отметил Л. Линкявичюс.



Глава Литовского государства Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквернялис на этой неделе отправятся в Польшу на торжества по случаю 610-летия Грюнвальдской битвы.



Премьер отправится в Польшу на день раньше, во вторник, когда намечена его встреча с польским премьером Матеушем Моравецким.



Грюнвальдская битва произошла 15 июля 1410 года, она стала одним из крупнейших сражений средневековой Европы. В ходе битвы объединенные силы Великого Княжества Литовского и Польского Королевства, под командованием Витовта и Ягайло, разгромили Тевтонский Орден крестоносцев.



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Если президент Польши Анджей Дуда будет избран на второй срок полномочий, то отношения Польши и Евросоюза (ЕС) останутся напряженными, считает экономист Нериюс Нумавичюс.



По его словам, в отношениях Литвы и Польши ничего нового ожидать не стоит.



"Результат этих выборов больше повлияет не на литовско-польские отношения, а на отношения Польши с ЕС, поскольку в случае победы оппонента А. Дуды (Рафала Тшасковского – BNS) можно было бы надеяться на более слаженное сотрудничество с ведомствами ЕС. Не секрет, что в последнее пятилетия отношения Польши и ЕС были очень напряженными, были разногласия по многим аспекта, были начаты различные расследования о верховенстве права, о свободе СМИ в Польше, поэтому вероятно, что на этом фронте ничего значительно не изменится", – сказал BNS экономист банка Swedbank.



"Сохраняется не очень хороший status quo, и далее, вероятно, мы будем видеть, что соглашения и проекты ЕС будут реализовываться с трудом, переговорные процессы могут быть сложнее", – добавил он.



Опубликованные в понедельник предварительные результаты демонтируют, что на президентских выборах нынешний президент консервативных взглядов Анджей Дуда с небольшим перевесом победил мэра Варшавы либеральных взглядов Рафала Тшасковского.



По предварительным данным Государственной избирательной комиссии из 99,7% участков, во втором туре президентских выборов А. Дуда набрал 51,21% голосов избирателей, а Р. Тшасковский – 48,79% голосов.



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Литовцы, проживающие в Пуньской гмине Польши надеются, что переизбранный на второй срок полномочий президент Анджей Дуда не исключит из своей политической повестки проевропейские установки, которые во время предвыборной кампании акцентировал его конкурент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.



"Избрали более консервативного кандидата, но интересно, как переизбранный президент будет смотреть на второй срок полномочий", – сказал BNS староста Пуньской гмины (Сейненском повяте Подляского воеводства) Витаутас Лишкаускас.



По данным старосты, в Пуньской гмине, где проживает литовская община, с небольшим перевесом в 200 голосов, победил Р. Тшасковский.



В. Лишкаускас надеется на то, что переизбрание А. Дуды обеспечит преемственность хороших отношений Литвы и Польши.



"Одна вещь, на которую я надеюсь, и знаю, что это может быть сохранено – хорошие отношения с Литвой. Это также важно нам, литовцам в Польше, важно самой Литве, и, вероятнее всего, самой Польше важно, чтобы эти отношения были хорошими", – сказал В. Лишкаускас. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, ЕС, реакция, Дуда География: Литва — статья прочитана 198 раз Комментарии